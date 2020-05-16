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Гороскоп на 17 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Тільцям варто розділяти свій успіх з найближчими, а Терезам зайнятися упорядкуванням нагальних справ. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 17 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогоднішній день обіцяє бути цікавим і успішним. І у вас є всі підстави радіти життю. Але що саме очікує вас сьогодні? Може бути, хороша новина, а може, явний прогрес у справах, якими ви зараз займаєтеся.
Телець
Тільці, цей день дасть вам можливість зітхнути, нарешті, вільно після досить напруженого періоду та отримати гідну нагороду і визнання за докладені зусилля. Всім хорошим не соромтеся і не забувайте ділитися з близькими або друзями. Так ви ще сильніше відчуєте власний тріумф.
Близнюки
Близнюки, сьогодні вам не "світить" спокій і розслабленість. Приготуйтеся до того, що доведеться йти вперед всім на зло. Чи зможете ви проявити себе як борець? Потрібно постаратися.
Рак
Раки, у проблемних ситуаціях не витрачайте часу на тривалі роздуми, беріть "бика за роги", інакше хто-небудь обов'язково встигне перейти вам дорогу. І тоді вже доведеться доводити власну вагомість і правоту.
Лев
Леви, порада на сьогодні – дійте чесно, від душі, вкладаючи в те, чим будете займатися, всього себе. Не думайте, що тільки цього буде недостатньо. При повній віддачі себе та своїх сил, ви здатні гори звернути.
Діва
Діви, у цей день ви відчуєте душевну легкість і прилив позитивних емоцій. Ваша розсудливість зможе перебувати в гармонії з сердечністю, і все довкола буде за те, щоб ви опинилися від щастя на сьомому небі.
Терези
Терези, у ваших руках опиняться всі кошти, щоб довести до ладу свої справи. Для цього потрібно знайти рівновагу між здоровим глуздом і вразливістю, а ви сьогодні саме таку збалансованість і маєте у своєму розпорядженні.
Скорпіон
Скорпіони, в цей день вам буде здаватися, що всі ваші зусилля не дають ніякого результату. Причина – ваша нездатність зосередитися і сформулювати найближчі завдання. Ви цілком розумієте це. І навколишні, до речі, теж.
Стрілець
Стрільці, будь-які конфлікти інтересів і суперечності бажано вирішувати швидко. Від цього залежить ефективність того, чим ви займаєтеся. До того ж, невирішені своєчасно проблеми можуть перерости у щось серйозніше, яке надалі будуть тягнути вас назад і псувати нерви.
Козеріг
Козероги, всі сьогоднішні дрібні неприємності не повинні викликати у вас бажання присвятити день тривалій критиці чужих вчинків. Це не має сенсу. А ось вказати на непорядність або некомпетентність, безсумнівно, має сенс. Також не забувайте слідкувати за своїми вчинками!
Водолій
Водолії, ви будете незадоволені багатьма діями тих, з ким доведеться сьогодні зіткнутися. Це цілком справедливо, тому що кому ж може сподобатися, коли люди поводять себе відверто цинічно або безвідповідально!
Риби
Риби, якщо ви досі не могли знайти з кимось спільної мови, то нинішній день якомога краще підходить для того, щоб позбутися, нарешті, усіх розбіжностей і нерозуміння. Навчіться слухати!
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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