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Гороскоп на 18 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні намагайся не бути занудою, не ображайся через дрібниці та не скаржся на життя. Лови задоволення, отримуй насолоду від кожної миті!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, в плані здоров'я займися профілактикою захворювань ЛОР-органів. Ще віддавай перевагу дієтичним продуктам і не вживай жирну і гостру їжу. Щоб не виникало проблем зі шкірою, пий мінеральну воду, вмивайся спеціальними засобами та роби живильні маски.
Телець
Тельці, в цей час будь гранично коректним у спілкуванні зі своїм партнером. Не роби критичні зауваження в глузливій формі. Ти зрозумієш, чого від тебе хочуть насправді. Втім, і до порад прислухатися не забувай.
Близнюки
Близнюки, в особистому житті ти будеш особливо чутливим до всього, що відбувається навколо. Твої різкі слова можуть поранити болючіше, ніж вчинки. Прояви природну м'якість і не влаштовуй випробувань усталеним стосункам.
Рак
Раки, краще працювати не окремо, а з кимось в парі. Переглянь вакансії, опубліковані в газетах та інтернет-сайтах. Поговори з тими, хто раніше пропонував підробіток. Не виключено, що тебе можуть запросити брати участь в новому цікавому проєкті.
Лев
Леви, зараз хороший час для турботи про свою зовнішність. Знайди можливість відвідати косметолога, а краще пройди курс косметологічних процедур. Якщо ти плануєш далеку поїздку, то роби це ретельно, а якщо є можливість – відклади її.
Діва
Діви, спілкуючись навіть з тими, хто не дуже приємний, проявляй гнучкість. Якщо до когось ти будеш виявляти неприязнь, наживеш ворога. Зірки рекомендують тобі прислухатися до чужої думки та застосувати мудру пораду.
Терези
Терези, постарайся "тримати себе в руках" і гасити дратівливість. Зараз конфлікти з близькими – найгірша ідея з усіх можливих. Вірогідні переживання і тривоги, які не мають під собою ніяких підстав.
Скорпіон
Скорпіони, якщо тобі здається, що стосунки зайшли в глухий кут, почекай говорити остаточне "ні". Дочекайтеся чіткішого підтвердження своїм висновкам. Намагайся на адресу навколишніх говорити тільки доброзичливі та підбадьорливі слова.
Стрілець
Стрільці, спираючись на надійного і кваліфікованого колегу, ти швидше прийдеш до поставленої мети. Щоб багато чого встигнути, намагайся довго не розгойдуватися – відразу бери бика за роги.
Козеріг
Козероги, фінансова ситуація може складатися таким чином, що знадобиться пошук додаткового джерела доходів. Якщо ти будеш відкритіше, ініціативніше та чесніше, успіх прийде швидко і закріпиться надовго.
Водолій
Водолії, не варто лінуватися і хитрувати – це не пройде. Активність допоможе виплутатися з обридлої робочої ситуації. Потрібно бути наполегливіше та брати від життя те, що хочеш! І не забувати давати щось на заміну.
Риби
Риби, під час перемовин уважно стеж за мімікою і жестами співрозмовника. Так ви зможете виявити недоброзичливців, ворогів та хитрунів. Не варто пускати таких людей у своє життя.
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