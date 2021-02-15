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Гороскоп на 16 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 16 лютого 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні сміливо беріться за ведення переговорів, виступайте з ініціативами. Якщо ви будете переслідувати не тільки свої власні інтереси, а й спільні, ваш авторитет серед колег підніметься на небувалу висоту.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 16 лютого 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, життя пропонує вам повернутися в ту саму річку – колишній шанувальник знову з'явився на вашому горизонті. Придивіться, здається, на цей раз до нього можна поставитися серйозно.
Телець
Тельці, на людей ви завжди дієте магічно. А зараз ваша чарівність і вплив ще більше зростуть. Використовуйте це для розв'язання проблем і на роботі, і вдома.
Близнюки
Близнюки, вам хочеться вести розслаблений спосіб життя, з головою піти в турботу про себе. Не робіть цього: розв'яжіть всі питання, що накопичилися – і тобі весь вільний час пройде успішно.
Рак
Раки, у сфері кар'єри можете домогтися досить відчутного впливу на своїх колег. У цей період посиляться ваші здібності до переконання. Без особливого напруження ви будете отримувати від людей те, що потрібно вам.
Лев
Леви, сьогодні чуттєвість сімейних представників цього знаку буде підвищена. Без будь-якого сорому розкажіть партнеру про свої таємні бажання, а також вислухайте все, що вам захоче розповісти друга половинка.
Діва
Діви, В особистому житті може з'явитися людина, з якою колись у вас були стосунки. Якщо ви вільні від зобов'язань, то можете, якщо є бажання, піти на поводу в старих пристрастей. Однак майте на увазі: після таких неоднозначних подій ваші відносини не зможуть залишитися незмінними.
Терези
Терези, щодо здоров'я, то вам варто, перш за все, берегтися від застуди. Вірогідність захворіти на ангіну зараз досить висока. Взагалі найбільш вразлива область в ці зимові дні – лор-органи.
Скорпіон
Скорпіони, від того, як ви будете працювати в цей час, залежить, як будуть розвиватися події надалі. Дуже важливо зберігати твердість духу, стримувати емоції, проявляти ввічливість, не розголошувати свої та чужі таємниці.
Стрілець
Стрільці, продемонструйте навколишнім лідерські якості – повагу і довіру колег до вас значно зросте. З фінансами слід поводитися обережно. Ви та так вже неабияк витратилися на новорічні свята.
Козеріг
Козероги, наповніть організм енергією і бадьорістю. У цьому можуть допомогти продукти, які багаті на вітаміни. Дуже корисно в цей період робити фізичні вправи для кистей з подальшим їх масажем.
Водолій
Водолії, хвороба найчастіше підстерігає тоді, коли організм ослаблений. Тому знайдіть час, щоб відпочити та відновити сили. А ще місяць вплине на плечовий пояс, суглоби, руки та пальці.
Риби
Риби, велику покупку варто відкласти на більш пізній час. Це не найвдаліший період, щоб оформляти кредит або брати гроші в борг. Щодо романтичного зв'язку, то зірки не радять піддаватися подібним спокусам.
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