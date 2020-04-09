Гороскоп на 10 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 10 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Важко переоцінити ті можливості, які відкриває перед вами сьогоднішній гороскоп. Особливість дня така, що і емоції, і логіка будуть однаково сильні. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 10 квітня 2020

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Всі найвдаліші думки і проєкти Овна будуть пов'язані з іншими людьми. Бути в курсі подій, пліток і чуток – ось запорука його успіху! Цілком можливо, що саме сьогодні Овен, завдяки своїй підвищеній комунікабельності, енергійності і привабливості зуміє завести корисні знайомства.

Сьогодні всі бажаючі покататися на шиї у Тельця можуть відпочивати: розгойдати його на будь-яку справу навряд чи вийде. В принципі, Телець навіть заперечувати не стане: просто він буде так довго вагатися і роздумувати, що у бажаючих покататися за його рахунок терпіння не вистачить.

Сьогодні Близнюки сповнені енергії і сил, але, щоб не налякати оточуючих своїм натиском, їм доведеться це приховувати. День зажадає від них неквапливого ритму і зважених, консервативних рішень, так що Близнюкам доведеться балансувати на грані обережності і рішучості.

Сьогодні день у Рака обіцяє пройти без особливих потрясінь. Справи будуть вдаватися легко, а доля може надати хороший шанс зміцнити свій громадський статус. Щоб не злякати удачу, Раку сьогодні слід уникати будь-якої екстравагантності як в зовнішньому вигляді, так і в поведінці.

Лев буде явно не налаштований на нові знайомства. Та й взагалі, до всього нового він буде ставитися з великою обережністю. Зате вже якщо знайомство в цей день все-таки відбудеться, то можна очікувати, що воно буде особливо міцним і довгим.

Дів сьогодні очікує сонячний весняний день, якщо їхній настрій не буде змінюватись надто швидко. Спробуйте не брати близько до серця все, що трапляється навколо. Спершу турбуйтесь про себе, а вже тоді допомагайте іншим.

Терезам слід бути обережнішими: можливий гострий конфлікт! Вони будуть налаштовані по-бойовому, нервово і непримиренно реагуючи на все, що відбувається навколо. Через це між ним і навколишніми можуть раз у раз проскакувати іскри, а там і до грози недалеко.

Люди перекладуть на плечі Скорпіона левову частину своїх проблем і турбот! Скорпіон готовий надати їм підтримку і допомогу, навіть посунувши заради цього свої власні справи. Втім, прохачі можуть про це пошкодувати: Скорпіон піддасть безжалісному аналізу їх проблеми.

Сьогодні день у Стрільця пройде під не найкращою оптимістичною зорею. Все, що відбувається буде викликати у нього напади невдоволення і розчарування. Втім, невдоволення навряд чи буде надто глибоким і не вийде за рамки глухого бурчання.

Сьогодні день у Козерога обіцяє пройти під зіркою меланхолії і смутку. На жаль, все, що не вдалося зробити вчора, в цей день тим більше не вийде закінчити. Та що там закінчити, якщо навіть починати сьогодні Козерогу нічого не захочеться? Просто відпочиньте.

Сьогодні Водолій буде володіти неймовірним даром переконання, причиною чого стане його послідовність і логічність. Він буде здатний крок за кроком переконати кого завгодно в чому завгодно: вовка в тому, що капуста корисна для здоров'я, донжуана у користь вірності тощо.

Сьогодні головним трендом дня у Риб буде нудьга. З одного боку, в душі їм буде хотітися зайнятися хоч чимось цікавим. З іншого ж боку, шансів для цього буде, на жаль, небагато. Не варто очікувати, що хтось із оточуючих візьме ініціативу на себе і виведе Риб з цього пасивного стану.

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