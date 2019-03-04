Друга Квітка Цісик: співачка Оксана Муха стала відкриттям Голосу країни 9

Останньою учасницею "сліпих" прослуховувань на шоу Голос країни 9 стала Оксана Муха. Відома в західній Україні співачка виконала хіт легендарної Квітки Цісик та зачарувала суддів і глядачів проекту. Дивіться і насолоджуйтеся!

Саме Оксана Муха завершила вибір наосліп у шоу Голос країни. Для участі вона обрала знамениту пісню "Де ти тепер". За проникливе виконання хіта 37-річну співачку вже назвали справжньою реінкарнацією легендарної Квітки Цісик

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Виступ Оксани не залишив нікого байдужим! З перших же нот до неї повернулися і Потап, і Дан Балан, а от в інших тренерів уже не залишилося місць у команді. Як розповіла учасниця, вона з дитинства захоплюється творчістю Квітки Цісик і вбачає свою місію в тому, щоб прославляти її пісні та доносити їх до якомога більшої кількості слухачів.

Оксана Муха – Де ти тепер – дивіться відео виступу в "Голос країни" 9 сезон:

І хоча Потап поділився, що він також є великим шанувальником Квітки, Оксана Муха вельми несподівано обрала своїм наставником Дана Балана.

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