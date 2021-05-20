На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 21 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 51
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 21 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні гороскоп не дуже підходить для творчості та креативності: на перший план вийде прагнення до організації і порядку. Заняття домашнім господарством загрожує перерости в генеральне прибирання, на робочому місці обіцяє панувати незвично зібрана атмосфера, повідомляє Радіо MAXIMUM.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 21 травня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні навколишні перекладуть на плечі Овна левову частину своїх проблем і турбот! Овен готовий надати їм підтримку і допомогу, навіть посунувши заради цього свої власні справи. Втім, прохачі можуть про це пошкодувати: Овен піддасть безжалісному аналізу їх проблеми, абсолютно не шкодуючи почуттів.
Телець
Сьогодні організаторські здібності Тельця досягнуть величезних висот! Його жовту майку лідера буде видно здалеку, спонукаючи оточуючих слідувати за ним. Можливо, ситуація довірить турботам Тельця групу людей або ж він сам візьме відповідальність на себе за якісь громадські справи.
Близнюки
Сьогодні Близнюків раз у раз будуть відволікати домашні турботи – не тільки одномоментні, а й ті, які давно накопичилися і потребують вирішення. Крім того, близькі можуть намагатися навперебій заволодіти їх увагою, вимагаючи від Близнюків допомоги, розуміння і підтримки.
Рак
Сьогодні Рак буде володіти неймовірним даром переконання, причиною чого стане його послідовність і логічність. Він буде здатний крок за кроком переконати кого завгодно в чому завгодно: вовка в тому, що капуста корисна для здоров'я, донжуана в користь вірності, і навіть власне начальство в тому, що Раку необхідно підвищити зарплату.
Лев
Сьогодні хороший день для того, щоб Лев присвятив його своїм фінансів. Несподівано в ньому може прокинутися талант бухгалтера, дозволивши досконально підвести рахунок власних доходів і витрат. Навіть якщо Лев сьогодні раптом виявить, що з його банківським рахунком щось не так, він зуміє виправити ситуацію.
Діва
Сьогодні Діва має бути готова до того, що будь-які свої рішення, ідеї або проєкти їй доведеться як слід обґрунтувати! Оточуючі не будуть схильні вірити на слово, і навіть заразливі емоції Діви або її ораторська майстерність не дадуть бажаного ефекту. Рецепт сьогоднішнього успіху для Діви – логіка і тільки логіка.
Терези
Сьогодні спостережливість і проникливість Терезів можуть досягти висот, про які вони не підозрювали! Їх інтуїція і логіка будуть працювати однаково чітко, дозволяючи Терезам проникати в суть речей і робити правильні висновки, як Шерлок Холмс, буквально на порожньому місці.
Скорпіон
Сьогодні стосунки Скорпіона з оточуючими можуть бути вкрай заплутаними. А все через те, що про одну й ту ж людину інтуїція може говорити йому одне, а логіка і факти зовсім інше. Щоб Скорпіон остаточно не втратив орієнтири, сьогодні йому слід прислухатися в першу чергу до голосу свого серця. Воно підкаже йому, хто друг, а хто лише намагається їм здаватися.
Стрілець
Сьогодні Стрілець буде стурбований діловими питаннями, аж до того, що якщо щось виходить з-під його контролю, він може сприйняти це як особисту образу! Взагалі емоційна і надто гостра реакція на практичні завдання ризикує стати візитівкою цього дня.
Козоріг
Сьогодні Козеріг має шанс стати центром тяжіння людей! Навколишні будуть приходити до нього зі своїми проблемами, радощами, турботами, і в багатьох випадках Козеріг здатний надати їм реальну допомогу своєю участю чи підтримкою. Зорі гороскопу радять йому не соромитися сьогодні лізти в справи людей.
Водолій
Сьогодні Водолію ні за що не варто вплутуватися в конфлікт, що хоча б віддалено нагадує боротьбу за владу! Взагалі в конфлікти вплутуватися не варто, а вже в такий – особливо. Навіть якщо Водолій здобуде перемогу, вона в підсумку виявиться примарною: переможені згодом знайдуть можливість взяти реванш.
