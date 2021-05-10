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Гороскоп на 11 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 11 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Попри те, що на дворі весна і хочеться швидше скинути зимовий одяг, не поспішайте. Велика ймовірність простудних захворювань. Уразливі гортань, трахея і щитоподібна залоза. Якщо ви відчули перші ознаки застуди, не давайте хворобі розвиватися. Попарте ноги, подихайте над киплячим відваром ромашки, перед сном випийте чай з липою і малиною. З весняним авітамінозом допоможуть впоратися молода зелень і цитрусові. І зверніться до свого сімейного лікаря.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 11 травня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, день принесе вам не тільки весняний настрій, а й масу привабливих пропозицій від закордонних знайомих. Серед них – спільні творчі проєкти, розважальні поїздки, шоп-тури. Не упускайте сприятливий момент. Зараз бажання збігаються з можливостями. Далеко від дому вас чекає успіх.
Телець
Тельці, проявляйте ініціативу, скоряйте нові вершини! Як в прямому сенсі – у вас з'явиться натхнення відправитися в поїздку, так і в переносному – розширюйте коло своїх інтересів, вивчайте іноземні мови, одним словом, покажіть себе світові, реалізовуйте таланти.
Близнюки
Близнюки, сьогодні, щоб досягти наміченої мети, треба ґрунтовно попрацювати. Як то кажуть, без праці не витягнути й рибку зі ставка. У своїх починаннях можна розраховувати на підтримку друзів і однодумців.
Рак
Раки, вам варто бути обережними, керуючи автомобілем, особливо в службових поїздках. Обставини складуться для вас так, що ви матимете у своєму розпорядженні масштабні комерційні проєкти та організацію творчих колективів.
Лев
Леви, у фінансовому плані становище Меркурія і Венери радить вам керуватися принципом не "я хочу", а "треба чи не треба", постарайтеся планувати витрати, в іншому випадку вони можуть перевищити доходи. А додаткових надходжень у вашу особисту казну поки не передбачається.
Діва
Діви, сімейні побутові турботи пройдуть по накатаній та будуть вирішуватися як би самі собою, без видимих зусиль з вашого боку. У вихованні дітей дотримуйтеся принципу рівноправності. Дозвольте коханим виконувати яку-небудь спільну справу, не втручаючись в дії, спрямовуючи особистим прикладом. Ви обов'язково побачите, як людина стане гордою, щасливою і задоволеною результатами.
Терези
Терези, сьогодні особливо небажане обговорення угод і укладення договорів. Попри уявний успіх переговорів, вони навряд чи будуть виконуватися повною мірою. Фінансовий ризик протипоказаний.
Скорпіон
Скорпіони, вам бажано утриматися від візитів в офіційні інстанції, особливо з фінансових питань. У буденних справах старайтеся діяти без зайвої самореклами. Невимушене спілкування і випадкові знайомства принесуть вам більше задоволення.
Стрілець
Стрільці, доцільно зосередитися на незавершених і поточних справах. Використовуйте можливості, які пропонують складні обставини. Не упускайте свою фортуну! Підвищуйте професійний рівень. Знайомтеся з новітніми досягненнями за фахом. Це стане додатковим козирем на шляху вашого кар'єрного росту.
Козеріг
Козероги, в інтимній сфері, можливо, з'явиться певне нерозуміння. Спокійно перечекайте неприємний період. Переведіть свою увагу на інші справи. Запишіться в спортзал, попрацюйте на присадибній ділянці.
Водолій
Водолії, приємна дружня вечірка в цей день, куди ви будете запрошені разом з коханою людиною, підіб'є підсумок незрозумілого періоду. Ви розставите усі крапки та відповісте на усі питання, які вас цікавили до того.
Риби
Риби, якщо ви й не обіймаєте керівну посаду, вам напевно випаде сьогодні можливість проявити свої лідерські якості та організаторські здібності. Не проґавте цей шанс, адже це відкриє перед вами нові двері.
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