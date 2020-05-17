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Гороскоп на 18 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 18 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Початок робочого дня буде активним для Овнів і Раків, а от Левам і Водоліям вдасться трішки відпочити, аби набратися сил. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі на сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 18 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Після веселих вихідних на Овнів чекають не менш насичені робочі будні. Втім, це зовсім не означає, що у вас не залишатиметься часу на веселощі та розваги. Не забувайте про те, що дні стали довшими, тож скористайтесь нагодою й вирушайте після роботи у парк біля дому, аби подихати свіжим повітрям і набратися енергії для нових звершень.
Телець
Тельцям у цей день слід бути обережними зі своїми бажаннями, адже вони мають властивість здійснюватися. Спробуйте у цей день мислити позитивно, аби притягувати до себе лише хороше. Вечір зорі рекомендують провести з коханою людиною. Влаштуйте романтичну вечерю або прогулянку. Робіть будь-що. Головне – робити це удвох!
Близнюки
Близнюкам зорі рекомендують сконцентруватися на кар'єрі. Ви частенько намагаєтесь відсидітися на задньому плані, але це аж ніяк не впливає на ваш кар'єрний ріст. Спробуйте проявити себе: візьміться за важливе завдання, генеруйте ідеї. Саме так ви зможете досягнути успіху у справі, якою займаєтесь.
Рак
Раки працюють багато, тому у них часом бракує часу для себе. Спробуйте правильно розставити пріоритети, прокинутися раніше та й узагалі зробити все для того, щоб увечері ви могли цілком і повністю присвятити час собі та людям, яких ви цінуєте. Для максимального результату спробуйте сьогодні мінімізувати час, проведений у соцмережах. Ви здивуєтесь, але у вас вивільниться годинка-друга.
Лев
У понеділок Левам рекомендують провести час з користю. Виберіться на свіже повітря, сходіть на закупи або просто візьміться за самоосвіту. У вас є достатньо вільного часу, тож використайте його з максимальною користю, аби вас потім не гризло сумління.
Діва
Початок робочого тижня може дещо не задатися для Дів, адже все буквально сипатиметься з рук. Утім, засмучуватися не потрібно. Зорі рекомендують з гідністю приймати будь-які виклики, які постають перед вами. Усміхайтесь проблемам. Цим ви їх роззброїте. Усе просто!
Терези
Для Терезів у цей день готується низка несподіванок і сюрпризів, тож будьте готовими до цього. Цілком імовірно, що сьогодні ваше життя перевернеться з ніг на голову, але є всі шанси, що ці зміни матимуть позитивний вплив. Налаштуйтесь на успіх і спробуйте узяти ситуацію під свій контроль. У цей понеділок плисти за течією – не найкраща ідея.
Скорпіон
У понеділок Скорпіони можуть відпочити від своїх робочих завдань і обов'язків. Влаштуйте для себе повноцінний вихідний, аби відпочити та набратися сил для нових звершень. Гаджети бажано відкласти, аби не витрачати дорогоцінний час даремно. Ввечері зорі рекомендують організувати романтичну прогулянку з коханою людиною.
Стрілець
Зорі рекомендують Стрільцям правильно розставляти пріоритети у своєму житті. Цілком імовірно, що ви надто багато уваги приділяєте роботі, через що страждає ваше особисте життя. Спробуйте виділити час, який ви приділите лише собі. Його й спрямуйте на стосунки. Не забувайте, що успіх – не єдине, що потрібне людині.
Козеріг
Козероги надто багато працювали минулого тижня, тож можуть собі дозволити трішки розслабитися. Це геть зовсім не означає, що вам потрібно нічого не робити. Спробуйте налаштуватися на неробочий лад, аби бодай на кілька годин забути про гору завдань і обов'язків, які залишилися за межами дому.
Водолій
Водолії сьогодні зможуть трішки розслабитися та відпочити. Понеділок буде легким для вас, тож насолоджуйтесь цим сповна. У другій половині дня у вас буде трішки вільного часу, який зорі рекомендують провести з користю. Займіться улюбленою справою або просто відправтесь на прогулянку. Свіже повітря ще нікому не нашкодило!
Риби
Рибам зорі рекомендують налагодити своє особисте життя. Ви надто вимогливі до коханої людини, що часто стає причиною непорозумінь та конфліктів. Спробуйте поставити себе на місце другої половинки. Цілком імовірно, що вам не сподобався б той тиск, який саме ви й здійснюєте. Задумайтесь!
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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