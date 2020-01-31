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Гороскоп на 1 лютого 2020: яких знаків Зодіаку чекає фортуна
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні фортуна буде на вашій стороні, якщо потрібна допомога від групи, і примхлива, якщо цікавить думка лише окремих осіб. Можливі сюрпризи зі зв'язком, навігацією, онлайн-платежами. Несподівані проблеми і нестиковки вірогідні у консультантів, програмістів, письменників та дослідників. Чи не найкращий день для неформальних домовленостей. Не завжди корисні дружні поради. Варто критичніше сприймати новини. Не завадить заздалегідь виділити фінансовий резерв або додатковий час на рішення невеликих проблем в дорозі.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 27 січня – 2 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Телець
Близнюки
Рак
Лев
Діва
Терези
Скорпіон
Стрілець
Ви так багато говорите і не намагаєтеся навіть втілити плани в життя. Пора позбуватися від ліні, Стрілець прекрасно це розуміє і вже сам готовий зробити крок назустріч новим емоціям. Не нав'язуйте свою думку оточуючим і не зациклюйтеся на дрібницях, тоді все обов'язково налагодиться. Ви схильні обдумувати і обговорювати по кілька разів одну й ту ж проблему, коли набагато простіше взяти її і відпустити. Вільні представники цього знака обов'язково повинні відкрити своє серце любовним переживанням, від яких побіжать мурашки по шкірі. Зробіть перший крок і вам обов'язково дадуть відповідь взаємністю.
Козеріг
Водолій
Риби
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