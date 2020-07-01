Гороскоп на 2 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 2 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

У четвер казково пощастить Тельцям, а от Левам слід бути обережними зі своїми бажаннями. Дізнайтесь, що ж для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 2 липня 2020

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Овнам слід бути обережними зі своїм здоров'ям. Уважно стежте за сигналами, які подає вам організм, аби одного чудового дня ваш стан не погіршився. Ідеальним цей день буде для заняття спортом, тож можете бодай влаштувати собі ранкову зарядку та виконати кілька нескладних вправ. По обіді знайдіть годинку для себе, аби помедитувати. Це дозволить відволіктися від буденної метушні та налаштуватися на новий лад.

Тельцям сьогодні здаватиметься, що вони витягнули щасливий лотерейний білет. Вам казково щаститиме, причому в абсолютно усіх ваших починаннях. Утім, не дозвольте фортуні запаморочити вам голову, адже він незапланованих покупок і вкладень грошей у цей день краще утриматися. Ввечері влаштуйте прогулянку на свіжому повітрі або візьміться за прочитання книги, на яку у вас постійно не вистачало часу.

Близнюкам зорі рекомендують не поспішати з висновками. Нові колеги по роботі можуть здаватися вам милими і дуже доброзичливими, але це лише перше враження. Не намагайтесь відразу відкриватися та розповідати, де у вашій оселі ховаєте заначку. Спробуйте звернути увагу на те, як ці люди поводяться у різних робочих ситуаціях, а потім уже вирішуйте, чи підпускати їх близько, чи – ні.

У четвер на Раків очікує шалена кількість справ. Ви будете настільки заклопотані, що й не збагнете, куди ж дівається той день. Єдине, що вам може допомогти – складання списку завдань. Спочатку зорі рекомендують братися за складні та ті, які потребують нагального втручання. Щось легке можна спокійно відкласти на вечір. Але дуже не захоплюйтесь, адже у вас ще має залишитися час на другу половинку.

У четвер Левам слід бути обережними зі своїми висловлюваннями та побажаннями. Є ймовірність, що вони здійснюватимуться, але не завжди так, як би ви цього хотіли. Також зорі рекомендують відкласти грандіозні покупки на якийсь інший день. Речі, куплені сьогодні, можуть не принести вам жодного задоволення.

У четвер для Дів буде ідеальний день для догляду за собою. Ви надто довго відкладали візит до салону краси, тож не проґавте свій зоряний час. Вечір зорі рекомендують провести у колі близьких і друзів. Вони надихнуть вас і допоможуть відволіктися від важких робочих буднів, які не дають вам можливості відпочити ані на мить.

Здається, Терези закохалися: ваш коронний борщ став надто соленим, а десь всередині витають табуни шалених метеликів. І це прекрасно. Головне – не побоятися висловитися про свої почуття об'єкту бажання. Обійдіться без тонких натяків. Сходіть на каву та відверто поговоріть. Визначтесь, хто ви один для одного. Цілком імовірно, що закохані не лише ви.

Скорпіони сьогодні можуть з чистою совістю відпочити, адже перед тим вони достатньо багато працювали та не знаходили вільного часу. Аби сповна насолодитися вихідним – виберіться десь на природу. Якщо немає можливості виїхати за місто – не біда. Можете спокійно прогулятися парком біля дому. Єдина умова відмінного відпочинку – відсутність гаджетів. Спробуйте. Вам сподобається.

Стрільці багато працювали протягом першої половини тижня, тож у цей день вони мають право влаштувати собі день відпочинку. Але зорі попереджають, що відлежування на дивані – не найкраща ідея для проведення часу. Спробуйте сходити кудись з друзями або ж влаштуйте романтичну вечерю. Робіть будь-що, що не пов'язане з вашою роботою. Цього буде достатньо. А от електронну пошту та робочі чати оминайте десятою дорогою.

Козерогам слід звертати увагу на те, що та як ви говорите. Цілком імовірно, що сказана з опалу фраза може не лише образити вашого співрозмовника, а й назавжди зіпсувати ваші робочі відносини. Спробуйте уникати таких ситуацій. По обіді зорі рекомендують присвятити час саморозвитку, тож гайда братися за мотиваційну літературу або слухати лекції на тему, яка близька вам. Від кумедних відосиків з котиками у цей день доведеться відмовитися, адже на них у вас просто не залишиться часу.

Водолії зможуть насолоджуватися плодами своїх старань у цей день. Останні кілька тижнів ви добряче пітніли навколо одного надскладного проєкту, а тепер можете бачити, що все готове та милує ваше око. Друга половина дня ідеально підійде для облаштування сімейного гніздечка. Наведіть лад в оселі та приготуйте щось смачненьке. Ваша друга половинка однозначно оцінить ваші старання.

Риби у цей день будуть особливо вразливими, тому слід уникати конфліктних ситуацій. Також не варто самим починати сваритися та обурюватися через те, на що ви не маєте жодного впливу. Спробуйте розслабитися та насолоджуватися життям, а не шукати підводних каменів там, де їх немає. Повірте, так жити значно легше та цікавіше.

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