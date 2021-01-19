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Гороскоп на 20 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Екватор тижня стане справжнім поштовхом для дій для представників багатьох знаків Зодіаку. А комусь випаде шанс переглянути свої пріоритети.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У середу Овни відчують прилив енергії, тому варто ним скористатись та нарешті взятись за давні справи. Ви так часто відкладаєте на інший час те, що хочете зробити, що це просто губиться десь у пам'яті та нотатках. Сьогодні вам вдаватиметься все, тому не зволікайте!
Телець
Тельців очікує доволі приємний екватор тижня, коли не доведеться докладати максимум зусиль для найкращого результату. Удача на вашому боці, тож не розпорошуйтесь на дрібниці та зайвий негатив. Також не забувайте більше усміхатись та мріяти.
Близнюки
Близнюкам сьогодні краще не приймати спонтанних рішень у всіх сферах життя. Хоч ви полюбляєте йти на ризики, але сьогодні доволі низькі шанси, що вони себе виправдають. Тому краще продумайте всі можливі варіанти подій, а тоді вже обирайте, чи справді це того варте.
Рак
Ракам у середу потрібно проявити більшу самостійність, аніж завжди. Звісно ж, це не означає, що варто нехтувати думкою близьких та друзів, але й діяти за вас ніхто не буде. Досить соромитись та боятись незвіданого.
Лев
У Левів стартує світла смуга у житті, коли стосунки з оточенням почнуть покращуватись. Якщо ж і були моменти, коли хтось вас дратував, то сьогодні їх точно поменшає. А щоб знизити ризики конфліктів ще більше, спробуйте не звертати увагу на дрібний негатив.
Діва
Дівам астрологи радять сьогодні зайнятись створенням порядку в думках та у помешканні. Облаштуйте собі затишне місце для того, щоб відновити внутрішню гармонію. Інколи корисно відволікатись на побутові речі.
Терези
Терези упіймали хвилю і зараз не варто її втрачати, тому якісно розплануйте день: час для справ і час для нормального відпочинку. Досить стрибати з крайнощів у крайнощі, адже цілодобова робота, як і постійні приступи ліні, не найкращий варіант для вашого хорошого самопочуття.
Скорпіон
Скорпіони сьогодні отримають таку порцію натхнення, що відмовлятись від новеньких ідей - дурне рішення. Тому записуйте все, що спадає на думку, а ввечері проведіть аналіз планів. Ви можете досягнути більшого!
Стрілець
Стрільцям сьогодні дуже потрібен час для себе, адже настав час розширювати світогляд, а ви морально до цього не готові. Тому виділіть собі хоча б вечір для того, щоб зрозуміти, чого вам справді хочеться, а що забирає енергію.
Козеріг
Козерогів у середу очікує чимало приємних пропозицій, але не варто хапатись за всі шанси, адже можна потім залишитись ні з чим. Краще обирати найперспективніші варіанти та зосереджувати увагу саме на них. Цю пораду можна застосовувати щодо всього.
Водолій
Водолії увімкнули режим активних дій і зовсім не планують тиснути на гальма. Тому радимо влаштовувати собі невеличкі перерви для перезарядки і не брати близько до серця те, що насправді не повинно вас хвилювати. Ваша душа прагне змін, тому не відмовляйте собі в цьому.
Риби
Риби також зможуть сьогодні знайти вихід із будь-якої ситуації та влаштувати все так, наче й було заплановано. Але у жодному разі не може доводити себе до межі. Це стосується і емоційного, і фізичного стану. Ви можете витримати чимало всього, але наслідки також доведеться приймати.
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