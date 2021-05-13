На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 14 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 1
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 14 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні гороскоп обіцяє оманливість почуттів. Не довіряйте спокою оточуючих: в цей день стихійна сила може прокидатися раптово і різко, змушуючи людей навколо вас здійснювати несподівані навіть для них самих вчинки. Протягом дня можливі будь-які несподіванки та сюрпризи, повідомляє Радіо MAXIMUM.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 14 травня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні як би не хотів Овен розслабитися і відпочити, ситуація не дозволить йому це зробити. Події будуть вимагати активної участі Овна, раз по раз висмикуючи його зі стану блаженного нічогонероблення! Зрештою, Овну нічого не залишиться, як втягнуться в цей нав'язаний ритм, але він не пошкодує.
Телець
Сьогодні Телець може несподівано отримати прибуток, на який не розраховував. Або виявити незвичайний спосіб заробляння грошей. Або піддатися бажанням витратити велику суму. Іншими словами, на фінансову сферу Тельця можуть вплинути сюрпризи долі або ж його власні перепади настрою.
Близнюки
Сьогодні настрій Близнюків може ввести в оману кого завгодно, але тільки не їх самих. Весь день вони можуть відчувати невиразне занепокоєння, яке іноді здатне виливатися на голови присутніх спалахами роздратування. Втім, це ж занепокоєння може штовхати Близнюків і на інші несподівані вчинки, в тому числі і романтичного характеру.
Рак
Деякі повороти подій сьогодні можуть Рака здивувати: вони не будуть вписуватися в рамки його повсякденного життя. Крім того, перетворившись на спостерігача, Рак зуміє подивитися на багато речей під новим кутом і побачить мудрі підказки долі там, де раніше б спокійно пройшов повз.
Лев
Сьогодні доля може зробити несподіваний поворот у житті Лева, відкриваючи перед ним нові горизонти. Правда, щоб вписатися в цей поворот, від нього може знадобитися у лічені хвилини прийняти рішення, здатне змінити життя! Тому зорі гороскопу радять Леву сьогодні не випадати з реальності і тримати руку на пульсі подій.
Діва
Сьогодні Діва буде схильна демонструвати чудеса самоорганізації і дисципліни: особливо з урахуванням того, що всі навколо будуть раз у раз її відволікати. Втім, зорі гороскопу надають Діві великий запас міцності: її цілеспрямованому бажанню довести будь-яку справу до кінця можна лише позаздрити!
Терези
Сьогодні у Терезів буде шанс змінити свою думку про якусь людину. Можливо навіть, що цією людиною виявляться вони самі. Протягом дня хтось з оточення Терезів цілком може продемонструвати абсолютно незвичайну поведінку: сіра мишка увійде в образ жінки-вамп, скнара розщедриться на частування...
Скорпіон
Сьогодні, встаючи вранці з ліжка, Скорпіон не може навіть припустити, які зміни відбудуться в його житті! Цей день може стати поворотним: події обіцяють розвиватися не так, як він припускав, змушуючи Скорпіона прямо на ходу приймати важливі рішення. Несподівані звістки, справи: будь-яка подія сьогодні має шанс відбитися на долі Скорпіона.
Стрілець
Сьогодні Стрільцеві слід прислухатися до своєї інтуїції, вона допоможе йому орієнтуватися у швидко мінливій обстановці. День обіцяє бути насиченим і цікавим, а повороти долі непередбачуваними. Позитивний настрій, допитливість і дещиця авантюризму допоможуть Стрільцю максимально використовувати можливості сьогоднішнього дня.
Козоріг
Сьогодні у Козерога буде погано з почуттям гумору, особливо якщо воно спрямоване на його адресу. Протягом дня у нього в душі може накопичуватися роздратування, яке Козеріг із задоволенням вихлюпне на голови будь-кого, хто ризикне над ним жартувати або йому заперечувати.
