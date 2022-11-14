Гороскоп на 14 листопада: які знаки Зодіаку сьогодні отримають нові можливості

14 листопада очікується доволі позитивний день, коли можна буде приймати важливі рішення. Цим трьом знакам Зодіаку сьогодні вдасться прочинити двері у нове життя.

14 листопада розміщення планет сприятиме руху вперед, а також кардинальним життєвим змінам. Не варто відступати від рішень та дій, які вже було узгоджено, адже саме зараз є можливість нарешті втілити цілі у реальність. Астрологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку у понеділок випаде нагода покращити свої будні.

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Рак

Цим людям значно приємніше займатись справами, не покидаючи свою зону комфорту. Тому їм подобається віддалена робота з рідкісними поїздками в офіс. Сьогодні ж доля може подарувати їм нову вигідну пропозицію саме у професійній сфері.

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Стрілець

Представники цього знаку Зодіаку звикли працювати значно більше за доволі невисоку ціну. Часто їхня зарплата невиправдано низька у порівнянні з продуктивністю. Та у понеділок настане час, коли не побачити зусилля Стрільців буде важко.

Козеріг

Нема такого періоду у житті Козерогів, коли вони не замислювались над додатковими джерелами заробітку. Тому сьогодні удача нарешті буде на їхньому боці у плані матеріального. Можливі не лише вигідні пропозиції, а й додаткове навантаження. Тому Козерогам варто перевірити, чи можуть вони працювати якісно на двох вакансіях водночас.

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