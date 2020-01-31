Гороскоп на 1 лютого 2020: яких знаків Зодіаку чекає фортуна

Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні фортуна буде на вашій стороні, якщо потрібна допомога від групи, і примхлива, якщо цікавить думка лише окремих осіб. Можливі сюрпризи зі зв'язком, навігацією, онлайн-платежами. Несподівані проблеми і нестиковки вірогідні у консультантів, програмістів, письменників та дослідників. Чи не найкращий день для неформальних домовленостей. Не завжди корисні дружні поради. Варто критичніше сприймати новини. Не завадить заздалегідь виділити фінансовий резерв або додатковий час на рішення невеликих проблем в дорозі.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2020

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Сьогодні Овни – ідейні ентузіасти і готові згорнути гори. Сміливість дозволить нехтувати перешкодами і хвацько долати бар'єри. Головними мотивами будуть особисті потреби, успіх, кар'єрний і професійний ріст, бажання довести, перевершити або перемогти. Багато Овнів встигнуть не лише попрацювати, але і знайти час для енерговитратного спорту.

Завдяки вашій наполегливості та активності ви можете отримати вигідне замовлення або привабливу пропозицію про участь у спільному проєкті. Вам слід дуже добре і детально все обміркувати. Зірки попереджають, що в перспективі домогтися успіху буде не так просто, як здається. Несподівані перешкоди і перепони відсунуть реалізацію задумів.

Постарайтеся не приймати в цей день ніяких стратегічно важливих рішень і тим більше ні з ким не сваритися. Слід зайнятися домашніми справами, упорядковувати свої думки і написати список справ на найближчий час. Близнюкам необхідно бути дуже уважними, ризикуєте припуститися помилки, і потім доведеться починати все з самого початку. Цей період порадує новими знайомствами, а також цікавими подіями в особистому житті. Не здумайте ось так просто взяти і відкрити своє серце першому зустрічному, придивіться краще.

Сьогодні Ракам доведеться активно попрацювати для досягнення мети. День допомагає проявити винахідливість, дозволяє вчасно надати послугу начальнику або важливій особі. Багато що вирішить ваша енергія, азарт, упевненість і "спортивний" підхід до справи. Можливо, ви зважитеся на боротьбу з сильним суперником або спробуєте комусь щось довести.

Вас чекає емоційний підйом, проте сьогодні не виступайте в ролі миротворця і не беріться за ті справи, про які не маєте повного уявлення. У другій половині дня можливі обман або ревнощі. Постарайтеся не платити тією ж монетою.

Представники цього знака Зодіаку відчувають гостру потребу бути в курсі всіх подій. Вам хочеться освоїти якомога більше корисної інформації та вирішити всі свої проблеми. Сміливо заводьте нові знайомства, вирушайте на екскурсії по місту, зустрічайтеся з друзями і дізнавайтеся щось нове. Не відмовляйте друзям в допомозі, і вони незабаром віддячать вам тим же. Бережіть здоров'я, зріс ризик захворіти на вірусну інфекцію, тому так важливо дотримуватися профілактичних заходів, щоб не захворіти.

Сьогодні Терезам краще відмовитися від змагань будь-якого роду, але використовувати будь-який шанс для співпраці. З вами охоче вступлять в діалог і матимуть справу, якщо ви корисні і поділяєте чужі ідеї. Гра на рівних може виявитися проблематичною. Якщо ви честолюбні, будьте морально готові змиритися з роллю молодшого партнера або асистента.

День пасивний. Небажано приймати поспішні рішення, вам варто зачаїтися і перечекати. Не варто прив'язуватися до кого-небудь або до чого-небудь. Попри дрібні неприємності, ваше самопочуття буде непоганим. Спілкування з коханою людиною позбавить вас від психологічного напруження.

Ви так багато говорите і не намагаєтеся навіть втілити плани в життя. Пора позбуватися від ліні, Стрілець прекрасно це розуміє і вже сам готовий зробити крок назустріч новим емоціям. Не нав'язуйте свою думку оточуючим і не зациклюйтеся на дрібницях, тоді все обов'язково налагодиться. Ви схильні обдумувати і обговорювати по кілька разів одну й ту ж проблему, коли набагато простіше взяти її і відпустити. Вільні представники цього знака обов'язково повинні відкрити своє серце любовним переживанням, від яких побіжать мурашки по шкірі. Зробіть перший крок і вам обов'язково дадуть відповідь взаємністю.

Козерогам сьогодні небезпечно йти напролом і діяти відкрито. Пресингуючи оточуючих, ви нашкодите собі. Надмірна прямота особливо небезпечна в сім'ї. Краще використовувати гнучку тактику, яку вам підкаже сама ситуація. Якщо дозволяє здоров'я, ентузіазм добре вкласти в поточні домашні роботи. Допомагаючи іншим, не варто вимагати подяки.

День пов'язаний з фізичними навантаженнями, отриманням інформації. Зірки обіцяють вам успіх в пошуку додаткових джерел доходу або переході до нових видів діяльності, у фінансових справах. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії ви вдало проведете ділові зустрічі і переговори. Ваша неповторність, чарівність і впевненість у своїй правоті змусять партнерів піти на співпрацю.

Вам щастить, Риби готові впевнено йти до поставленої мети, долаючи всі можливі і неможливі труднощі. Експериментуйте з новими хобі, можна відправитися з родиною в інше місто на екскурсію. Найголовніше – не сидіти на місці і тоді у вас обов'язково все вийде. У суперечках з родичами краще не брати участі, ризикуєте посваритися і доведеться, потім реабілітуватися.

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