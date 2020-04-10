Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 23
Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 11 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні хорошим мотиватором стане подорож, вивчення чужих країн і культур. Двигуном подій може стати новина, можливість спілкуватися, вчитися, урізноманітнити враження. Зросте схильність до парадоксальних ідей, чорного гумору. День гарний для мобільних, товариських і підприємливих людей, підходить для екскурсій, занять фітнесом, рухливих ігор, знайомств, взаємообміну, легкого флірту, для початку навчання або довгої дороги.

І ще: Завжди закохані: знаки Зодіаку, які живуть любов'ю

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 11 квітня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Овни можуть розраховувати на благополучне завершення кризи або авантюри. День схиляє до інертності та чутливості, аж до вечора ви будете подумки або емоційно фіксуватися на недавні події. Можливо, ви захочете з кимось приватно їх обговорити. Але вашої тяги до експерименту і новизни це не зменшить. Уже до півночі ви відчуєте прилив сил і будете готові до нової серії пригод.

Телець

Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Можливий конфлікт на роботі або в стосунках з родичами. День пасивний, мінливий. Намагайтеся не приймати важливих рішень. Існує небезпека помилки, непорозуміння. Нові ідеї матимуть негативні наслідки. Скоротіть контакти з оточуючими, скасуйте призначені зустрічі. День пов'язаний з брехнею, ілюзіями, впливом чужих думок. Увечері корисно посидіти біля вогню. Постарайтеся зберегти рівновагу і холоднокровно розглядати навіть найскладніші проблеми.

Близнюки

Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Постарайтеся відгородитися від думок і людей, які можуть принести хвилювання і дискомфорт. Більше часу приділяйте собі і справам, які вам до душі. Складні питання зараз варто відкласти. Не приймайте поспішних рішень. Займіться складанням планів на майбутнє, але приводити їх в життя поки рано.

Рак

Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Ракам день обіцяє благополучний розвиток подій. Це відповідний момент для спілкування з впливовими людьми і організаціями, в тому числі, з солідними клієнтами, юристами, вчителями, органами опіки. Можна розраховувати на великодушність партнера. Не варто зволікати, якщо вам потрібен зворотній зв'язок, підтвердження, схвалення, напуття перед новим кроком.

Лев

Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
У першій половині дня зірки сприяють будь-яким задумам, навіть найбільш ризикованим. Однак свої наміри слід тримати при собі, інакше вони будуть перекреслені підступами недоброзичливців або непроханої допомоги партнерів. Контакти з партнерами або особисті відносини виявляться утруднені і, швидше за все, не принесуть ніяких результатів. Навпаки, виникнуть нові проблеми і непорозуміння.

Діва

Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Цей день сприятливий як для професійної діяльності, так і для особистих взаємин. Йде вдалий час для того, щоб відносини з коханою людиною підняти на новий щабель. А у самотніх людей може з'явитися шанс познайомитися з близьким по духу людиною.

Терези

Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Сьогодні Терези можуть опинитися у виграші завдяки доленосним подіям, складній ситуації в сім'ї або на батьківщині. Можливий прибуток завдяки колишнім вкладам. Цей день підживлює інтерес до речей з таємничою історією і символікою. Актуальні теми, пов'язані зі спадщиною, фамільними цінностями, спільними ресурсами.

Скорпіон

Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Активний, трудовий день. Докладаючи всіх зусиль, ви зможете домогтися унікальних результатів і прогресу у всьому. Симпатії оточуючих будуть на вашому боці. Вас поважають і цінують, як унікального фахівця. Існує можливість здійснення мрії, але і велика небезпека перевтоми.

Стрілець

Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
У графіку справ, запланованих на цей день, не буде вільного місця. Якщо хтось спробує зруйнувати ваші плани візитом або залучити до своїх справ, постарайтеся будь-яким способом уникнути зустрічей з такою людиною. Бережіть сили, нерви і здоров'я.

Козеріг

Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Атмосфера цієї доби підживлює підозрілість Козерогів, але зірки радять не піддаватися похмурому песимістичним настрою. Навіть якщо ви опинилися в несподіваній пастці і зробили помилку, життя виправить вашу помилку. Можливо, вам допоможуть друзі або вас захистить ваш авторитет. Однак варто пам'ятати, що це благодіяння авансом і через якийсь час доля перестане вас підстраховувати.

Водолій

Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Не виключено, що сьогодні на вашій ділової активності позначиться погане самопочуття. Можливе погіршення відносин з колегами, начальством, труднощі в спілкуванні з друзями і близькими людьми.

Риби

Гороскоп на 11 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Займіться справами, до яких у вас давно не доходили руки. Зараз ви зможете зробити набагато більше, ніж здається. Тим більше що висока завантаженість не дозволить з'ясовувати стосунки з близькими людьми. А бажання посперечатися у вас буде.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
  • 07 квітня, 17:21
  • 736
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • Вчора, 18:35
  • 1526
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2215418
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл