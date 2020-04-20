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Гороскоп на 21 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Для Раків не найкращий день в романтичному плані. Стрільцям теж амурні справи не світять, тому варто приділити час та зусилля роботі. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Найбільш несумісні пари за знаком Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 21 квітня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні активний і творчий день. Вам можливо, вдасться чітко сформулювати свої цілі та завдання. При зустрічі з коханою людиною, можливі серйозні ускладнення стосунків, аж до сварки. Допоможіть навколишнім і вони будуть вам вдячні.
Телець
Тільці, знання варто розглядати як засіб, а не як мету. Ваші навички вдосконалюватися не будуть, навіть якщо ви докладете до цього найбільш титанічні зусилля.
Близнюки
Близнюки, сьогодні ваша прямота і відвертість допоможуть розвіяти недомовленості. Спроби почати що-небудь нове не увінчаються успіхом, зустрічі, призначені на сьогодні, можуть зірватися. Вдало продовжаться тільки усталені любовні або сімейні стосунки.
Рак
Раки, сьогодні невдалий день для сексу. Подолайте в собі страх самотності та зради, а ще на вас чекає занепад життєвих сил і творчої енергії. Вам варто провести час наодинці в роздумах.
Лев
Леви, сьогодні ви будете душею компанії, будуть вдалими комерційні операції, а ще можлива допомога з-за кордону. Якщо ви зараз перебуваєте у сварці, то саме час помиритися.
Діва
Діви, сьогодні вам краще відпочити та подбати про своє здоров'я. А ще саме сьогодні ви, нарешті, побачите світло в кінці тунелю. Тільки ось чи захочете вилазити з теплого й безпечного, хоч і темного місця?
Терези
Терези, сьогодні постарайтеся ухилитися від емоційних труднощів в сім'ї та у стосунках з протилежною статтю. Намагайтеся не витрачати грошей на задоволення, оскільки пізніше це може викликати фінансові труднощі.
Скорпіон
Скорпіони, перш ніж щось робити, краще промацати ґрунт, дізнатися, що і як, які є шанси домогтися гарних результатів. Краще так, ніж доведеться чимось даремно жертвувати. Тільки ретельно продуманий план приречений на успіх.
Стрілець
Стрільці, сьогодні ви зможете почати будь-яку складну справу. Любовні розчарування будуть вами переноситися легше разом з працею. Докладайте максимум зусиль і все вам окупиться.
Козеріг
Козероги, протягом дня слід уникати категоричності суджень та індивідуальної роботи, що вимагає зосередженості. Клопоти про надбавку до зарплати можуть виявитися даремними.
Водолій
Водолії, сьогодні ви можете відчути себе незаслужено скривдженим, проте перш, ніж заявляти про це привселюдно, подумайте, у чому, власне, причина цієї неприємності. Можливо, не варто стрясати повітря, і краще навсправжки задуматися над необхідністю корінних змін у власному житті.
Риби
Риби, сьогодні, щоб уникнути розчарувань і прикростей, а також зниження самооцінки, варто тверезо оцінювати свої можливості та шанси на успіх. Не варто приймати імпульсивні та необдумані рішення і бігти щось робити, як тільки вас відвідала чергова думка.
До теми: Ці знаки Зодіаку найхолодніші у стосунках
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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