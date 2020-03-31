Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 1 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 13
Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
1 квітня увесь світ буде насолоджуватись своїм почуттям гумору, а для більшості знаків Зодіаку день мине швидко та легко. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Вихідні й свята в квітні 2020: коли й скільки буде вихідних на Пасху
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 1 квітня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Екватор тижня для Овнів пролетить непомітно, однак це не означає, що ви нічого не встигнете. Майже всі справи вдасться вирішили без зайвих зусиль. Тому заряджайтесь гарним настроєм та знайдіть собі заняття до душі.
Телець
Тельців очікує сонячна та легка середа, сповнена позитивних моментів. Не ображайтесь на жарти інших, адже сьогодні - День сміху, тому можна і самому зробити якусь витівку. Звісно ж, все потрібно робити розумно, щоб весело було всім.
Близнюки
Близнюки зі своїм запальним характером зроблять цей день справді яскравим. Щоправда, є одна умова: не панікуйте на пустому місці та не створюйте драму. Сьогодні можна жартувати над іншими, але без образ.
Рак
У Раків екватор тижня промайне дуже легко та спокійно, тому не напружуйтесь та не поспішайте зі справами. Саме час зайнятись саморозвитком та випробувати щось нове. Знайдіть хобі для душі та серця.
Лев
Левів очікує справді позитивний день, коли можна дозволити собі сміятись над усім. Зберігайте такий хороший настрій та не покидайте домівку без потреби. Попереду у вас чимало пригод у місцях, які зовсім не нагадують кухню та спальню.
Діва
Дівам зараз пора потурбуватись про себе, а вже тоді думати про інших. Ваша доброзичливість часто грає проти вас, і з цим варто боротись. Влаштуйте собі день з маленькими приємними дрібницями.
Терези
Терезів очікує справді День сміху, адже без гумору сьогодні не обійтись. Виконайте всі справи та проведіть час максимально весело. А також не перегинайте з атаками на холодильник.
Скорпіон
Скорпіонам пора трішки опуститись на землю та проявити максимальний рівень доброти, на який ви здатні. Не всі люди мислять у тому ж напрямку, але це не означає, що вони чимось гірші. Пора йти на поступки.
Стрілець
Стрільців у середу чекає доволі традиційний день, тож пора трішки змінити свій режим, щоб отримати хоча б якісь зміни. Спробуйте щось нове, дізнайтесь цікаву інформацію чи просто покращуйте свої вміння в якійсь сфері.
Козеріг
Козероги сьогодні сяють, наче діаманти, як співає Рі. Тому не можна ховати цей позитивний заряд енергії! Діліться ним з оточенням, але не покидайте дім. Дозвольте собі відпочити та розслабитись.
Водолій
Водоліям 1 квітня принесе порцію хорошого настрою та бажання розвиватись у чомусь новому. Тож беріть ситуацію у свої руки та рухайтесь вперед. У вас все вийде, якщо докласти хоч трішки зусиль.
Риби
У Риб середа пройде доволі спокійно, але відчуття дня бабака можуть не покидати. Не зациклюйтесь на цьому та не зважайте на дрібний негатив. Зараз найкраще зберігати спокій, тішитись приємними спогадами та планувати тиждень.
До теми: Цим знакам Зодіаку варто поберегти здоров'я
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
18:57Найрозумніші жінки серед знаків Зодіаку
-
18:42Іранський художник створює круті й актуальні карикатури про коронавірус
-
18:31Медики нагадали, чим небезпечний малорухливий спосіб життя
-
18:22Голод по-різному впливає на чоловіків і жінок
-
18:15Гороскоп на 1 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
18:00Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома
-
17:50Мессі на карантині перетворився на Че Гевару
-
17:42Backstreet Boys виконали свій легендарний хіт під час карантину: миле відео
-
17:20Чоловік у костюмі куща зухвало порушив карантин: відео
-
17:13Фанатам франшизи сподобається: Lego випустила Dodge Charger з Форсажу
-
17:00Всеукраїнська школа онлайн: коли й де дивитись відеоуроки для учнів
-
16:52Як дезінфікують головний туристичний об'єкт Єгипту
-
16:42Заразні ще 8 днів: учені вразили новою заявою про коронавірус
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:23У NASA показали Юпітер на нових знімках: зачаровує
-
16:13Американці на карантині пародіюють знамениті картини: кумедні фото
-
16:04Українська музика березня 2020: нові пісні, які ви могли пропустити
-
15:51Великдень 2020 в умовах карантину: як українці святкуватимуть Пасху
-
15:46Концертний зал для Євробачення 2020 перетворять на лікарню
-
15:34Голий челендж у TikTok: як дівчата відволікають хлопців від ігор
-
15:21Ведучий Дмитро Комаров дав важливу пораду українцям
-
15:15Австралійська медсестра пошила маску для обличчя в вигляді вагіни: фотофакт
-
14:56Rihanna нового десятиліття: поп-зірка знялась для британського Vogue
-
14:44Карантин з користю: британські кліматологи запропонували допомогти науці
-
18:00Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома
-
16:04Українська музика березня 2020: нові пісні, які ви могли пропустити
-
14:00ZOOM – де скачати та як користуватись програмою для відеоконференцій
-
12:00ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
-
10:07Коронавірус в Україні: останні новини 31 березня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом
- 30 березня
-
21:42Продовження гарантоване: 5 порад, які допоможуть зробити масаж її мрії
-
19:30Нові серіали квітня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
17:21Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
-
15:16Нова рок-музика березня 2020: плейлист найкрутіших треків за місяць
-
12:13Бабуся буде у захваті: круті та стильні смартфони, які сподобаються і вам
-
09:15Голос країни 10 сезон 11 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:17Погода в Україні 30 березня: суттєве похолодання і мокрий сніг
- 29 березня
-
20:45Дівчина тижня: розкута модель Джесс Бріанн, яка обожнює зніматися без бюстгальтера (18+)
-
18:50Найкращі ігри для PlayStation 4, які повинен пограти кожен власник PS4
-
17:20Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону
-
15:44ТОП-7 аніме серіалів про життя після апокаліпсису
-
12:19Гороскоп на цей тиждень 30 березня – 5 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
08:29Погода в Україні 29 березня: точний прогноз на сьогодні
-
04:30Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 28 березня
-
21:51Моя ж ти булочка: alyona alyona показала дитячі фото, і вона геть не змінилась
-
19:19Астронавт NASA дав 3 поради, як впоратися з самоізоляцією
-
16:33Нові детективні серіали, які захоплюють з перших хвилин
-
14:19Нова популярна музика березня: плейлист свіжих пісень
-
12:00Тренування вдома на карантині: улюблені вправи українських зірок