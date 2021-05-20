Гороскоп на 21 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 21 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні гороскоп не дуже підходить для творчості та креативності: на перший план вийде прагнення до організації і порядку. Заняття домашнім господарством загрожує перерости в генеральне прибирання, на робочому місці обіцяє панувати незвично зібрана атмосфера, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 21 травня 2021

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Сьогодні навколишні перекладуть на плечі Овна левову частину своїх проблем і турбот! Овен готовий надати їм підтримку і допомогу, навіть посунувши заради цього свої власні справи. Втім, прохачі можуть про це пошкодувати: Овен піддасть безжалісному аналізу їх проблеми, абсолютно не шкодуючи почуттів.

Сьогодні організаторські здібності Тельця досягнуть величезних висот! Його жовту майку лідера буде видно здалеку, спонукаючи оточуючих слідувати за ним. Можливо, ситуація довірить турботам Тельця групу людей або ж він сам візьме відповідальність на себе за якісь громадські справи.

Сьогодні Близнюків раз у раз будуть відволікати домашні турботи – не тільки одномоментні, а й ті, які давно накопичилися і потребують вирішення. Крім того, близькі можуть намагатися навперебій заволодіти їх увагою, вимагаючи від Близнюків допомоги, розуміння і підтримки.

Сьогодні Рак буде володіти неймовірним даром переконання, причиною чого стане його послідовність і логічність. Він буде здатний крок за кроком переконати кого завгодно в чому завгодно: вовка в тому, що капуста корисна для здоров'я, донжуана в користь вірності, і навіть власне начальство в тому, що Раку необхідно підвищити зарплату.

Сьогодні хороший день для того, щоб Лев присвятив його своїм фінансів. Несподівано в ньому може прокинутися талант бухгалтера, дозволивши досконально підвести рахунок власних доходів і витрат. Навіть якщо Лев сьогодні раптом виявить, що з його банківським рахунком щось не так, він зуміє виправити ситуацію.

Сьогодні Діва має бути готова до того, що будь-які свої рішення, ідеї або проєкти їй доведеться як слід обґрунтувати! Оточуючі не будуть схильні вірити на слово, і навіть заразливі емоції Діви або її ораторська майстерність не дадуть бажаного ефекту. Рецепт сьогоднішнього успіху для Діви – логіка і тільки логіка.

Сьогодні спостережливість і проникливість Терезів можуть досягти висот, про які вони не підозрювали! Їх інтуїція і логіка будуть працювати однаково чітко, дозволяючи Терезам проникати в суть речей і робити правильні висновки, як Шерлок Холмс, буквально на порожньому місці.

Сьогодні стосунки Скорпіона з оточуючими можуть бути вкрай заплутаними. А все через те, що про одну й ту ж людину інтуїція може говорити йому одне, а логіка і факти зовсім інше. Щоб Скорпіон остаточно не втратив орієнтири, сьогодні йому слід прислухатися в першу чергу до голосу свого серця. Воно підкаже йому, хто друг, а хто лише намагається їм здаватися.

Сьогодні Стрілець буде стурбований діловими питаннями, аж до того, що якщо щось виходить з-під його контролю, він може сприйняти це як особисту образу! Взагалі емоційна і надто гостра реакція на практичні завдання ризикує стати візитівкою цього дня.

Сьогодні Козеріг має шанс стати центром тяжіння людей! Навколишні будуть приходити до нього зі своїми проблемами, радощами, турботами, і в багатьох випадках Козеріг здатний надати їм реальну допомогу своєю участю чи підтримкою. Зорі гороскопу радять йому не соромитися сьогодні лізти в справи людей.

Сьогодні Водолію ні за що не варто вплутуватися в конфлікт, що хоча б віддалено нагадує боротьбу за владу! Взагалі в конфлікти вплутуватися не варто, а вже в такий – особливо. Навіть якщо Водолій здобуде перемогу, вона в підсумку виявиться примарною: переможені згодом знайдуть можливість взяти реванш.

Сьогодні Риб будуть хвилювати питання справедливості: і їх особисті, і глобальні. Образа від того, як з ними вчинили, почуття власної правоти і бажання цю правоту довести – такі думки можуть попсувати Рибам нерви. Втім, попри бойовий настрій, зорі гороскопу категорично не радять Рибам вплутуватися в суперечки про те, хто правий, а хто винен.

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