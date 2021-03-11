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Гороскоп на 12 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 12 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні гороскоп обіцяє незвичайну ясність в голові і творчий політ думки. Скористайтеся цим, щоб винайти щось неймовірне, скласти блискучий бізнес-план, зайнятися дизайном квартири або написати палке зізнання. Будь-яка розумова і творча діяльність буде даватися на подив легко.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 березня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні у Овна є можливість дізнатися щось незвичайне і цікаве! У цей день його життя буде сповнене яскравих, феєричних емоцій і вражень. Єдина умова – не надавати великого значення прикрим дрібницям. Якщо не звертати уваги на дрібниці, день буде яскравим, немов бризки шампанського.
Телець
Сьогодні Телець буде зазнавати труднощів з самоорганізацією і дисципліною. Утриматися в цей день у звичних рамках буде напрочуд важко, хоча саме до цього Телець і буде прагнути. Звідси і внутрішній конфлікт, коли одна половинка душі прагне до порядку, а інша до хаосу.
Близнюки
Сьогодні інтереси і плани Близнюків протягом дня не раз будуть рішуче змінюватися! Весь день їх буде тягнути то в одну, то в іншу сторону, і противитися цим поривам буде важко. По-хорошому, щоб домогтися в цей день хоч чогось, Близнюкам не завадило б зосередитися на чомусь одному.
Рак
Сьогодні Рак ризикує повною мірою відчути, що таке войовничість. Ні, ніякої війни він оголошувати не збирається. Та й навіщо оголошувати? Куди зручніше почати війну без оголошення, заставши супротивника зненацька! Такі пориви будуть виникати в душі Рака неодноразово.
Лев
Сьогодні Лев здатний легко захопитися найрізноманітнішими речами. Ці захоплення будуть накочувати несподівано, захоплюючи Лева з головою. Однак протягом дня цих захоплень може бути стільки, що Лев і сам перестане розуміти, що більше його приваблює і куди його тягне.
Діва
Сьогодні Діва ризикує несподівано для себе захопитися будь-якою нісенітницею. Втім, самій Діві предмет її захоплення нісенітницею здаватися як раз і не буде! Щобільше, ця річ здатна захопити увагу настільки, що через це Діва упустить щось дійсно важливе.
Терези
Сьогодні Терезам може здатися, що центр обертання Всесвіту неодмінно має бути десь поруч з ними. Ну, а оскільки у Всесвіті щодо цього може бути інша думка, Терезів така ситуація буде чимало дивувати. Раз по раз вони будуть робити все, щоб виправити цю ситуацію, активно залучаючи до себе увагу і намагаючись потрапити в епіцентр подій.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіон ризикує з головою увійти в роль домашнього тирана і диктатора! При цьому самому Скорпіону цілком може здаватися, що він просто проявляє корисну ініціативу на благо всієї сім'ї. Ось тільки з боку домашніх це буде неабияк походити на самодурство.
Стрілець
Сьогодні якщо вже Стрільцеві прийде якась думка в голову, то вона легко може набути характеру нав'язливої ідеї. Щобільше, думки сьогодні в голову Стрільця будуть приходити частіше, ніж звичайно, а значить і нав'язливих ідей може виявитися куди більше. В такому стані Стрільцю краще звести спілкування до мінімуму, інакше розмови раз у раз будуть переростати в безглузду суперечку.
Козеріг
Сьогодні Козерогу буде важко зрозуміти, чому найприємніші задоволення за сумісництвом є ще й гріхами. Ну що поганого в зайвому тістечку або поцілунку? Одним словом, Козерогу сьогодні логічним здасться правило: "Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна".
Водолій
Сьогодні у Водолія може прокинутися непереборне бажання покомандувати оточуючими. Що ж, якщо ви відчуваєте в собі реальні якості лідера, то вперед! А от якщо цих якостей в характері Водолія бракує, то не варто і намагатися. Краще в стрілялку якусь пограти: там хоча б скасування можна зробити.
Риби
Сьогодні життя змусить Риб поборотися з обставинами! Попри те, що самі Риби не будуть налаштовані на підвищену активність, якісь події раз у раз будуть вимагати їх енергійної участі. Хтось з їх оточення може непомітно втягнути Риб в затяжну суперечку або (ще гірше) у складне завдання.
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