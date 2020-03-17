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Гороскоп на 18 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 18 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Четвер для більшості знаків Зодіаку буде легким та позитивним, але комусь доведеться добряче попрацювати над собою. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів очікує легкий екватор тижня, якщо вони зосередять увагу на найважливіших завданнях. Не намагайтесь взяти на себе те, що вам не під силу. Краще розпланувати день так, що мати час і для роботи, і для відпочинку.
Телець
У Тельців буде сонячна та позитивна середа, тож не варто дратуватись через дрібниці. Менше звертайте увагу на негатив та шукайте позитивні моменти у всьому. Це дозволить побачити більше можливостей, аніж у вас зараз є.
Близнюки
Близнюки знову страждають від власних перепадів настрою. Пора відшукати річ, яка буде повертати вас у нормальний стан. Знайдіть хобі чи заняття для заспокоєння нервів. Це допоможе покращити життя одразу.
Рак
Раків очікує також спокійний день, без надмірних зусиль та турбот вам вдаватиметься усе. Астрологи рекомендують менше хвилюватись та не брати все близько до серця. Саме час для вивчення чогось нового.
Лев
Левам варто менше турбуватись про речі, на які вони не можуть вплинути. Це робить вас дратівливими та нещасливими, тому пора з цим прощатись. Займіться тим, що приносить вам задоволення.
Діва
Діви знову шукають собі проблеми та намагаються допомогти всім навколо. Але зараз далеко не той час, коли варто розпорошуватись на інших. Зосередьте увагу на власному самопочутті.
Терези
Терези відчувають прилив енергії, тому важливо ним правильно скористатись. Ви намагається знайти золоту середину між лінню та роботою, але поки не надто добре вдавалось. Пора це припинити.
Скорпіон
Скорпіони несуть свою корону так високо, що навіть не помічають, як все змінюється навколо. Тож пора нарешті опуститись з небес на землю та докласти зусиль для свого сонячного майбутнього.
Стрілець
Стрільців очікує легкий та позитивний весняний день. Вам пора нарешті втілити у реальність всі задуми, які ви відкладали. Забагато розмов не допомагають у цій ситуації, тому пора діяти.
Козеріг
Козерогам нарешті пора спрямувати свою енергію у правильне русло, тож знайдіть заняття, яке буде приносити не лише відчуття задоволення, а й прибуток. Вивчайте щось нове та не соромтесь здатись нубом.
Водолій
Водоліїв чекає дуже хороший день, адже вони мають майже все, що потрібно для щастя. Тому ловіть цей момент та насолоджуйтесь, а попереду чимало приємних пригод, які також поповнять вашу скарбничку найкращих спогадів.
Риби
Рибам пора зосередитись на справді важливих речах та не будувати повітряні замки. Будьте добрішими до оточення, а також не перетворюйте кожну ситуацію в драму. Повірте, це піде на користь всім.
Читайте також: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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