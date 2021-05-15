На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 15
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 16 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зберігати контроль над ситуацією дозволять вміння швидко перебудуватися, мобільність мислення і дій. Виявиться складним поєднати особисті інтереси та громадські, наприклад колективу на роботі.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 16 травня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, біля представників цього знаку очікується суперечливі та складні обставини у сфері ділових контактів. Обставини поставлять вас перед необхідністю приймати миттєві рішення і діяти, не озираючись назад. Мобілізуйте тактичні здібності.
Телець
Тельці, в характері та життєвих ситуаціях посилюються вибуховість і імпульсивність. Пошуки пригод та романтики можуть викликати небезпечні ситуації. У цей період протипоказано участь в масових заходах. Бажано зменшити активність.
Близнюки
Близнюки, корисно поміркувати про досягнення, підбити підсумки. Чим менше ви привертаєте до себе увагу, тим більше можливостей розібратися зі своїми власними потребами й бажаннями.
Рак
Раки, обставини, які складаються сьогодні, ускладнюють ваше просування до мети. Основна причина – брак коштів або необхідність повернення боргів. Кредити брати недоцільно. Умови кредитування можуть змінитися в гіршу сторону.
Лев
Леви, не забувайте про відпочинок. Оптимістичний погляд і почуття гумору допоможуть по-іншому подивитися на багато речей. А це, погодьтеся, часто корисно. Остання декада місяця буде для вас більш позитивна і плідна. З'являться конструктивні ідеї та люди, які допоможуть їх втілити.
Діва
Діви, сьогодні варто уважно поставитися до службових заходів. Думка начальства і кар'єра безпосередньо залежать від того, як ви себе зарекомендуєте. Дотримуйтесь стриманості та проявляйте такт. Має бути багато паперової роботи.
Терези
Терези, з вищими інстанціями можна домовитися лише в тому випадку, якщо ви будете виступати виразником колективних інтересів. Якщо виявлять вашу особисту зацікавленість – ви не досягнете бажаного результату.
Скорпіон
Скорпіони, у цей день вірогідне отримання інформації, яка здатна різко змінити найближчі кар'єрні плани. Також вам необхідно проявити стриманість в особистому житті. Займайтеся виконанням обіцянок. Не рекомендується починати нові справи.
Стрілець
Стрільці, сьогодні занадто інтенсивні емоційні сплески викличуть несхвалення близької людини. Якщо захотілося віддатися розвагам та флірту на стороні, не забувайте, що ваша друга половинка може відповісти тим же. У будь-якому випадку гармонія і взаєморозуміння від цього тільки постраждають.
Козеріг
Козероги, на тлі весняного авітамінозу можливе послаблення імунної системи організму і, як наслідок, загострення хронічних захворювань. Своєчасно проведіть профілактичні заходи та приймайте вітамінні препарати. Поряд з традиційними лікарськими засобами не забувайте про народні рецепти.
Водолій
Водолії, сьогодні багато часу зажадає організація дитячого дозвілля. Якщо ви задумали порадувати дітей, свята і розважальні заходи краще провести вдома. Тут вони знайдуть найкраще застосування своїм талантам.
Риби
Риби, простудні захворювання та грип можуть негативно відбитися на функціонуванні нирок і сечового міхура. Не варто затягувати з лікуванням. Щоб уникнути отруєнь, контролюйте якість їжі. Є висока ймовірність виникнення харчових алергічних реакцій. Зверніть увагу на стан шкіри.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
18:47Що буде з організмом, якщо з'їдати усього 1 банан на день: пояснення дієтологині
-
18:15Гороскоп на 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Співробітники NASA виконали морську пісню про космос: кумедне відео
-
17:17Hyundai Nexo встановив світовий рекорд дальності ходу автомобілів на водні
-
16:48Мешканець Флориди врятував свого цуцика, якого у ставок затягнув алігатор
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:18Три позашляховики з пробігом, які цінують за надійність
-
15:49Netflix випустить серіал про юність королеви Шарлотти з Бріджертонів
-
15:26Перед самим фіналом: на Холостяк-11 повернулася ексучасниця шоу
-
15:00ТОП 25+ фільмів про космос, які варто переглянути
-
14:32Лікарі розповіли, кому особливо корисний чай каркаде
-
14:16Компанія Enabot представила робота, який може гратися з дітьми та домашніми улюбленцями
-
13:44Відмова від бюстгальтера: медики пояснили, як це впливає на стан грудей
-
13:15Анна Болейн: дивіться трейлер серіалу з Джоді Тернер-Сміт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:05Привітання з Днем сім'ї 2021: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
12:55День сім'ї 2021: картинки і листівки для привітання з Днем родини
-
12:45Розкута Емілі Ратажковскі показала фото у відвертій сукні
-
12:18Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
11:41Їх у світі найменше: названі найрідкісніші знаки Зодіаку
-
11:19Продукт, від якого людям з високим тиском варто назавжди відмовитися
-
10:42Кім Кардашян і Кайлі Дженнер похвалилися фігурами в бікіні
-
10:14Вчені виявили незвичайного динозавра, який зовсім не схожий на своїх родичів
-
09:45Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 травня
-
09:18Смачний перекус: ці продукти підіймають настрій
-
18:47Що буде з організмом, якщо з'їдати усього 1 банан на день: пояснення дієтологині
-
15:00ТОП 25+ фільмів про космос, які варто переглянути
-
13:05Привітання з Днем сім'ї 2021: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
12:18Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
09:45Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 травня
-
08:13Чому одні люди люблять каву, а інші – ні: цікаве пояснення науковців
- 14 травня
-
20:22Учені назвали дієту, яка допомагає побороти стрес без шкоди для здоров'я
-
16:21Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга
-
14:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
12:15Фільми з Кейт Бланшетт: 5 кінострічок 2021 року з відомою акторкою
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 травня
-
07:14Сексолог назвав три продукти, які негативно впливають на чоловічу потенцію
- 13 травня
-
19:50Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+
-
17:50Без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
14:20Фільми з Робертом Паттінсоном: 5 нових кінострічок з актором
-
11:55Не архітектура, а сором: епічні фото будівель, які дивують
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 травня
- 12 травня
-
21:4910 несподіваних фактів про ерекцію, які повинен знати кожен чоловік
-
18:52Три прості тести, які допоможуть перевірити ваш стан здоров'я
-
12:24Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 травня
-
07:19Цей чоловік щодня їздить на роботу на іграшковій машині: відео
- 11 травня
-
21:18Перевірте себе: 4 основних компоненти здорових стосунків
-
18:426 цілющих звуків природи: від щебетання птахів до шуму дощу
-
14:45Що можна зробити з засохлої пасхальної випічки: три геніальні ідеї