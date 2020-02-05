Егоїсти до кінчиків пальців: найзарозуміліші люди за знаком Зодіаку

Астрологи назвали найегоїстичніші знаки Зодіаку, представники яких можуть бути дуже розумними та добрими, але страждають від зарозумілості. Комусь вдається зробити це родзинкою, а комусь – лише псує життя.

Близнюки. За своєю природою, люди цього знаку Зодіаку постійно шукають нові знання та нові враження. Тому й вважають себе найкмітливішими та найцікавішими.

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Овен. Представники цього знаку дуже вперті та розумні, але вважають, що знають все краще, аніж будь-хто. Інколи їхня занудність змушує людей навколо просто не ставити зайвих питань, аби не отримати порцію інформації від "ботанів",

Терези. Вони готові сумніватись у будь-якому вашому слові та змушувати замислитись і вас самих. З першого погляду важко сказати, що їхнє его роздуте до розмірів нашої планети, але згодом вони видають себе.

Рак. Ще один вид "ботанів", які готові викладатись сповна, аби всі знали про їхню любов до знань. Вони з дитинства обожнюють прораховувати своє майбутнє та створювати ситуації, щоб показати себе з найкращого боку. Водолій. Вони готові вивчати оточення та вливатись у довіру, а тоді вже змінювати людей під себе. Більшість навіть не помічає маніпуляції та егоїзму, адже Водолії вправні у створенні приємних емоцій. Це цікаво: Фінансовий гороскоп на цей тиждень 3 – 9 лютого: Близнюкам не варто витрачатись