Водолій
Сьогодні день надає Водолію прекрасну можливість здобути перемогу над кимось, можливо навіть не одну! Навіть якщо доводити свою правоту не входить в його плани, ситуація може раз по раз підштовхувати Водолія до цього, надаючи йому шанс показати себе з найвигіднішого боку.
Риби
Сьогодні більшу частину дня ділова активність Риб буде практично дорівнювати нулю, зате вони із задоволенням проведуть свій вільний час з близькими і друзями. Можливо навіть, Риби несподівано для себе виступлять ініціатором дружньої вечірки, пікніка або спільного походу в кіно.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
18:15Гороскоп на 14 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:58Важливо знати: золоте правило будь-якої дієти
-
17:50Без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
17:42Forbes назвав найвисокооплачуванішого спортсмена у світі
-
17:25Містична новинка: вийшов перший трейлер серіалу Історія Лізі за романом Стівена Кінга
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:19Привітання з Випускним 2021: побажання випускникам від батьків і вчителів
-
17:11Представлено Xiaomi FlipBuds Pro: круті та вдвічі дешевші, ніж Apple AirPods Pro
-
17:03Вірші на Останній дзвоник 2021 від учнів і випускників 9-11 класу
-
16:525 способів швидко очистити мікрохвильовку від жиру всередині
-
16:41В аеропорті Дубая дитячий Bugatti використовуватимуть для трансферів
-
16:21Їй 55 років? Сінді Кроуфорд похвалилася фігурою у спокусливому боді
-
16:11LATEXFAUNA – BOUNTY: слухайте онлайн новий гімн нашого літа
-
16:0025+ цікавих фактів про космос, всесвіт і планети у які важко повірити
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:52Втікала: Христина Соловій перетворилася на спокусливу Мавку в новому кліпі
-
15:31Єлизавета II наділа особливу сукню на відкриття парламенту: ФОТО
-
15:19ТОП-10 найкращих артистів десятиліття за версією Billboard: хто очолив рейтинг
-
15:00Цитати про весну: підбірка крилатих фраз, висловів і афоризм про весну
-
14:56Гаджети Apple, які отримають оновлення до iOS 15: перелік пристроїв
-
14:20Фільми з Робертом Паттінсоном: 5 нових кінострічок з актором
-
14:01YUNA-2021: найкращі образи зірок з червоної доріжки (ефектні фото)
-
13:55Ріанна здивувала новою зачіскою і оголеними ніжками
-
13:45YUNA 2021: оголошені переможці української музичної премії
-
13:35Prada випустили дощовик для собак за чималу суму: фото
-
17:50Без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
14:20Фільми з Робертом Паттінсоном: 5 нових кінострічок з актором
-
11:55Не архітектура, а сором: епічні фото будівель, які дивують
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 травня
- 12 травня
-
21:4910 несподіваних фактів про ерекцію, які повинен знати кожен чоловік
-
18:52Три прості тести, які допоможуть перевірити ваш стан здоров'я
-
12:24Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 травня
-
07:19Цей чоловік щодня їздить на роботу на іграшковій машині: відео
- 11 травня
-
21:18Перевірте себе: 4 основних компоненти здорових стосунків
-
18:426 цілющих звуків природи: від щебетання птахів до шуму дощу
-
14:45Що можна зробити з засохлої пасхальної випічки: три геніальні ідеї
-
12:19Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 травня
-
07:19Експерти назвали б/у авто, які найчастіше ламаються
- 10 травня
-
21:4810 найкращих пісень для заняття сексом: додайте до свого вечірнього плейлиста
-
18:33Дієтологиня назвала 5 продуктів, які є в раціоні довгожителів
-
15:15Три знаки Зодіаку, які є природженими психологами
-
11:50МОЗ оновило карантинні зони в Україні: де найсуворіші обмеження
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 травня
-
07:18Погода в Україні 10 травня: прогноз на понеділок
- 09 травня
-
21:48Нове дослідження показало, що ми надто багато часу проводимо у смартфонах
-
19:185 простих хитрощів, які допоможуть вам схуднути без зайвих зусиль
-
16:22Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:19Музичні новинки травня: плейлист нових хітів тижня