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Гороскоп на 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 17 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні по суті, якщо ваші труднощі були викликані власними помилками або навіть відчуттям неповноцінності, адекватні та відповідальні дії дозволять впоратися з ними.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 17 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, не дійте імпульсивно. Ви насправді знаєте, що потрібно робити – використовуйте свій досвід і здоровий глузд. Якщо ваші проблеми з'явилися через втручання або протистояння інших, ви можете розраховувати на допомогу і пораду друзів.
Телець
Тельці, якщо ви сьогодні побачите гарну сторону в тому, що маєте, у вас з'явиться можливість домогтися щастя. Зорі та планети також пророкують союз, можливо шлюб, і попереджають, що від вас залежить, будете ви щасливі чи ні.
Близнюки
Близнюки, по суті, ви шкодите собі, намагаючись дошкулити іншому. Щастя і здійснення бажань вас давно чекають. Як і раніше чекають. Все залежить тільки від вас. Ви тікаєте, замість того, щоб працювати над ситуацією.
Рак
Раки, обережність не завадить. Розглядайте дружбу як альянс, заснований на взаємній вигоді. У кращому випадку альянс проіснує, поки ви двоє не розійдеться в різні боки. Щонайменше, неупередженість з боку можливого опонента або можливий глухий кут, з якого можна вийти, тільки об'єднавши зусилля.
Лев
Леви, ваш партнер сліпо рухається до мети, помиляючись і запинаючись. Але прийшов час, коли успіх і розуміння йому гарантовані. Якщо він відкладав рішення, якщо коливався, рідкісна можливість в його житті могла вислизнути з його рук, але тепер він отримав те, що хотів. Будьте поруч!
Діва
Діви, сьогодні день краще провести з сім'єю. Це принесе задоволення і вам і іншим її членам. І взагалі, згадуйте про них частіше. Родина – це те місце та оточення, де можна отримати підтримку та зарядитися енергією.
Терези
Терези, сьогодні з родичами в цей період раз у раз виникатимуть дрібні конфлікти через розбіжності в поглядах на сімейні обов'язки, так що вам, щоб не зірватися, необхідно запастися терпінням і холоднокровністю.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні можливо, вам доведеться чимось пожертвувати. Свідомо упускаючи якийсь шанс, тіште себе тим, що він аж ніяк не останній. Все щастя ще чекає вас попереду!
Стрілець
Стрільці, сьогодні можливий дефіцит матеріальних благ ви компенсуєте прагненням поширити свій незаперечний авторитет на рідних. Повчальні промови не сприймаються, ви відчуєте себе не поважним й нещасним через це.
Козеріг
Козероги, сьогодні у вашому оточенні не все буде гладко – у близьких друзів можуть з'явитися серйозні проблеми різного плану. Але краще буде, якщо ви не станете втручатися в чужі справи за власною ініціативою і нав'язувати свою допомогу, якщо вас про неї ніхто не буде просити. Зате ви цілком можете підтримати друзів морально і просто проявити співчуття до їхніх проблем.
Водолій
Водолії, якщо раніше ваші результати були негативними, фактично ви вже зробили правильний вибір щодо вашого власного життя. На важливі питання вам дано відповіді, гарантії отримані, сумніви розв'язалися. Ви були винагороджені за ваші зусилля.
Риби
Риби, причина ваших нещасть в тому, що ви навмисно (нехай навіть несвідомо) погоджуєтеся, ніби ваше невдоволення і розчарування справедливі. Ви вибираєте найгірше і відкидаєте все позитивне.
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