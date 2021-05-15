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Гороскоп на 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 16 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зберігати контроль над ситуацією дозволять вміння швидко перебудуватися, мобільність мислення і дій. Виявиться складним поєднати особисті інтереси та громадські, наприклад колективу на роботі.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 16 травня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Овни, біля представників цього знаку очікується суперечливі та складні обставини у сфері ділових контактів. Обставини поставлять вас перед необхідністю приймати миттєві рішення і діяти, не озираючись назад. Мобілізуйте тактичні здібності.

Телець

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Тельці, в характері та життєвих ситуаціях посилюються вибуховість і імпульсивність. Пошуки пригод та романтики можуть викликати небезпечні ситуації. У цей період протипоказано участь в масових заходах. Бажано зменшити активність.

Близнюки

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Близнюки, корисно поміркувати про досягнення, підбити підсумки. Чим менше ви привертаєте до себе увагу, тим більше можливостей розібратися зі своїми власними потребами й бажаннями.

Рак

Гороскоп на 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451575

Раки, обставини, які складаються сьогодні, ускладнюють ваше просування до мети. Основна причина – брак коштів або необхідність повернення боргів. Кредити брати недоцільно. Умови кредитування можуть змінитися в гіршу сторону.

Лев

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Леви, не забувайте про відпочинок. Оптимістичний погляд і почуття гумору допоможуть по-іншому подивитися на багато речей. А це, погодьтеся, часто корисно. Остання декада місяця буде для вас більш позитивна і плідна. З'являться конструктивні ідеї та люди, які допоможуть їх втілити.

Діва

Гороскоп на 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451581

Діви, сьогодні варто уважно поставитися до службових заходів. Думка начальства і кар'єра безпосередньо залежать від того, як ви себе зарекомендуєте. Дотримуйтесь стриманості та проявляйте такт. Має бути багато паперової роботи.

Терези

Гороскоп на 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451577

Терези, з вищими інстанціями можна домовитися лише в тому випадку, якщо ви будете виступати виразником колективних інтересів. Якщо виявлять вашу особисту зацікавленість – ви не досягнете бажаного результату.

Скорпіон

Гороскоп на 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451580

Скорпіони, у цей день вірогідне отримання інформації, яка здатна різко змінити найближчі кар'єрні плани. Також вам необхідно проявити стриманість в особистому житті. Займайтеся виконанням обіцянок. Не рекомендується починати нові справи.

Стрілець

Гороскоп на 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451584

Стрільці, сьогодні занадто інтенсивні емоційні сплески викличуть несхвалення близької людини. Якщо захотілося віддатися розвагам та флірту на стороні, не забувайте, що ваша друга половинка може відповісти тим же. У будь-якому випадку гармонія і взаєморозуміння від цього тільки постраждають.

Козеріг

Гороскоп на 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451576

Козероги, на тлі весняного авітамінозу можливе послаблення імунної системи організму і, як наслідок, загострення хронічних захворювань. Своєчасно проведіть профілактичні заходи та приймайте вітамінні препарати. Поряд з традиційними лікарськими засобами не забувайте про народні рецепти.

Водолій

Гороскоп на 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451574

Водолії, сьогодні багато часу зажадає організація дитячого дозвілля. Якщо ви задумали порадувати дітей, свята і розважальні заходи краще провести вдома. Тут вони знайдуть найкраще застосування своїм талантам.

Риби

Гороскоп на 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 451579

Риби, простудні захворювання та грип можуть негативно відбитися на функціонуванні нирок і сечового міхура. Не варто затягувати з лікуванням. Щоб уникнути отруєнь, контролюйте якість їжі. Є висока ймовірність виникнення харчових алергічних реакцій. Зверніть увагу на стан шкіри.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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