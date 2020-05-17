Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 63
Гороскоп на сьогодні українською - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 18 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Початок робочого дня буде активним для Овнів і Раків, а от Левам і Водоліям вдасться трішки відпочити, аби набратися сил. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі на сьогодні!

І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Після веселих вихідних на Овнів чекають не менш насичені робочі будні. Втім, це зовсім не означає, що у вас не залишатиметься часу на веселощі та розваги. Не забувайте про те, що дні стали довшими, тож скористайтесь нагодою й вирушайте після роботи у парк біля дому, аби подихати свіжим повітрям і набратися енергії для нових звершень.

Телець

Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Тельцям у цей день слід бути обережними зі своїми бажаннями, адже вони мають властивість здійснюватися. Спробуйте у цей день мислити позитивно, аби притягувати до себе лише хороше. Вечір зорі рекомендують провести з коханою людиною. Влаштуйте романтичну вечерю або прогулянку. Робіть будь-що. Головне – робити це удвох!

Близнюки

Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюкам зорі рекомендують сконцентруватися на кар'єрі. Ви частенько намагаєтесь відсидітися на задньому плані, але це аж ніяк не впливає на ваш кар'єрний ріст. Спробуйте проявити себе: візьміться за важливе завдання, генеруйте ідеї. Саме так ви зможете досягнути успіху у справі, якою займаєтесь.

Рак

Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Раки працюють багато, тому у них часом бракує часу для себе. Спробуйте правильно розставити пріоритети, прокинутися раніше та й узагалі зробити все для того, щоб увечері ви могли цілком і повністю присвятити час собі та людям, яких ви цінуєте. Для максимального результату спробуйте сьогодні мінімізувати час, проведений у соцмережах. Ви здивуєтесь, але у вас вивільниться годинка-друга.

Лев

Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
У понеділок Левам рекомендують провести час з користю. Виберіться на свіже повітря, сходіть на закупи або просто візьміться за самоосвіту. У вас є достатньо вільного часу, тож використайте його з максимальною користю, аби вас потім не гризло сумління.

Діва

Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Початок робочого тижня може дещо не задатися для Дів, адже все буквально сипатиметься з рук. Утім, засмучуватися не потрібно. Зорі рекомендують з гідністю приймати будь-які виклики, які постають перед вами. Усміхайтесь проблемам. Цим ви їх роззброїте. Усе просто!

Терези

Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Для Терезів у цей день готується низка несподіванок і сюрпризів, тож будьте готовими до цього. Цілком імовірно, що сьогодні ваше життя перевернеться з ніг на голову, але є всі шанси, що ці зміни матимуть позитивний вплив. Налаштуйтесь на успіх і спробуйте узяти ситуацію під свій контроль. У цей понеділок плисти за течією – не найкраща ідея.

Скорпіон

Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
У понеділок Скорпіони можуть відпочити від своїх робочих завдань і обов'язків. Влаштуйте для себе повноцінний вихідний, аби відпочити та набратися сил для нових звершень. Гаджети бажано відкласти, аби не витрачати дорогоцінний час даремно. Ввечері зорі рекомендують організувати романтичну прогулянку з коханою людиною.

Стрілець

Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Зорі рекомендують Стрільцям правильно розставляти пріоритети у своєму житті. Цілком імовірно, що ви надто багато уваги приділяєте роботі, через що страждає ваше особисте життя. Спробуйте виділити час, який ви приділите лише собі. Його й спрямуйте на стосунки. Не забувайте, що успіх – не єдине, що потрібне людині.

Козеріг

Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козероги надто багато працювали минулого тижня, тож можуть собі дозволити трішки розслабитися. Це геть зовсім не означає, що вам потрібно нічого не робити. Спробуйте налаштуватися на неробочий лад, аби бодай на кілька годин забути про гору завдань і обов'язків, які залишилися за межами дому.

Водолій

Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водолії сьогодні зможуть трішки розслабитися та відпочити. Понеділок буде легким для вас, тож насолоджуйтесь цим сповна. У другій половині дня у вас буде трішки вільного часу, який зорі рекомендують провести з користю. Займіться улюбленою справою або просто відправтесь на прогулянку. Свіже повітря ще нікому не нашкодило!

Риби

Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Рибам зорі рекомендують налагодити своє особисте життя. Ви надто вимогливі до коханої людини, що часто стає причиною непорозумінь та конфліктів. Спробуйте поставити себе на місце другої половинки. Цілком імовірно, що вам не сподобався б той тиск, який саме ви й здійснюєте. Задумайтесь!

До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire
  • 12 травня, 18:34
  • 2623
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 10 травня, 18:50
  • 5138
Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху
  • 13 травня, 12:15
  • 572
Загрузка...
Новини