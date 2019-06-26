На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Годинник Omega відправили на дно Маріанської впадини
-
- 10
Швейцарський виробник годинників Omega вирішив довести надійність своєї продукції вельми незвичайним способом. Компанія відправила новий наручний годинник Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional підкорювати найглибшу точку на Землі – дно Маріанської впадини.
У квітні-травні цього року команда Five Deeps вирушила підкорювати Маріанську впадину. За допомогою ехолота було знайдено найглибше місце у східній частині Безодні Челленджера. Саме туди відправився американський дослідник Віктор Весково на борту глибоководного батискафа Limiting Factor – найбільш глибоководного у світі автономного апарату. Він зробив одиночне занурення до найглибшої точки Землі.
І ще: Апарат NASA сфотографував астероїд Бенну з рекордної відстані
Годинник Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional був закріплений на механічній руці батискафа Limiting Factor і разом з ним опустився на океанське дно. Віктор Весково зумів поринути на глибину 10 928 метрів. Тривалість місії становила 12 годин. Під час занурення на годинник діяв тиск у 1085,1 атм. Після підняття батискафа годинник продовжив працювати. У результаті компанії Omega вдалося встановити світовий рекорд з глибоководного занурення.
Щоб годинник витримав такий тиск, виробник використовував сапфірове скло в формі оглядового люка підводних апаратів на зразок Limiting Factor, кріплення з рідкого металу, корпус з кованого титану Grade 5, а також інтегровані в корпус вушка Manta.
Читайте також: Понад тисяча конячок під капотом: трактор установив рекорд швидкості
-
20:23Ісландія намагається повернути туристів шаленими знижками на проживання в готелях
-
19:44Сексуальна русалка: відома модель роздяглась на пляжі (18+)
-
19:24Годинник Omega відправили на дно Маріанської впадини
-
19:12Чому хочеться жирної їжі: три прості причини
-
19:00ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:54Науковці спростували найпопулярніші міфи про сон
-
18:43Ford представив надзвичайно компактний кросовер Puma
-
18:27Скількох робітників замінять роботи до 2030 року: шокуюча цифра
-
18:16Поліцейські заарештували 93-річну британку, щоб поїсти торт
-
18:00Гороскоп на 27 червня 2019: на Левів і Водоліїв чекає неабиякий успіх
-
17:52Ікона стилю: Наомі Кемпбелл отримає довгоочікувану нагороду
-
17:43Рятувальники оголосили попередження про негоду
-
17:35Виборчий бюлетень 2019: у якому порядку будуть розташовані партії
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:26Rammstein випустили парфуми з ароматом кокаїну
-
17:16У Брюсселі на роботу в аеропорт взяли овець
-
16:52OPPO показала перший у світі смартфон з камерою під екраном
-
16:34Як надмірна увага до здоров'я впливає на самопочуття
-
16:19Від цих продуктів слід відмовитися НЕГАЙНО
-
16:09Куди піти на День Конституції 2019 у Києві: афіша заходів на вихідні
-
15:5490-річна бабуся підкорила Instagram своїм виглядом
-
15:32Як виглядають найцікавіші аеропорти світу
-
15:17Скільки треба займатись спортом для здорового серця
-
14:55Ангел Victoria's Secret показала ідеальне тіло у бікіні
-
19:00ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
-
16:09Куди піти на День Конституції 2019 у Києві: афіша заходів на вихідні
-
14:39Софія Ротару безкоштовно виступить на Atlas Weekend 2019: коли і де
-
12:15Найкращі гаджети та товари Xiaomi, які захоче кожен
-
10:49ONUKA – Zenit: слухайте нову проникливу пісню, від якої мурахи по шкірі
-
09:21У Києві встановили Залізний трон Сходу
-
07:15Погода в Україні 26 червня: де буде найспекотніше
- 25 червня
-
21:13Не відкладайте на завтра: як навчитися виконувати задачі негайно
-
19:23Найкращі поради для тих, хто не може рано прокинутися
-
16:23Віктор Павлік покинув дружину заради 25-річної дівчини: фото нової нареченої артиста
-
14:10Чоловічий міський рюкзак: як вибрати, куди носити та з чим поєднувати
-
12:14Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
-
11:26Які країни ПАРЄ проголосували "за" повернення Росії та що це означає для України
-
07:15Яку погоду чекати в Україні 25 червня
- 24 червня
-
21:42Що робити, якщо у вуха потрапила вода: актуальні поради
-
19:05Минуло 25 років, а зірки серіалу ДРУЗІ досі дружать: нові спільні фото це доводять
-
17:47Ціна на біометричний паспорт зросте з липня: нова вартість документа
-
16:00Кабачки на зиму: рецепти приготування консервації кабачків у фото
-
11:59Киянка зробила шпагат на скляному мості: гарячі фото підірвали мережу
-
10:41Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу
-
09:55Голос Діти 5 сезон 5 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
07:14Спека та дощі: прогноз погоди на 24 червня
- 23 червня
-
22:22Rihanna потролила Дональда Трампа, а Серхіо Рамос нарешті одружився: огляд мережі
-
19:15Дівчина тижня: пишногруда бікіні-модель Ліна Перез, яка збуджує своїми формами (18+)
-
17:50Ці ознаки свідчать про те, що потрібно НЕГАЙНО поміняти матрац