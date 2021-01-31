На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 1 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 37
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У понеділок зорі пропонують більшості знаків Зодіаку зосередитися на своєму здоров'ї. Ракам і Левам варто почати займатися спортом, а Дівам і Овнам – виділяти достатньо уваги відпочинку після роботи. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі!
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У понеділок на Овнів очікує зміна в їхньому звичному графіку. Зорі пропонують вам спробувати виділяти бодай кілька годин ввечері, які можна буде цілком і повністю присвятити собі. Тож можете набрати гарячу ванну або ж взятися за прочитання якісної літератури.
Телець
На Тельців цього дня очікує надзвичайно багато роботи. Початок місяця у вас асоціюється зі звітами та складенням планів. Тож спробуйте у першій половині дня виконати складні завдання, які вимагають максимум концентрації. Вечір можете присвятити коханій людині.
Близнюки
Близнюкам у понеділок слід вибратися на омріяний шопінг. Потіште себе чимось, про що ви давно мріяли. Водночас зорі рекомендують спробувати відмовитися від імпульсивних покупок. Купіть собі лише те, що давно та дуже сильно хотіли. Решта ж може почекати.
Рак
Ракам слід перестати шкодувати себе, відлежуючись вечорами на дивані. Зорі пропонують нарешті почати займатися своєю фізичною активністю. Достатньо буде годинної прогулянки після роботи. Якщо ж хочете отримати бажаний рельєф – запишіться нарешті до спортзалу.
Лев
Леви надто багато часу проводять за комп'ютером. Тож зорі рекомендують з понеділка почати виконувати зарядку. Спробуйте прокидатися на 15 хвилин раніше, щоб не лише збадьоритися з самого ранку, а й почуватися значно краще протягом усього дня!
Діва
Дівам слід бути обережнішими зі своїми бажаннями. Зорі пропонують не йти на поводу миттєвих слабкостей, які часом змушують вас витрачати усі гроші на всілякі дурниці. Хочете чогось – почекайте кілька днів. У понеділок же випаде ідеальна нагода скласти список цих бажань.
Терези
Терезам варто почати трішки більше часу присвячувати роботі. Останнім часом ви надто розслаблені, що не вельми позитивно вплине на вашу кар'єру та ставлення боса до вас. Тож зорі пропонують з понеділка почати виконувати складні доручення. Станьте нарешті відповідальнішими!
Скорпіон
У понеділок на Скорпіона очікує безліч приємних зустрічей. Ранок почнеться з візиту друзів, які скучили за вами. Ввечері ж у вас випаде нагода вибратися до кінотеатру, де ви побачите колег по роботі. Спробуйте на цей день нічого особливо не планувати. Адже є всі шанси, що планам не випаде нагоди втілитися у життя.
Стрілець
Стрільцям у понеділок зорі пропонують зосередити усю свою увагу стосункам. За останні кілька тижнів ви зі своєю другою половинкою надто віддалилися один від одного, що вкрай негативно впливає на клімат у ваших стосунках. Спробуйте більше проводити часу разом, зосередивши увагу заняттю, яке подобається вам обом.
Козеріг
Козерогам слід зосередитися на власному здоров'ї. Останнім часом ви вимагаєте від себе надто багато, що не вельми позитивно впливає на ваше здоров'я. Спробуйте у понеділок виділити кілька годин після роботи, протягом яких ви не заглядатимете до гаджетів. Це дозволить зняти напругу.
Водолій
У понеділок зорі пропонують Водоліям розслабитися та пливти за течією. У вас випаде казкова можливість провести час з коханою людиною, тож не проґавте її. Ввечері можете навідатися в улюблену кав'ярню або ж просто вибратися на прогулянку удвох.
Риби
Рибам слід бути менш вибагливими до інших. Від себе ви не вимагаєте надто багато, тож спробуйте і до інших ставитися поблажливіше. Ввечері можете провести час з рідними, влаштувавши круті посиденьки за смачною їжею та затишними розмовами.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
20:26Тенісист шокував мережу вражаючим трюком з м'ячем: відео
-
19:51Фанати дізналися повну назву Матриці 4: спойлер
-
19:24Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без
-
18:50Гіперкар SSC Tuatara встановив новий рекорд швидкості для дорожніх машин: шалене відео
-
18:22Гороскоп на 1 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:49Netflix тестує таймер сну, який буде зупиняти відео, коли користувач засинає
-
17:17Леся Нікітюк спокусила своїми формами у прозорому халаті: пікантне фото
-
16:45Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
-
16:20Акторка Софія Вергара зачарувала фото з юності (18+)
-
15:49Дослідники розповіли, чи шкідливо спати після обіду
-
15:18Коли ремонт не рятує: маклер показав найгіршу квартиру у Нью-Йорку (відео)
-
14:52У мережі показали можливий дизайн нового iPhone
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:00Привітання з ювілеєм 90 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
-
13:51Що думають про людей з сумним виразом обличчя: незвичайне дослідження
-
13:22День Ангела Оксани 2021: значення імені, сумісність і характер власниць
-
12:53Сексуальний купідон: модель Ана Чері розбурхала новим відео (18+)
-
12:19Яким знакам Зодіаку варто почати щось нове 31 січня
-
11:47Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси
-
11:20Не для читання: чому на карантині люди масово купують книжки
-
10:51Хто підставив собаку: кумедне відео підкорює Reddit
-
10:20Учені здивували новим дослідженням про підлітків
-
09:52Погода в Україні 31 січня: точний прогноз на неділю
-
19:24Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без
-
16:45Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:47Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
- 30 січня
-
21:46Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)
-
19:19Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
-
16:188 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
14:19Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
-
11:45Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
-
08:13Як ставляться до людей з незадоволеним виразом обличчя: дослідження
- 29 січня
-
21:50Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
-
19:46Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку
-
17:44Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні
-
15:31Смішно по-українськи: найкращі стендапи ТОП 10 молодих гумористів
-
13:13Як правильно зупинитися на вимогу поліцейських, щоб не отримати штраф
-
11:19Настя Каменських – ПОЧУТТЯ: дивіться новий зворушливий кліп, в якому знялася мама співачки
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 січня
-
07:15Погода в Україні 29 січня: точний прогноз на п'ятницю
- 28 січня
-
21:51Експерти DxOMark оцінили можливості камер крихітного iPhone 12 mini
-
19:158 ознак того, що ви точно подобаєтесь жінці
-
16:20Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+
-
14:16У якому віці актори грали батьків і дітей у кіно: фото, які дивують
-
11:51Елайджа Вуд святкує 40 років: добірка найкращих фільмів з іменинником