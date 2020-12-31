Гороскоп на 1 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 1 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні гороскоп схиляє до вимогливості, однак не перегинайте палицю: це може породжувати конфлікти і суперечки. Не поспішайте судити оточуючих, хоча саме таке бажання сьогодні буде у вас регулярно виникати.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 1 січня 2021

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Сьогодні девізом Овна цілком можуть стати слова: Найважливіше порядок в домі! І це стосується не тільки прибирання приміщення, а й порядку в особистих справах. Для Овна це чудовий час для того, щоб зміцнити стосунки з близькими або усунути непорозуміння.

Сьогодні запорука успіху Тельця це послідовність і поступовість, благо саме до цього його і схиляють зорі гороскопу. Розум сьогодні працюватиме чітко і швидко, та й взагалі справи обіцяють йти як по маслу. У спілкуванні Телець сьогодні цілком може здивувати оточуючих своєю розсудливістю.

Сьогодні перед Близнюками постане необхідність розібратися у своїх фінансах. Бажано не відкладати ці справи на потім, тому що більш зручного часу не буде ще довго. Сьогодні дуже корисним для Близнюків буде сісти за стіл і розписати свої основні плани на найближче майбутнє, звернувши особливу увагу на графу витрат і доходів.

Сьогодні Раку захочеться в усьому бачити логіку і сенс, шкода тільки, що оточуючі не обов'язково будуть розділяти такі його настрої. Нічого страшного, займайтеся спокійно своїми справами, і все піде як треба. Сьогодні Рак буде особливо щасливий у справах, що вимагають послідовності і логічності.

Сьогодні, хоч би що коїлося навколо, Лев віддасть перевагу поставити стіну між собою і навколишньою дійсністю. Світ хай сходить з розуму, як йому хочеться, Лев же сьогодні буде займатися своїми власними справами, не дивлячись ні на що. Взагалі, весь цей світ не вартий того, щоб на нього відволікатися!

Сьогодні у Діви з'явиться шанс організувати будь-яке шоу! Питання тільки в тому, що це буде за шоу: красиве дійство з масою глядачів або банальна сімейна сцена з биттям посуду і розмовами на підвищених тонах. У будь-якому випадку, артистичні здібності у Діви сьогодні будуть на висоті.

Сьогодні на порядку денному у Терезів будуть стояти питання, пов'язані з організацією і дисципліною. Все, що не вписується у встановлені норми і правила, може викликати у Терезів активне неприйняття. Постарайтеся, щоб це не переросло в роздратування.

Сьогодні Скорпіону не завадить знайти час для того, щоб організувати дружню зустріч. Ще краще влаштувати спільний похід з друзями на якийсь захід. Хоч в театр, хоч на виставку або в кіно: головне, щоб тема була цікава. В цьому випадку тепла дружня атмосфера і позитивні емоції Скорпіону сьогодні гарантовані!

Сьогодні Стрільцю категорично протипоказано будь-яке спілкування з начальством. Якщо ж начальство, як на зло, вирішить викликати вас на килим, провести якусь бесіду або поспілкуватися з вами телефоном, придумайте будь-яку відмовку. Все що завгодно.

Сьогодні на порядку денному у Козерога будуть стояти два відомих питання: хто винен і що робити?. Ось тільки якщо на друге питання шанси знайти відповідь невисокі, то що стосується пошуку винних, тут у Козерога складнощів не передбачається. Думки про справедливість, а також про те, кому і як слід чинити, будуть відволікати Козерога від власних планів.

Сьогодні Водолій ризикує весь день провести за розв'язанням чужих проблем і питань. Саме до цього його схиляють зорі гороскопу. Через це власні справи і плани можуть на час відсунутися на другий план. Зате, допомагаючи іншим, Водолій сьогодні має шанс знайти нових друзів і союзників. А це, погодьтеся, теж непогано.

Сьогодні як ніколи Риби можуть здивувати всіх (в тому числі і себе) своїми організаторськими здібностями. Те, на що вчора оточуючих довелося б довго вмовляти, сьогодні у Риб може вийти без зайвих зусиль. Дар переконання у Риб буде підкріплений яскравістю позитивних емоцій, що поєднуються з бездоганною логікою.

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