Риби
Сьогодні Риб будуть хвилювати питання справедливості: і їх особисті, і глобальні. Образа від того, як з ними вчинили, почуття власної правоти і бажання цю правоту довести – такі думки можуть попсувати Рибам нерви. Втім, попри бойовий настрій, зорі гороскопу категорично не радять Рибам вплутуватися в суперечки про те, хто правий, а хто винен.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
21:35ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал
-
21:1521 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Анджеліна Джолі знялася з роєм бджіл для National Geographic
-
20:19В Англії фермерам заплатять по 100 тисяч фунтів, щоб вони пішли на пенсію
-
19:54Один з трьох підлітків миє руки правильно: цікаве дослідження
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:32Дантесу не показуйте! Надю Дорофєєву розкритикували за фото в білизні зі скорпіоном
-
19:12Безпілотна вантажівка змогла проїхати 1450 кілометрів на 10 годин швидше, ніж людина
-
18:47Спокуслива модель Сара Сампайо поділилася гарячими фото з відпочинку
-
18:33Нутриціологиня розповіла, як приготувати корисну для здоров'я піцу: рецепт
-
18:15Гороскоп на 21 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Перший кадр з нового фільму про життя Меган Маркл і принца Гаррі
-
17:42Pornhub представив колекцію вінтажного порно, розмальованого нейромережею
-
17:25Привіт з 1964-го: Ліверпуль представив нову домашню форму
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:12Представлено топовий смартфон Nubia Z30 Pro: крута камера, "залізо" та фішки
-
16:53Як навчитися приймати свої поразки: розповідають психологи
-
16:41A$AP Rocky підтвердив свій роман зі співачкою Ріанною
-
16:21Леся Нікітюк шокувала спільними фото з Холостяком Михайлом Заливакою
-
16:11Представлено електричний Ford F-150: його автономність на одному заряді вражає
-
15:50Синоптик розповіла, коли в Україні покращиться погода
-
15:22У мережі помітили, що Зеленський одягнув не вишиванку, а російську косоворотку: фотофакт
-
14:45Від Еліни Світоліної до Брітні Спірс: яскраві фото зірок у вишиванках
-
14:28realme представила круту компактну колонку для любителів активного відпочинку
-
14:15Блогер показав унікальний Ferrari, колір якого вражає (відео)
-
21:35ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал
-
18:33Нутриціологиня розповіла, як приготувати корисну для здоров'я піцу: рецепт
-
14:45Від Еліни Світоліної до Брітні Спірс: яскраві фото зірок у вишиванках
-
12:10День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня
-
07:185 поширених помилок, які характерні тим, хто хоче стати веганом
- 19 травня
-
21:49Учені назвали вагому причину займатися сексом хоча б тричі на тиждень
-
18:50Ця сексуальна модель вражає схожістю з Меган Фокс (18+)
-
15:15Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)
-
12:33Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 травня
-
07:30У мережі показали величезне звалище "живих" китайських авто
-
00:14Євробачення 2021: оголошені результати голосування в першому півфіналі
- 18 травня
-
21:30ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал, у якому виступає Україна
-
18:47В Україні починає працювати онлайн-прописка: подробиці
-
16:21Як змінювалася британська жінка без віку Джоді Тернер-Сміт: фото 18+
-
14:59Євробачення 2021: де дивитись перший півфінал, у якому виступлять GO_A
-
12:30Власний острів – не розкіш: британський мільйонер вражає своїм способом життя
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 травня
-
07:20Ідеальний сніданок для тих, хто на дієті
- 17 травня
-
20:16Радники Єлизавети II закликали її позбавити принца Гаррі усіх титулів
-
16:50Які залежності притаманні різним знакам Зодіаку: від алкоголю і до похвали
-
12:28Найкумедніші стрижки, які ніхто б не захотів повторити (фото)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 травня
- 16 травня
-
20:22Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+)