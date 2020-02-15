Гороскоп на 16 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 16 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 16 лютого 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогоднішній д ень обіцяє бути цікавим і успішним. І у вас є всі підстави радіти життю. Але що саме очікує вас сьогодні? Може бути, хороша новина, а може, динаміка і явний прогрес у справах, якими ви зараз займаєтеся.

Тільці, ц ей день дасть вам можливість зітхнути, нарешті, вільно після досить напруженого періоду та отримати гідну нагороду і визнання за докладені зусилля. Ви гідні найкращого, тож пам'ятайте про це завжди, не лише у хороші періоди вашого життя.

Близнюки, сьогодні зорі та планети закликають вас пам'ятати про близьких та друзів. Всім хорошим не соромтеся і не забувайте ділитися саме з ними. Так ви ще сильніше відчуєте власний тріумф. Вони заслуговують на це, адже підтримують вас.

Раки, с ьогодні можуть спливти тіні вашого минулого. Не можна заздалегідь сказати, чи будуть вони приємними. Отже, неможливо точно визначити, чи виявиться цей день забарвлений тільки позитивом, або ж вам доведеться пережити й негативні моменти.

Леви, сьогодні б удь-які конфлікти інтересів і суперечності бажано вирішувати швидко. Від цього залежить ефективність того, чим ви займаєтеся. До того ж, невирішені своєчасно проблеми можуть перерости в складні моменти, які надалі будуть тягнути вас назад і псувати нерви.

Діви, сьогодні незалежно від обставин, дуже важливо не втратити голови та не наробити необачних вчинків, про які довелося б пошкодувати в майбутньому. Можливо, часом вас буде долати спокуса схитрувати, відмахнутися від обов'язків або піти найлегшим шляхом. Не піддавайтеся. Чесність і відповідальність – ось ваші справжні союзники на сьогодні.

Терези, постарайтеся в нинішній день дивитися на світ широко та об'єктивно. Це дуже потрібно, тому що ви неодноразово зіткнетеся з ситуаціями, коли однобокість або надто вузький погляд на предмет створить масу суперечностей та проблем. Гнучкість і всебічність – ось те, про що ви повинні пам'ятати сьогодні щогодини та щохвилини.

Скорпіони, можливо, саме під час сьогоднішнього дня вам в голову прийдуть нові ідеї. Це теж дуже добре, тому що вони, швидше за все, виявляться перспективними та багатонадійний і стануть підставою для вашого подальшого розвитку і самовдосконалення.

Стрільці, ви досягли вже чималого. І сьогоднішній день можете дозволити собі присвятити огляду своїх успіхів і отриманню задоволення від цього. Спробуйте усвідомити, наскільки багатьма благами та цінностями ви володієте. Це дуже важливо, адже часто ми прагнемо вперед, бажаючи більшого і більшого, і не особливо цінуючи досягнуте.

Козероги, якщо ви зумієте утримати себе в рамках здорового глузду, то згодом не пошкодуєте про це, бо у вас обов'язково буде випадок (і не один) переконатися, наскільки розумним був ваш образ думок і поведінки в цей день.

Водолії, вам варто з самого ранку налаштуватися на бойовий лад. У цей день існує ймовірність зіткнень, конфліктів з керівництвом, колегами або партнерами. Причому, найнеприємніше, що в деяких випадках вами будуть просто намагатися маніпулювати. Або стануть провокувати вас. Так що ваша основна задача – зберігати спокій і не поспішати з висновками та думками.

Риби, головною подією вашого дня може стати швидке вирішення вкрай неприємної ситуації, яка вже тривалий час не дає вам спокою. Сьогодні те, що до сих пір було для вас таємницею за сімома печатками, раптом виявиться ясним і зрозумілим.

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