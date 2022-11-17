Гороскоп на 17 листопада: яким знакам Зодіаку заборонена бездіяльність

Сприятливий день для масштабних планів у цих знаків Зодіаку / Martin Shreder on Unsplash

17 листопада очікується дуже потужний день у плані енергії, який змушуватиме людей рухатись та наближатись до своїх цілей. А цим трьом знакам Зодіаку заборонено гальмувати та відмовлятись від планів.

17 листопада розпочнеться особливий період, коли розміщення планет сприятиме будь-яким діям, а от лінь може добряче відкинути людей назад у багатьох сферах. Астрологи розповіли, яким саме знакам Зодіаку не варто сьогодні надто розслаблятись, оскільки ідеальний час для масштабних планів та руху.

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Телець

Представники цього знаку Зодіаку не люблять поспішати у прийнятті жодних рішень, їм потрібно все зважити та прорахувати. Але зараз часу для такого повільного старту може не бути, тож варто вже починати роботу над своїми планами, а результати однозначно перевершать очікування.

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Лев

Дуже сприятливий період для Левів, оскільки вони й так звикли забувати про всі перешкоди на шляху до своїх цілей. Тому й успіх не забариться, але за умови, що позитивні наміри все ж переважатимуть.

Терези

Ще один знак Зодіаку, який в пошуках рівноваги може втрачати дорогоцінний час. Тож пора завершити етап обдумування та перейти до діла. Як тільки ви позбудетесь сумнівів, то побачите, що навіть наймасштабніша ціль насправді значно ближча.

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