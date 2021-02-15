Гороскоп на 16 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 16 лютого 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні сміливо беріться за ведення переговорів, виступайте з ініціативами. Якщо ви будете переслідувати не тільки свої власні інтереси, а й спільні, ваш авторитет серед колег підніметься на небувалу висоту.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 16 лютого 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, життя пропонує вам повернутися в ту саму річку – колишній шанувальник знову з'явився на вашому горизонті. Придивіться, здається, на цей раз до нього можна поставитися серйозно.

Тельці, на людей ви завжди дієте магічно. А зараз ваша чарівність і вплив ще більше зростуть. Використовуйте це для розв'язання проблем і на роботі, і вдома.

Близнюки, вам хочеться вести розслаблений спосіб життя, з головою піти в турботу про себе. Не робіть цього: розв'яжіть всі питання, що накопичилися – і тобі весь вільний час пройде успішно.

Раки, у сфері кар'єри можете домогтися досить відчутного впливу на своїх колег. У цей період посиляться ваші здібності до переконання. Без особливого напруження ви будете отримувати від людей те, що потрібно вам.

Леви, сьогодні чуттєвість сімейних представників цього знаку буде підвищена. Без будь-якого сорому розкажіть партнеру про свої таємні бажання, а також вислухайте все, що вам захоче розповісти друга половинка.

Діви, В особистому житті може з'явитися людина, з якою колись у вас були стосунки. Якщо ви вільні від зобов'язань, то можете, якщо є бажання, піти на поводу в старих пристрастей. Однак майте на увазі: після таких неоднозначних подій ваші відносини не зможуть залишитися незмінними.

Терези, щодо здоров'я, то вам варто, перш за все, берегтися від застуди. Вірогідність захворіти на ангіну зараз досить висока. Взагалі найбільш вразлива область в ці зимові дні – лор-органи.

Скорпіони, від того, як ви будете працювати в цей час, залежить, як будуть розвиватися події надалі. Дуже важливо зберігати твердість духу, стримувати емоції, проявляти ввічливість, не розголошувати свої та чужі таємниці.

Стрільці, продемонструйте навколишнім лідерські якості – повагу і довіру колег до вас значно зросте. З фінансами слід поводитися обережно. Ви та так вже неабияк витратилися на новорічні свята.

Козероги, наповніть організм енергією і бадьорістю. У цьому можуть допомогти продукти, які багаті на вітаміни. Дуже корисно в цей період робити фізичні вправи для кистей з подальшим їх масажем.

Водолії, хвороба найчастіше підстерігає тоді, коли організм ослаблений. Тому знайдіть час, щоб відпочити та відновити сили. А ще місяць вплине на плечовий пояс, суглоби, руки та пальці.

Риби, велику покупку варто відкласти на більш пізній час. Це не найвдаліший період, щоб оформляти кредит або брати гроші в борг. Щодо романтичного зв'язку, то зірки не радять піддаватися подібним спокусам.

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