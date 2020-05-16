Гороскоп на 17 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Тільцям варто розділяти свій успіх з найближчими, а Терезам зайнятися упорядкуванням нагальних справ. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 17 травня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогоднішній д ень обіцяє бути цікавим і успішним. І у вас є всі підстави радіти життю. Але що саме очікує вас сьогодні? Може бути, хороша новина, а може, явний прогрес у справах, якими ви зараз займаєтеся.

Тільці, ц ей день дасть вам можливість зітхнути, нарешті, вільно після досить напруженого періоду та отримати гідну нагороду і визнання за докладені зусилля. Всім хорошим не соромтеся і не забувайте ділитися з близькими або друзями. Так ви ще сильніше відчуєте власний тріумф.

Близнюки, с ьогодні вам не "світить" спокій і розслабленість. Приготуйтеся до того, що доведеться йти вперед всім на зло. Чи зможете ви проявити себе як борець? Потрібно постаратися.

Раки, у проблемних ситуаціях не витрачайте часу на тривалі роздуми, беріть "бика за роги", інакше хто-небудь обов'язково встигне перейти вам дорогу. І тоді вже доведеться доводити власну вагомість і правоту.

Леви, порада на сьогодні – дійте чесно, від душі, вкладаючи в те, чим будете займатися, всього себе. Не думайте, що тільки цього буде недостатньо. При повній віддачі себе та своїх сил, ви здатні гори звернути.

Діви, у цей день ви відчуєте душевну легкість і прилив позитивних емоцій. Ваша розсудливість зможе перебувати в гармонії з сердечністю, і все довкола буде за те, щоб ви опинилися від щастя на сьомому небі.

Терези, у ваших руках опиняться всі кошти, щоб довести до ладу свої справи. Для цього потрібно знайти рівновагу між здоровим глуздом і вразливістю, а ви сьогодні саме таку збалансованість і маєте у своєму розпорядженні.

Скорпіони, в цей день вам буде здаватися, що всі ваші зусилля не дають ніякого результату. Причина – ваша нездатність зосередитися і сформулювати найближчі завдання. Ви цілком розумієте це. І навколишні, до речі, теж.

Стрільці, будь-які конфлікти інтересів і суперечності бажано вирішувати швидко. Від цього залежить ефективність того, чим ви займаєтеся. До того ж, невирішені своєчасно проблеми можуть перерости у щось серйозніше, яке надалі будуть тягнути вас назад і псувати нерви.

Козероги, всі сьогоднішні дрібні неприємності не повинні викликати у вас бажання присвятити день тривалій критиці чужих вчинків. Це не має сенсу. А ось вказати на непорядність або некомпетентність, безсумнівно, має сенс. Також не забувайте слідкувати за своїми вчинками!

Водолії, ви будете незадоволені багатьма діями тих, з ким доведеться сьогодні зіткнутися. Це цілком справедливо, тому що кому ж може сподобатися, коли люди поводять себе відверто цинічно або безвідповідально!

Риби, якщо ви досі не могли знайти з кимось спільної мови, то нинішній день якомога краще підходить для того, щоб позбутися, нарешті, усіх розбіжностей і нерозуміння. Навчіться слухати!

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