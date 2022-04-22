Голлівудський режисер Даґ Лайман знімає документалку про українців під час війни

Американський режисер Даґ Лайман знімав блокбастери, а тепер він приїхав до України й знімає документальний фільм про місцевих жителів та війну. Він розповідає дивовижні історії й дізнався, наскільки українці – неймовірна нація.

Як режисер, він зняв серію фільмів про Джейсона Борна та "Містера і місіс Сміт". Зараз Даґ Лайман приїхав в Україну документувати війну з росією.

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"Я знімаю фільми про звичайних людей у незвичайних умовах, а тут 40 мільйонів таких історій", – розповів він в інтерв'ю Good Morning, America.

Також він пояснив, що не міг просто сидіти у Нью-Йорку й віддалено спостерігати. Даґ – єврей, тому йому болить ця історія.

В Україні він ділиться історіями тих, хто перебуває на передовій, допомагає в тилу та живе в умовах війни. Він розповів, як познайомився зі старшою українкою, яка показувала йому свій город і коктейлі Молотова у підвалі. Також Даґ захоплено розповів про воїна, який показував йому свій ТікТок з поля битви. Цю націю неможливо побороти!

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