Головні кольори 2022 року: які модні тренди очікуються у рік Водяного Тигра

До Нового року залишились лічені дні, а отже, настав час визначатися, у чому його зустрічати, які декорації для інтер'єру обрати та що подати до столу. Не менш важливе питання – яким кольорам віддати перевагу, адже це допоможе задобрити Чорного Водяного Тигра, щоб удача супроводжувала увесь рік.

Тож які кольори слід обирати для новорічного святкування? За переказами, саме від цього залежить, чи вдасться завоювати прихильність покровителя року, отримати його підтримку та захист на всі 12 місяців. І навпаки – неправильно обраний колір може мати зворотний ефект: надовго відвернути добробут, процвітання та успіх.

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Особливості Водяного Тигра

Згідно з китайським гороскопом, Тигр – один із найвеличніших знаків, який є символом могутності, справедливості, сили, енергії та благородства. Попри свою хижацьку природу, він вміє цінувати прекрасне та полюбляє вишуканість і грацію.

До того ж стихія води пом'якшує норовливий характер Водяного Тигра – завдяки їй надмірна емоційність Водяного Тигра збалансовується.

Символічні відтінки 2022 року

А от щодо кольорів, то Водяному Тигру подобаються чорний, відтінки синього та зеленого, білий та сірий кольори. Тому ця палітра ідеально підійде для зустрічі 2022 року.

Якщо ж вам складно уявити себе у вбранні з такою кольоровою гамою, ви можете обрати поєднання відтінків, які відповідають барвам, притаманним Тигру:

жовтогарячий;

золотавий;

пісочний;

коричневий;

медовий та інші відтінки жовтого.

Ну й не забувайте про наявність смугастих елементів, які Тигру також до вподоби.

Унікальний колір від Pantone

Мода змінюється щороку, і це стосується не лише одягу, але й кольорової палітри. Найвідомішим експертом із кольору, який уже багато років відповідає за розробку глобальних тенденцій, пов'язаних із барвами та їх відтінками, є американський інститут кольору Pantone. Саме спеціалісти Pantone Color Institute 22 роки поспіль є головними постачальниками професійних колірних стандартів та цифрових рішень для світової артспільноти.

Якщо раніше працівники Pantone лише обирали колір із вже наявної палітри, попередньо проаналізувавши популярні тренди, то цьогоріч вони вдались до безпрецедентних дій, а саме – створили абсолютно новий унікальний відтінок. Під час розробки експерти орієнтувались на загальносвітові тенденції та надихались сучасними реаліями метавсесвіту. Тож не дивно, що для створення цього особливого кольору застосовувались цифрові технології, які поступово стають невіддільною частиною життя.

Отож, головним кольором прийдешнього року став бузковий відтінок під номером 17 − 3938, який отримав оригінальну назву Very Peri (у перському фольклорі peri – це прекрасні казкові створіння, тому довільний переклад назви звучить як "дуже гарний").

В інституті Pantone розповідають, що колір Very Peri – це символ динамічності, уяви, творчості та руху вперед. Цей відтінок описують як "динамічний синій із живодайним фіолетово-червоним відтінком, який поєднує в собі вірність та постійність синього з енергією та чуттєвістю червоного".

17-3938 Very Peri – це відображення тих змін, які зараз відбуваються в суспільстві: цифрове та фізичне життя дедалі швидше об'єднуються, формуючи новий віртуальний світ, де розширюються межі можливостей, а сучасність та колірні тенденції зливаються в одне ціле.

"Створення нового кольору вперше в історії нашої освітньої програми кольорів Pantone Color of the Year зображає глобальні інновації та трансформацію, які відбуваються сьогодні. Оскільки суспільство продовжує визнавати колір як важливу форму спілкування та спосіб висловлювати та формувати ідеї та емоції, а також як інструмент залучення та об'єднання, складність цього нового червоно-фіолетового відтінку синього підкреслює широкі можливості, які відкриваються перед нами", – заявила Літріс Айсмен, виконавча директорка Pantone Color Institute.

Як носити головний колір 2022 року

Щосезону дизайнери з усіх куточків світу пропонують десятки різноманітних колірних комбінацій, завдяки яким ми можемо змінювати наш повсякденний образ, не відстаючи від світових модних трендів. Як відомо, цьогорічним фаворитом серед кольорів став бузковий відтінок Very Peri, розроблений Pantone Color Institute, який символізує перехідний етап у житті людства та становлення нової цифрової ери. Особливістю цього кольору є переважання спокійного синього відтінку з виразним червоним підтоном.

Із вибором експертів погоджуються й сучасні дизайнери, адже вже не один сезон лідером світових колірних трендів залишається бузкова палітра. Цей благородний колір підійде як тим, хто просто полюбляє моду та стиль, так й тим, кому до душі аскетичні та благородні відтінки.

То як і з чим носити головний колір прийдешнього року?

Фіалковий, аметистовий, лавандовий, барвінковий – усе це відтінки бузкового кольору. Тож обирайте той, який найбільше підкреслює вашу індивідуальність. А якщо ви не знаєте, якому віддати перевагу, тоді сміливо носіть усю палітру.

Наприклад, ніжний рожево-бузковий відтінок чудово підходить як для щоденного, так і вечірнього гардеробу. Піджаки, светр та блузи у м'яких лавандових барвах гармонійно поєднуються як з класичними штанами чи спідницею, так і з одягом в стилі кежуал.

Mikhail Nilov з Pexels



Якщо ж ви віддаєте перевагу деталям та акцентам у комбінації зі стриманим образом, то маленька сумочка чи витончений аксесуар у насичених бузкових відтінках – бездоганний вибір на щодень.

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А якщо ви належите до тих, хто любить експериментувати, тоді зверніть увагу на тотал луки: класичні костюми та пишні сукні у пастельній бузковій гамі виглядатимуть загадково, яскраво та водночас елегантно.

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