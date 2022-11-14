На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 14 листопада: які знаки Зодіаку сьогодні отримають нові можливості
-
- 223
14 листопада очікується доволі позитивний день, коли можна буде приймати важливі рішення. Цим трьом знакам Зодіаку сьогодні вдасться прочинити двері у нове життя.
14 листопада розміщення планет сприятиме руху вперед, а також кардинальним життєвим змінам. Не варто відступати від рішень та дій, які вже було узгоджено, адже саме зараз є можливість нарешті втілити цілі у реальність. Астрологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку у понеділок випаде нагода покращити свої будні.
І ще: Читайте також: Гороскоп на листопад 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Рак
Цим людям значно приємніше займатись справами, не покидаючи свою зону комфорту. Тому їм подобається віддалена робота з рідкісними поїздками в офіс. Сьогодні ж доля може подарувати їм нову вигідну пропозицію саме у професійній сфері.
Стрілець
Представники цього знаку Зодіаку звикли працювати значно більше за доволі невисоку ціну. Часто їхня зарплата невиправдано низька у порівнянні з продуктивністю. Та у понеділок настане час, коли не побачити зусилля Стрільців буде важко.
Козеріг
Нема такого періоду у житті Козерогів, коли вони не замислювались над додатковими джерелами заробітку. Тому сьогодні удача нарешті буде на їхньому боці у плані матеріального. Можливі не лише вигідні пропозиції, а й додаткове навантаження. Тому Козерогам варто перевірити, чи можуть вони працювати якісно на двох вакансіях водночас.
Читайте також: Ніколи не зізнаються: найпохмуріші таємниці, які приховує кожен знак Зодіаку
- 14 листопада
-
20:5215 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:50Який обігрівач вибрати на зиму: всі переваги та недоліки
-
18:50Яка харчуватись, щоб мати світлий розум у будь-якому віці
-
17:51Кумедні фото тварин, зроблені у найвдаліший момент
-
16:50Названо найкращих співаків та пісні року: список переможців MTV Europe Music Awards 2022
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:34Kalush Orchestra заспівали на MTV EMAs 2022: дивіться відео виступу
-
14:54Погода в Україні 15 листопада: синоптик попередила про серйозне похолодання
-
13:50Лимон для прибирання: прості лайфхаки, як використовувати фрукт у побуті
-
12:43Не вівсянка: дієтолог назвала найкращий сніданок для енергії та фігури
-
11:52Гороскоп на 14 листопада: які знаки Зодіаку сьогодні отримають нові можливості
-
10:49Зеленка в аптечці: експерти пояснили, чи варто її використовувати
-
09:52Привітання з Днем ангела Юлії 2022: гарні побажання на іменини Юлі
-
08:318 причин, чому водії обирають ручну коробку передач
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 13 листопада
-
20:30Укрзалізниця продає благодійні квитки у Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ, Сімферополь
-
19:30"Я двічі втратила свій дім": історія переселенки, яка втекла з окупації
-
18:31Як їсти чипси та не забруднити клавіатуру: геніальні лайфхаки
-
17:34Погода в Україні 14 листопада: синоптик розповіла, коли буде перший сніг
-
16:34Клопотенко показав, як приготувати яблучний пиріг на кефірі: найпростіший рецепт
-
15:3114 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:30Учасник "Голосу Країни" Віктор Кирилов презентував ліричну пісню "Дощі"
-
13:30Як зміцнити імунітет восени: корисні поради, які вбережуть вас від застуди
-
12:26Як пішоходам залишатись помітними для водіїв у темний час доби
-
11:30Ці народні методи догляду за волоссям можуть бути шкідливими
- 14 листопада
-
19:50Який обігрівач вибрати на зиму: всі переваги та недоліки
-
15:34Kalush Orchestra заспівали на MTV EMAs 2022: дивіться відео виступу
-
11:52Гороскоп на 14 листопада: які знаки Зодіаку сьогодні отримають нові можливості
- 13 листопада
-
19:30"Я двічі втратила свій дім": історія переселенки, яка втекла з окупації
-
14:30Учасник "Голосу Країни" Віктор Кирилов презентував ліричну пісню "Дощі"
-
10:35Як смачно запекти грушу: швидкий рецепт з сиром
- 12 листопада
-
18:28"Щоб вижити, продали машину": історія Анни, яка була 3 тижні в черзі на виїзд з Херсону
-
14:32Інтерв'ю з GREMO: про благодійні концерти у США та прапор, який продали за 69 тис. доларів
-
10:28Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію
- 11 листопада
-
18:28Пивоваров і NK показали красу природу і дух свободи у пісні "Там у тополі" на вірші Тичини
-
14:34Інтерв'ю з SOWA: про музику не поза політикою, благодійні концерти та акцію для дітей
-
10:31Співак GREMO презентував пісню про "Мрію" та віру в перемогу, яка живе у серці українців
- 10 листопада
-
18:26Чим замінити яйця у випічці: 5 порад знаменитого шеф-кухаря
-
14:31"Було страшно… До нас заїжджали російські танки": Надія про евакуацію з Чернігівщини
-
10:35Гурт ТНМК і Фагот випустили актуальний кліп на свій давній трек "Моя зброя"
- 09 листопада
-
19:32У жовтні українці ввезли понад 1500 електрокарів: ось ТОП 5 найпопулярніших авто
-
15:27Інтерв'ю з PANCHYSHYN: про музику під час війни, збори для ЗСУ та новий мистецький проєкт
-
11:30Клопотенко показав, як приготувати бананове печиво з шоколадом: швидкий рецепт за 20 хв
- 08 листопада
-
19:28Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем
-
15:29Найсексуальніший чоловік планети 2022 року: журнал People назвав відомого актора
-
11:28Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 07 листопада
-
18:30Всеукраїнський диктант 2022: коли і де слухати Радіодиктант національної єдності
-
14:34Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями
-
10:37Рідні вулиці та улюблений ведмедик у кліпі на першу авторську пісню "Бум" співачки RITUSYA
- 06 листопада
-
19:49Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото