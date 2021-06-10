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Гороскоп на 11 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Якщо ви хочете провести день спокійно і гармонійно, то зорі гороскопу радять вам взагалі не братися за будь-які великі і, тим більше відповідальні справи. Нехай з боку це виглядає як лінь, але набагато краще втратити один день, ніж, взявшись за якусь важливу справу, наламати дров. Дізнайтеся, що ж передбачають зорі для вашого знаку Зодіаку на цей день у гороскопі на Радіо MAXIMUM.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овен ризикує на власному досвіді відчути всі тяготи сибаритства і епікурейства. Утриматися від спокуси обтяжити свою фігуру і совість якоюсь смачною висококалорійною стравою буде особливо важко. Тому якщо Овен налаштований на боротьбу з кілограмами, сьогодні йому краще не з'являтися в тих місцях, де смачно пахне.
Телець
Сьогодні у Тельця день обіцяє пройти під егідою "Все або нічого". І невідомо, що з цього краще. Якщо Телець піддасться спокусі подовше поспати і нічого не робити взагалі, то день пройде хоч і без великих досягнень, зате спокійно. Але вже якщо сьогодні він візьметься за справи, то пил при цьому може підняти такий, що мало не покажеться!
Близнюки
Сьогодні день у Близнюків пройде під знаком пасивності і розслаблення. Втім, це буде дуже гармонійна пасивність. У цей день зорі гороскопу навряд чи стануть вимагати від Близнюків підвищеної енергійності, та й самим їм проявляти активність теж не захочеться.
Рак
Сьогодні з самого ранку Раку може не давати спокою якась глобальна ідея. Рак буде обмірковувати її цілий день, виношуючи, як мати виношує дитину, однак, швидше за все, до самого вечора з цієї ідеї так нічого путнього і не народиться. Зате якщо все-таки народиться, це буде дійсно щось з чимось!
Лев
Сьогодні Лева практично в усьому може супроводжувати почуття невдоволення. Звичайні, повсякденні справи будуть просуватися з труднощами, що оптимізмом наповнювати Лева явно не буде. Швидше за все, йому захочеться якось вилити своє роздратування на тих, хто є поруч (в тому числі і на близьких).
Діва
Сьогодні Діві захочеться будь-яким чином розбудити оточуючих і захопити їх чимось цікавим. Однак робити цього зорі не рекомендують! По-перше, розгойдати когось в цей день буде дуже важко. По-друге ж, якщо це все-таки вдасться, результат може виявитися зовсім не таким райдужним, як здається Діві.
Терези
Сьогодні енергетичний потенціал Терезів буде не менший, ніж у динаміту! Питання тільки в тому, яке застосування цій енергії знайдуть самі Терези. Якщо ваша кипуча діяльність буде спрямована в якесь корисне русло, ви за один тільки день здатні зробити стільки, скільки інші не змогли б і за місяць.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіону випадає рідкісна можливість зайнятися щасливим байдикування! Події в цей день сміливо можна пустити на самоплив. По-перше, тому, що змінити їх хід Скорпіон все одно ніяк не зможе. По-друге ж, будь-які спроби вплинути на ситуацію сьогодні не приведуть ні до чого, крім хаосу і метушні.
Стрілець
Сьогодні Стрілець може виявити в собі генеральські здатності! Бажання покомандувати виникатиме протягом дня регулярно. При цьому нерозторопність оточуючих і їх бажання ухилитися від своїх обов'язків будуть викликати подив і дратувати Стрільця. Сам же Стрілець (як заведено у генералів) спритністю сьогодні теж відрізнятися не буде.
Козеріг
Сьогодні в голові у Козерога міцно оселиться думка про те, що статус це гроші, і чим більше у вас грошей, тим міцніше ваше становище в суспільстві. Думка, звичайно, не нова, але оскільки питання свого соціального статусу буде хвилювати Козерога з подвоєною силою, весь день він може провести в роздумах про те, як розбагатіти.
Водолій
Якщо вчора Водолій затіяв якесь велике діло по дому, то сьогодні за інерцією воно буде просуватися на подив легко, без сучка і задирки. А от все інше у Водолія буде падати з рук. Навіть елементарні справи по господарству сьогодні можуть перетворитися на тортури і випробування для нервів.
Риби
Сьогодні Риби можуть відчувати небувалий підйом духу і ентузіазм: на жаль, не завжди доречний. Зорі гороскопу схиляють до того, що Риби раз у раз будуть надихатися на різноманітні подвиги, от тільки здійснення цих подвигів буде залишати бажати кращого.
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