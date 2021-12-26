Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото

  • 101
Зимовий дизайн нігтів - фото 1
Зимовий дизайн нігтів

На зимові свята важливо не лише підібрати гарний образ, але й не зіпсувати його недоречним манікюром. Читайте далі та дізнайтеся про головні тренди нейл-арту для зими 2022.

Майстри у сфері нейл-арту впевнені, що у рік Тигра модними будуть нігті у темних відтінках червоного, зеленого, синього, а також молочні та нюдові кольори.

І ще: Макіяж на Новий рік 2022: трендові ідеї святкового мейкапу у фото

Щодо довжини та форми нігтів, то обирайте те, що вам найбільше подобаються: короткі, середні, овальні тощо. Від яскравого новорічного дизайну на нігтях варто відмовитися, проте елегантні мінімалістичні деталі можна додати. У тренді – простота.

Якщо у вас є бажання додати тематичний малюнок на нігті, то обери максимально мінімалістичний: маленькі зірки або цяточки, приміром.

Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489781
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489783
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489782
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489784
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489780
Дуже гарний святковий варіант – додати фольгу, блискітки, шиммер тощо.
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489774
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489776
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489775
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489773
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489772
Дизайн з абстракціями теж в списку модних тенденцій для зустрічі Нового 2022 року. Надайте перевагу плавним формам та хвилеподібним візерункам.
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489777
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489779
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489778
Матовий манікюр теж в тренді. Вам такий варіант неодмінно припаде до душі, адже його можна комбінувати з іншими елементами дизайну.
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489760
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489762
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489761
Гарний варіант, який набирає обертів на шляху до популярності, – мармуровий дизайн.
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489755
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489756
Манікюр на зиму 2022: модні ідеї дизайну нігтів у фото - фото 489757

До теми: Пісні на Новий рік 2022: плейлист новорічних треків для зустрічі року Тигра

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини