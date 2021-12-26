Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото

На зимові свята важливо не лише підібрати гарний образ, але й не зіпсувати його недоречним манікюром. Читайте далі та дізнайтеся про головні тренди нейл-арту для зими 2022.

Майстри у сфері нейл-арту впевнені, що у рік Тигра модними будуть нігті у темних відтінках червоного, зеленого, синього, а також молочні та нюдові кольори.

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Щодо довжини та форми нігтів, то обирайте те, що вам найбільше подобаються: короткі, середні, овальні тощо. Від яскравого новорічного дизайну на нігтях варто відмовитися, проте елегантні мінімалістичні деталі можна додати. У тренді – простота.

Якщо у вас є бажання додати тематичний малюнок на нігті, то обери максимально мінімалістичний: маленькі зірки або цяточки, приміром.

Дуже гарний святковий варіант – додати фольгу, блискітки, шиммер тощо. Дизайн з абстракціями теж в списку модних тенденцій для зустрічі Нового 2022 року. Надайте перевагу плавним формам та хвилеподібним візерункам. Матовий манікюр теж в тренді. Вам такий варіант неодмінно припаде до душі, адже його можна комбінувати з іншими елементами дизайну. Гарний варіант, який набирає обертів на шляху до популярності, – мармуровий дизайн.

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