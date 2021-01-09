Гороскоп на 10 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 10 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні намагайтеся уникати всього, що хоч в малому ступені здається вам сумнівним, незрозумілим, неоднозначним. Пам'ятайте: "краще синиця в руках ..." Так, це як раз про сьогоднішній день.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 10 січня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні остерігайтеся застіль і всього, що може призводити до чого приймання алкоголю або інших потужних речовин. У цьому стані ви особливо небезпечні, причому, в першу чергу для самого себе.

Тельці, у цей день будьте весь час напоготові. Тому що ви ризикуєте легко впасти в спокусу і піддатися оманливим, нездійсненним надіям і згодом сильно постраждати від цього.

Близнюки, сьогодні ви готові діяти кардинально, не відчуваючи поваги до жодних цінностей. Все здається вам незначним і тим, що швидко проходить. Тому не дозволяйте захопити свої розум і серце деструктивним енергіям, будьте обережні та думайте головою.

Раки, не завжди ми в змозі втрутитися в хід подій і вплинути на обставини. Цей день саме такий. Ви раптом можете опинитися в ситуації, коли відчуєте себе вимушеним щось робити або говорити. Але нехай вас це не турбує і не гнівить.

Леви, не стримуйте сьогодні своїх емоційних поривів і бажань. Інакше ризикуєте позбавити себе безлічі солодких моментів і відчуттів. Ваші флюїди в цей день будуть просто-таки витати в повітрі та проникати в серце і душу кожного, хто опиниться поруч з вами. І незмінно знаходити відгук і бажання відкритися точно так же вам назустріч.

Діви, сьогодні все в ваших руках. Звичайно, якщо ви не пролежите весь день на дивані. Зате продемонструвавши ініціативність, кмітливість, уміння сконцентруватися на своїх завданнях, ви впораєтеся з ними легко і блискуче.

Терези, постарайтеся сьогодні дивитися на світ широко та об'єктивно. Це дуже потрібно, тому що ви неодноразово зіткнетеся з ситуаціями, коли однобокість або надто вузький погляд на предмет створить масу проблем. Гнучкість – ось те, про що ви повинні пам'ятати сьогодні щогодини та щохвилини.

Скорпіони, будь-які конфлікти інтересів і суперечності бажано вирішувати швидко. Від цього залежить ефективність того, чим ви займаєтеся. До того ж невирішені своєчасно проблеми можуть перерости в моменти, які надалі будуть тягнути вас назад і псувати нерви.

Стрільці, починайте діяти, і тоді раптом усвідомите, що безумовно знаєте, чого хочете і як цього досягти. Особливо вітається незалежність і витримка під час переговорів і просто контактів з людьми. Але навіть якщо у вас сьогодні ще немає грандіозних планів, то сміливо починайте будувати їх і втілювати в життя.

Козероги, врахуйте те, що вашу емоційність і відкритість може відчути й хтось небезкорисливий. Тому остерігайтеся людей малознайомих і тих, кому ви відверто не довіряєте. Краще все ж перестрахуватися, ніж опинитися ображеним в найдобріших почуттях і намірах.

Водолії, зрозумійте і прийміть, що все повинно йти (і йде) своєю чергою. Тим більше що на ділі виявиться, що Фортуна в нинішній день однозначно на вашому боці та все, що відбувається сьогодні – справжній подарунок щедрої долі.

Риби, ми дійсно часто ставимо на перше місце щось миттєве, а потім втомлюємося від титанічних зусиль, що витрачаються на поклоніння своїм фетишам і уявним цінностям. Однак, не зваживши глибоко, ви ризикуєте викинути за борт свого життя щось таке, про що згодом будете сильно шкодувати.

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