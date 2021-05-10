Гороскоп на 11 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 11 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Попри те, що на дворі весна і хочеться швидше скинути зимовий одяг, не поспішайте. Велика ймовірність простудних захворювань. Уразливі гортань, трахея і щитоподібна залоза. Якщо ви відчули перші ознаки застуди, не давайте хворобі розвиватися. Попарте ноги, подихайте над киплячим відваром ромашки, перед сном випийте чай з липою і малиною. З весняним авітамінозом допоможуть впоратися молода зелень і цитрусові. І зверніться до свого сімейного лікаря.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 11 травня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, день принесе вам не тільки весняний настрій, а й масу привабливих пропозицій від закордонних знайомих. Серед них – спільні творчі проєкти, розважальні поїздки, шоп-тури. Не упускайте сприятливий момент. Зараз бажання збігаються з можливостями. Далеко від дому вас чекає успіх.

Тельці, проявляйте ініціативу, скоряйте нові вершини! Як в прямому сенсі – у вас з'явиться натхнення відправитися в поїздку, так і в переносному – розширюйте коло своїх інтересів, вивчайте іноземні мови, одним словом, покажіть себе світові, реалізовуйте таланти.

Близнюки, сьогодні, щоб досягти наміченої мети, треба ґрунтовно попрацювати. Як то кажуть, без праці не витягнути й рибку зі ставка. У своїх починаннях можна розраховувати на підтримку друзів і однодумців.

Раки, вам варто бути обережними, керуючи автомобілем, особливо в службових поїздках. Обставини складуться для вас так, що ви матимете у своєму розпорядженні масштабні комерційні проєкти та організацію творчих колективів.

Леви, у фінансовому плані становище Меркурія і Венери радить вам керуватися принципом не "я хочу", а "треба чи не треба", постарайтеся планувати витрати, в іншому випадку вони можуть перевищити доходи. А додаткових надходжень у вашу особисту казну поки не передбачається.

Діви, сімейні побутові турботи пройдуть по накатаній та будуть вирішуватися як би самі собою, без видимих ​​зусиль з вашого боку. У вихованні дітей дотримуйтеся принципу рівноправності. Дозвольте коханим виконувати яку-небудь спільну справу, не втручаючись в дії, спрямовуючи особистим прикладом. Ви обов'язково побачите, як людина стане гордою, щасливою і задоволеною результатами.

Терези, сьогодні особливо небажане обговорення угод і укладення договорів. Попри уявний успіх переговорів, вони навряд чи будуть виконуватися повною мірою. Фінансовий ризик протипоказаний.

Скорпіони, вам бажано утриматися від візитів в офіційні інстанції, особливо з фінансових питань. У буденних справах старайтеся діяти без зайвої самореклами. Невимушене спілкування і випадкові знайомства принесуть вам більше задоволення.

Стрільці, доцільно зосередитися на незавершених і поточних справах. Використовуйте можливості, які пропонують складні обставини. Не упускайте свою фортуну! Підвищуйте професійний рівень. Знайомтеся з новітніми досягненнями за фахом. Це стане додатковим козирем на шляху вашого кар'єрного росту.

Козероги, в інтимній сфері, можливо, з'явиться певне нерозуміння. Спокійно перечекайте неприємний період. Переведіть свою увагу на інші справи. Запишіться в спортзал, попрацюйте на присадибній ділянці.

Водолії, приємна дружня вечірка в цей день, куди ви будете запрошені разом з коханою людиною, підіб'є підсумок незрозумілого періоду. Ви розставите усі крапки та відповісте на усі питання, які вас цікавили до того.

Риби, якщо ви й не обіймаєте керівну посаду, вам напевно випаде сьогодні можливість проявити свої лідерські якості та організаторські здібності. Не проґавте цей шанс, адже це відкриє перед вами нові двері.

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