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Гороскоп на 2 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 2 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Стародавні астрологи вважали, що в даний період варто підбивати підсумки, навести порядок в справах і планах, щось завершити, розставити, так би мовити, всі крапки над "i".
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 2 травня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, відбудеться новий виток у сформованих відносинах. Ви відмінно організуєте сімейні гулянки, а тому близькі напевно вже готові роззявити роток на ваші кулінарні шедеври, навідатися до вас в гості.
Телець
Тельці, сьогодні ситуація буде змінюватися на користь вашого гаманця. Ваші заслуги визнають, авторитет буде рости просто як на дріжджах. Від вас потрібно – бажання утримати та зберегти досягнуте.
Близнюки
Близнюки, цей день обіцяє пройти на мажорній ноті, за винятком такої дрібної капості, як не найкращі прояви вашої другої половинки. А в цілому Меркурій і Венера обіцяють вам якщо й не новий роман, то увагу протилежної статі та флірт – точно.
Рак
Раки, якщо є борги – друзям, партнерам, державі, – то до кінця квітня вам напевно доведеться розрахуватися. Зараз відмінний час для того, щоб розв'язувати наявні питання з начальством.
Лев
Леви, зараз добре займатися профілактикою хвороб підшлункової залози та нирок. Відвари з лікарських трав стануть вдалим доповненням до лікарських препаратів. Навіть якщо у вас немає ніяких проблем зі здоров'ям, фіточаї допоможуть підтримати ваш ослаблений після зими організм. Прагніть не дуже перевтомлюватися – відновлювати сили буде важче.
Діва
Діви, зараз Венера обіцяє вам любовні захоплення. Ви знову повні азарту і любовного вогню, і протилежна стать просто не встоїть перед вашим шармом. Тому якщо ваше серце вільне, то з першою зеленню у ваше життя увійде і нове кохання.
Терези
Терези, є висока ймовірність конфліктів з близькими, буде досить складно втриматися від з'ясування взаємин. Але ситуація швидко себе вичерпає. Спілкування з молодим поколінням може ускладнитися. А в подружніх стосунках варто приділяти більше уваги інтимній стороні питання.
Скорпіон
Скорпіони, матимете екшн: на роботі, в справах і у взаєминах з колегами. І цілком ймовірно, що будуть перепони та розбіжності. Комерційні справи краще не починати. Пам'ятайте просте правило: трохи далі покладеш – ближче візьмеш. Ваші передбачливість і ощадливість позитивно позначаться на стані сімейного бюджету.
Стрілець
Стрільці, сьогодні можна продумувати нові ідеї й те, як зробити весь світ прекраснішим, або хоча б той світ, що вас оточує. Обирайте курс самі! Але ви напевно візьмете курс на стабільність, будь то нова лінія поведінки з дітьми та їх виховання або відносини з рідними.
Козоріг
Козероги, ви легко впораєтеся з будь-якими навантаженнями, якщо не станете хандрити. Не забувайте про правильне збалансоване харчування. Продовжуйте заняття в спортзалі. Якщо ви досягли необхідних результатів у профілактиці будь-яких недуг – не варто поки сурмити про це всім підряд. Продовжуйте курс лікування, не розповідаючи навколишнім. Ефект буде значнішим.
Водолій
Водолії, цілком ймовірно, що цей час буде напруженим і на підвищених тонах. Втім, ви занадто життєлюбні, і депресією вас не візьмеш. Але з приходом тепла ваш позитивний настрій утвердиться.
Риби
Риби, зараз зірки радять вам в будь-яких справах вичікувати. Пам'ятайте: хто виграв час, той виграв все! А вже вам терпіння не позичати. Краще спрямувати свої сили на творчість, кохану людину, дітей і улюблені заняття, захоплення. Одним словом, на те, що сприяє вашої внутрішньої гармонії. Щоб не припустити й короткочасної апатії.
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