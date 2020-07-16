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Гороскоп на 17 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні день має гострі кромки, об які легко можна поранитися. Зорі будуть вимагати від вас більшої чіткості і конкретності. Будь-які неясності і невизначеності будуть викликати роздратування: і ваше, і оточуючих. Дізнайтесь, що ж для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 17 липня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 17 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Овен відчуватиме, що неспроможний вплинути на обставини, а тим більше змінити їх в потрібну сторону. Краще налаштуватися на це заздалегідь, тому що інакше весь день Овна загрожує пройти під знаком підвищеної дратівливості і невдоволення. Взагалі, Овна краще не чіпати. Толку від цього все одно не буде.

Телець

Гороскоп на 17 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Сьогодні Тельцю буде складно утримувати в собі свої емоції і бажання. Ховати голову в пісок і намагатися стримувати свої пориви навряд чи вийде, почуття раз у раз будуть наполегливо нагадувати про себе, так і намагаючись вирватися назовні. Найкраще, що можна сьогодні порадити Тельцю, це знайти почуттям якийсь безпечний громовідвід.

Близнюки

Гороскоп на 17 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Сьогодні в душі у Близнюків романтичність чудесним чином буде уживатися з практичністю і ощадливістю. В яких би хмарах сьогодні ні витали Близнюки, десь в глибині їх мозку буде сидіти уважний бухгалтер з великими канцелярськими рахунками. Цей бухгалтер і не дозволить замріяним Близнюкам наробити дурниць.

Рак

Гороскоп на 17 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Що-що, а інформаційний голод Раку сьогодні не грозить! Він ризикує з головою зануритися в атмосферу інтриг, чуток і пліток. Рак може навіть і сам не помітити, як стане рознощиком який-небудь не дуже достовірної інформації. Постарайтеся при цьому хоча б не скочуватися до огульної критики.

Лев

Гороскоп на 17 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Сьогодні Лева будуть раз у раз долати гострі напади самоїдства і самокопання. Думки будуть повертатися до невтішного вердикту: треба було зробити інакше і сам винен. Постарайтеся не надто захоплюватися таким самобичуванням. Достатньо просто зробити висновки на майбутнє.

Діва

Гороскоп на 17 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
А от в душі у Діви прокинеться активний теоретик, проте розбудити практика у нього не вийде. Весь день Діва ризикує провести в нескінченних роздумах на тему, що, як і в якому порядку їй слід робити. Думок цих буде багато, і всі вони будуть на подив хороші.

Терези

Гороскоп на 17 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терези будуть весь день намагатися тримати себе в руках, не реагуючи на прикрі непорозуміння. Непорозумінь ж обіцяє бути багато. Навколишні, як на зло, будуть поводитися нелогічно і непослідовно. Найцікавіше, що проявити стриманість у Терезів, швидше за все, вийде.

Скорпіон

Гороскоп на 17 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Сьогодні спроби звалити на Скорпіона будь-які справи, що не входять в коло його прямих обов'язків, ні до чого не приведуть. Та й до обов'язків своїх Скорпіон буде схильний ставитися не надто відповідально. Зате сьогодні у Скорпіона настільки загостряться таланти дипломата, що ця ситуація навряд чи йому зашкодить.

Стрілець

Гороскоп на 17 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Сьогодні у Стрільця може народитися грандіозна ідея з приводу перебудови свого будинку. Ідея ця буде в усіх відношеннях симпатична, ось тільки втілювати її в життя категорично не рекомендується. Сьогодні Стрілець не схильний переживати з приводу реалістичності своїх задумів.

Козеріг

Гороскоп на 17 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Всі думки і плани Козерога будуть відрізнятися надзвичайною глибиною і яскравістю. І неважливо, чи ці ідеї коли-небудь втіляться в реальність. Ну і що? Помріяти, врешті-решт, теж буває корисно. Цей день обіцяє подарувати чимало щасливих хвилин тим Козерогам, які володіють творчою фантазією.

Водолій

Гороскоп на 17 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
День обіцяє пройти у Водолія спокійно, але тільки спокій цей буде удаваним. Насправді Водолію просто захочеться на час відмахнутися від проблем, пов'язаних з фінансами або роботою. Іноді така політика закривання очей буває корисною, ось тільки не треба забувати, що самі проблеми при цьому нікуди не зникають.

Риби

Гороскоп на 17 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Сьогодні в душі у Риб буде вирувати якщо не котел, то, як мінімум, казанок з протиріччями. З одного боку, їм захочеться бути стриманими, з іншого ж навряд чи це вийде. Якщо Риби не хочуть, щоб у котла в їх душі зірвало кришку, то їм не варто намагатися заганяти свої емоції вглиб.

До теми: Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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