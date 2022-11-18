Гороскоп на 18 листопада: у яких знаків Зодіаку виникнуть труднощі у стосунках

18 листопада очікується доволі спокійний день, який дозволить реалізувати себе у багатьох сферах життя. Але у стосунках сьогодні ситуація буде далекою від ідеалу.

18 листопада розміщення планет сприятиме позитивному руху у роботі та фінансах, однак стосунки з людьми сьогодні нагадуватимуть прогулянку на краю прірви. Астрологи розповіли, у яких трьох знаків Зодіаку сьогодні виникатиме найбільше труднощів у спілкуванні з іншими.

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Овен

Цей вогняний знак складно назвати найдобрішим та найспокійнішим, тож сьогодні майже кожна розмова буде близька до конфліктів. Через свою запальну вдачу Овни втратять можливість чути інших, тому найкраще буде промовчати та обдумати відповідь до того, як видати якусь дотепну чи гостру відповідь.

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Близнюки

Такі люди сьогодні житимуть у власному світі, тож навряд чи сильно звертатимуть увагу на оточення. Сьогодні доволі низькі шанси повноцінних розмов, зате високі шанси даремних суперечок. Тож представникам цього знаку Зодіаку не зайвим буде відкладати свої справи на потім, коли у них відбувається з кимось діалог.

Стрілець

Прямолінійність Стрільців інколи вражає своїми масштабами та доцільністю. Але у цей день така персональна думка таких людей більше нагадуватиме образи та надто різкі висловлювання. Тож у Стрільців попереду довгий період, щоб навчитись правильно подавати свої слова.

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