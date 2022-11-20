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Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору

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Кому не можна втрачати почуття гумору 20 листопада - фото 1
Кому не можна втрачати почуття гумору 20 листопада / Brooke Cagle on Unsplash

20 листопада важко назвати дуже легким та спокійним днем, через що можуть виникати дрібні неприємні ситуації. І саме цій трійці знаків Зодіаку категорично заборонено надто серйозно сприймати такі примхи долі, забувати про гумор.

20 листопада рух планет зумовить доволі активний день, у якому буде місце для різноманітних подій. Не виключено, що сьогодні люди стикатимуться і з тим, що не приноситиме їм радість. Але саме представникам цих трьох знаків Зодіаку не можна піддаватись емоціям та надто серйозно ставитись до всього навколо. Астрологи розповіли, кому саме сьогодні варто до всього підходити з гумором.

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Рак

Хоч Раки і можуть дуже близько до серця брати будь-які чужі дії та слова, але так само легко вони піддаються гарному настрою. До того ж представники цього знаку мають особливе почуття гумору, яке захоплює і людей навколо. Але сьогодні їм не зайвим буде спробувати посміятись з обставин, що склались навколо, адже гумор справді дозволить нівелювати вплив неприємностей.

Гумор допомагає впоратись з неприємностями - фото 515936
Гумор допомагає впоратись з неприємностями / Lesly Juarez on Unsplash

Скорпіон

Такі люди звикли постійно аналізувати свої дії та з легкістю можуть посміятись з себе, чим неабияк дивують інших. І ця мудрість та легкість сьогодні стане у пригоді, адже можливі події, що ненадовго ускладнять ваші будні.

Стрілець

Ще один знак Зодіаку, у якого нема жодних проблем з почуттям гумору. Їм трохи складно жартувати про події, які трапились з ними, але з часом не залишається історій, які б не можна було розповісти з усмішкою. Та сьогодні ключовою ціллю є просто поставитись з гумором до ситуації, а не висміювати когось.

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