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Гороскоп на 16 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 16 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 16 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогоднішній день обіцяє бути цікавим і успішним. І у вас є всі підстави радіти життю. Але що саме очікує вас сьогодні? Може бути, хороша новина, а може, динаміка і явний прогрес у справах, якими ви зараз займаєтеся.
Телець
Тільці, цей день дасть вам можливість зітхнути, нарешті, вільно після досить напруженого періоду та отримати гідну нагороду і визнання за докладені зусилля. Ви гідні найкращого, тож пам'ятайте про це завжди, не лише у хороші періоди вашого життя.
Близнюки
Близнюки, сьогодні зорі та планети закликають вас пам'ятати про близьких та друзів. Всім хорошим не соромтеся і не забувайте ділитися саме з ними. Так ви ще сильніше відчуєте власний тріумф. Вони заслуговують на це, адже підтримують вас.
Рак
Раки, сьогодні можуть спливти тіні вашого минулого. Не можна заздалегідь сказати, чи будуть вони приємними. Отже, неможливо точно визначити, чи виявиться цей день забарвлений тільки позитивом, або ж вам доведеться пережити й негативні моменти.
Лев
Леви, сьогодні будь-які конфлікти інтересів і суперечності бажано вирішувати швидко. Від цього залежить ефективність того, чим ви займаєтеся. До того ж, невирішені своєчасно проблеми можуть перерости в складні моменти, які надалі будуть тягнути вас назад і псувати нерви.
Діва
Діви, сьогодні незалежно від обставин, дуже важливо не втратити голови та не наробити необачних вчинків, про які довелося б пошкодувати в майбутньому. Можливо, часом вас буде долати спокуса схитрувати, відмахнутися від обов'язків або піти найлегшим шляхом. Не піддавайтеся. Чесність і відповідальність – ось ваші справжні союзники на сьогодні.
Терези
Терези, постарайтеся в нинішній день дивитися на світ широко та об'єктивно. Це дуже потрібно, тому що ви неодноразово зіткнетеся з ситуаціями, коли однобокість або надто вузький погляд на предмет створить масу суперечностей та проблем. Гнучкість і всебічність – ось те, про що ви повинні пам'ятати сьогодні щогодини та щохвилини.
Скорпіон
Скорпіони, можливо, саме під час сьогоднішнього дня вам в голову прийдуть нові ідеї. Це теж дуже добре, тому що вони, швидше за все, виявляться перспективними та багатонадійний і стануть підставою для вашого подальшого розвитку і самовдосконалення.
Стрілець
Стрільці, ви досягли вже чималого. І сьогоднішній день можете дозволити собі присвятити огляду своїх успіхів і отриманню задоволення від цього. Спробуйте усвідомити, наскільки багатьма благами та цінностями ви володієте. Це дуже важливо, адже часто ми прагнемо вперед, бажаючи більшого і більшого, і не особливо цінуючи досягнуте.
Козеріг
Козероги, якщо ви зумієте утримати себе в рамках здорового глузду, то згодом не пошкодуєте про це, бо у вас обов'язково буде випадок (і не один) переконатися, наскільки розумним був ваш образ думок і поведінки в цей день.
Водолій
Водолії, вам варто з самого ранку налаштуватися на бойовий лад. У цей день існує ймовірність зіткнень, конфліктів з керівництвом, колегами або партнерами. Причому, найнеприємніше, що в деяких випадках вами будуть просто намагатися маніпулювати. Або стануть провокувати вас. Так що ваша основна задача – зберігати спокій і не поспішати з висновками та думками.
Риби
Риби, головною подією вашого дня може стати швидке вирішення вкрай неприємної ситуації, яка вже тривалий час не дає вам спокою. Сьогодні те, що до сих пір було для вас таємницею за сімома печатками, раптом виявиться ясним і зрозумілим.
До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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