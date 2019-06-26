Годинник Omega відправили на дно Маріанської впадини

Швейцарський виробник годинників Omega вирішив довести надійність своєї продукції вельми незвичайним способом. Компанія відправила новий наручний годинник Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional підкорювати найглибшу точку на Землі – дно Маріанської впадини.

У квітні-травні цього року команда Five Deeps вирушила підкорювати Маріанську впадину. За допомогою ехолота було знайдено найглибше місце у східній частині Безодні Челленджера. Саме туди відправився американський дослідник Віктор Весково на борту глибоководного батискафа Limiting Factor – найбільш глибоководного у світі автономного апарату. Він зробив одиночне занурення до найглибшої точки Землі.

Годинник занурили на глибину понад 10 тисяч метрів

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Годинник Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional був закріплений на механічній руці батискафа Limiting Factor і разом з ним опустився на океанське дно. Віктор Весково зумів поринути на глибину 10 928 метрів. Тривалість місії становила 12 годин. Під час занурення на годинник діяв тиск у 1085,1 атм. Після підняття батискафа годинник продовжив працювати. У результаті компанії Omega вдалося встановити світовий рекорд з глибоководного занурення.

У результаті вдалося встановити рекорд

Щоб годинник витримав такий тиск, виробник використовував сапфірове скло в формі оглядового люка підводних апаратів на зразок Limiting Factor, кріплення з рідкого металу, корпус з кованого титану Grade 5, а також інтегровані в корпус вушка Manta.

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