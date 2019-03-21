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Гороскоп на 22 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Гороскоп на сьогодні, 22 березня, радить деяким знакам зодіаку поберегти своє здоров'я, а декому Зорі прогнозують нове романтичне захоплення. Дізнайтеся, що варто очікувати саме вам!
Сьогодні Зорі радять готуватися до вихідних: продумати поїздку, купити квитки в кіно, культурну програму або похід в гості. Нехай кінець робочого тижня буде легким та вдалим!
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні ви будете в центрі уваги. Не варто її уникати, адже це приємно, зізнайтеся! Стільки компліментів ви давно отримували. Також є всі шанси, що здійсниться одне з ваших бажань. Знайте, ви це заслужили!
Телець
Тельці отримають приємну звістку, на яку давно чекали. Чи то на пошту прийшла бажана посилка, чи буде відома дата виходу улюбленого серіалу, до прикладу. У будь-якому випадку сюрпризи у цей день будуть і вони вас потішать.
Близнюки
Близнюки, вам варто зайнятися справами, які ви давно відкладали на потім. Цей час настав! Більше нема куди відкладати. Зробіть робочий звіт, приберіть вдома, оплатіть кредит, відвідайте лікаря, приміром.
Рак
Раки, у цю п'ятницю ви будете приємно вражені. Ваші старі знайомі не забули про вас, тому не ігноруйте спілкування з ними. Ці зв'язки можуть знадобитися вам у майбутньому.
Лев
Леви, сьогодні потрібно трохи побути трудоголіками, а розслаблятися будете на вихідних. На роботі накопичилося багато важливих справ. Сьогодні дуже сприятливий день, аби з усім швидко розібратися, а не затягувати до наступного тижня.
Діва
Діви, не забувайте про те, що окрім роботи у вас ще є друзі та сім'я. Якщо ви не будете підтримувати теплі стосунки з рідними людьми, то вони можуть рано чи пізно від вас відвернутися. Найкраще, що ви можете зробити – піти першими на примирення.
Терези
Для Терезів сьогодні буде день вагань. Ви не знаєте точно, чого ви хочете, не можете визначитися, що обрати та на чию сторону стати. Розслабтеся і дійте за принципом: "якщо я вагаюся, то мені цього не треба".
Скорпіон
Скорпіони, притримайте своє жало при собі. Ваші їдкі слова та необдумані дії можуть дуже ображати навколишніх. Непотрібна сварка у ранковому транспорті може зіпсувати настрій на весь день не тільки вам. Будьте спокійними та люб'язними з людьми.
Стрілець
Зорі радять Стрільцям подбати про себе, адже здоров'я дуже важливе, а ви нехтуєте його станом. Будьте обачні, напружений графік на роботі загрожує вам психоемоційним вигоранням. Спробуйте абстрагуватися від проблем та побути на одинці з власними думками.
Козеріг
Козероги, танцюйте, радійте, випромінюйте позитив! Проведіть приємно кінець робочого тижня, щоб потім залишилися незабутні та яскраві спогади.
Водолій
Водолії, щось ви засумували останнім часом. Зорі рекомендують вам не журитися, щастя поруч, варто лише зробити перший крок. Зачекайте ще трохи, адже воно того варте!
Риби
Риби, кар'єра для вас важлива, але не забувайте про особисте життя. Кохання дає вам незабутні відчуття та натхнення, тому не обмежуйте себе в цьому. Зорі радять піти на романтичне побачення або влаштувати вечерю коханій людині.
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