Google випустив дудл до Дня Незалежності України: що на ньому зображено

У Google також долучилися до привітання України з Днем Незалежності. З нагоди свята на головній сторінці пошуковика з'явився патріотичний дудл у синьо-жовтих кольорах.

Так, компанія Google випустила новий doodle, який присвятили Дню Незалежності України. Автором малюнка стала харківська художниця Ольга Штонда. Українка зобразила білосніжного сокола, що злітає. Птаха художниця стилізувала під український тризуб. Ознайомитися з дудлом можна на стартовій сторінці пошуковика.

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Крім птаха, який рветься вгору, видніються блакитні хмари та сонце, хвилі, жовті квіти та гори, а також люди та інші деталі. Сам же напис "Google" зроблений у вигляді синьо-жовтої стрічки. Якщо натиснути на дудл, то відкриється сторінка з інформацією про Україну та сьогоднішнє свято.

Нинішній День Незалежності має особливе значення, оскільки молода українська нація саме зараз з рішучістю та стійкістю захищає власну ідентичність. Сьогодні національне свято вшановує пам'ять усіх, хто віддав життя за Батьківщину, включаючи тих, хто саме зараз захищає країну від російської агресії. З Днем Незалежності України! – йдеться у привітанні Google.

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