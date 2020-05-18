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Гороскоп на 19 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 19 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Терезам варто ризикувати, адже це може виявитися досить вдалою ідеєю, а Близнюки повинні прийняти сторонню допомогу. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 19 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, чим би ви в цей день не займалися, треба залучати до співпраці тільки надійних і перевірених людей, які не підведуть. В іншому випадку навряд чи вдасться уникнути проблем і непорозумінь. Також сьогодні зверніть увагу, чи правильно ви розподіляєте свої симпатії.
Телець
Тільці, для вас характерні лінощі, невимогливість до себе, нездоровий егоїзм і потурання примхам. Труднощі в ділових і особистих відносинах, особливо з молодими жінками. Любовні неприємності можуть відволікати від роботи.
Близнюки
Близнюки, у цей день допомога і підтримка приходять самі собою, а пошук опіки начальства і високопоставлених осіб приносить вагомі результати. Ви самовпевнені, легко розв'язуєте фінансові проблеми, можете провернути не одну вдалу операцію.
Рак
Раки, сьогодні день додасть вам вольових якостей, що допоможе вирішити багато завдань. Найбільш плідною виявиться перша половина дня, тому спірні питання краще вирішити до обіду. Дотримуйтесь у всьому міри, особливо це стосується гострого і солоного. В голову прийдуть плідні ідеї.
Лев
Леви, хороший день для звертання до багатих і впливових осіб. Помітно фінансове процвітання, збільшення доходів, хоча і короткострокове. Успіхи в торгівлі нерухомістю і предметами мистецтва і розкоші. Хороший день для косметичного ремонту, оформлення офісу. Ви схильні до переведення деяких ділових відносин в романтичний керунок.
Діва
Діви, сьогодні ви знаходите популярність в робочому середовищі, особливо серед жіночого персоналу, отримуєте радість від участі у світських заходах і суспільного життя. Ви знаходите здатність, як ніколи зрозуміти та сприйняти думку й інтереси товаришів по службі й партнерів по бізнесу.
Терези
Терези, скористайтеся своїм становищем у цей день для участі в ризикованих фінансових операціях, сміливо вкладайте капітал. Велика ймовірність отримання великого прибутку. Відкриваються нові перспективи, займайтеся самоосвітою.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні один з найбільш вдалих днів у році. В цей день ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив та проєктів, давно намічених планів. Не пропустіть свій шанс! Зростає прагнення до лідерства, заняття провідних постів.
Стрілець
Стрільці, остерігайтеся екстравагантних покупок, зайвих витрат. Розрахунок на отримання прибутку не виправданий. Невдачі в контактах з публікою, в громадській діяльності. Можливі фінансові або юридичні труднощі.
Козеріг
Козероги, сьогодні ви зрозумієте, що на роботі у вас немає ніяких перспектив для кар'єрного зростання і творчої самореалізації, це змусить вас зайнятися пошуками більш відповідного місця роботи. Цілком ймовірно, що така робота досить швидко знайдеться, і хоча там теж будуть свої складності, але зате перспектив для кар'єрного зростання виявиться більше.
Водолій
Водолії, сьогодні дуже хороший день, який дає можливість змінити домашні умови на краще. Можливий переїзд, отримання квартири, купівля будинку або дачної ділянки, нових меблів і усіляких предметів комфорту, ремонт квартири тощо. У домі буде достаток, яким ви пишатиметеся, а ще ви вдома усіма люблені й шановані.
Риби
Риби, сьогодні день принесе вам якісь зміни, точніше, можливість що-небудь змінити. Подібною можливістю гріх не скористатися. Також сьогодні вам варто уважніше прислухатися до того, що вам говорять, і не соромитися визнати власну неправоту. Ніякої доблесті в упертості немає.
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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