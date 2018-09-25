Головна акторка серіалу Школа розійшлася зі своїм бойфрендом

Актори українського серіалу "Школа" Ліза Василенко та Олександр Петренко дали відверте інтерв'ю Каті Осадчій, у якому поділилися новими подробицями зі совго особистого життя. Ви будете здивовані!

Лола та Паша із серіалу Школа деякий час зустрічалися і в реальному житті, однак після закінчення зйомок 1 сезону вони вирішили розійтися. Одразу після Дня Валентина 2018 юна акторка заявила, що має нового бойфренда: футболіста "Дніпра" Дениса Костішина.

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Проте в новому інтерв'ю Василенко зізналася, що вона вже не зустрічається зі спортсменом.

Я хочу уточнити, що у мене зараз немає ніякого бойфренда, я вільна пташка, – заявила вона.

При цьому Ліза продовжує проводити багато часу з Петренком. "Мені дуже комфортно з ним, я його дуже люблю як друга і як просто людину", – додала головна красуня Школи.

Сам актор також заперечує відновлення стосунків. "Ні, ми не пара. Насправді ми дуже хороші друзі, і те, що ми зблизилися під час першого сезону, дає про себе знати, тому ми більшу частину часу проводимо разом", – поділився Олександр.

Цікаво, що на 20-річчя Лізи хлопець подарував їй сукню. Більше деталей – дивіться у відео з 6:10!

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