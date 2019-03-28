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Гляньте, як дрифтує новенька Toyota Supra з двигуном 2JZ

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Дрифт не гірший, ніж у NFS - фото 1
Дрифт не гірший, ніж у NFS

Японський дрифтер Дайго Сайто завершив будівництво першого у світі примірника купе Toyota Supra нового покоління, оснащеного двигуном 2JZ. У мережі з'явився ролик, на якому автомобіль показаний під час змагань.

Дрифткар побудований фахівцями власного ательє Сайто Fat Five Racing. На створення машини пішло 42 дні. Вона отримала серйозно доопрацьовану трилітрову "шістку" з двома турбонагнітачами, яка видає 800 кінських сил.

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Серійна Supra оснащується трилітровою "шісткою" BMW, що розвиває 340 кінських сил. При підготовці гоночної версії від цього мотора було вирішено відмовитися через брак на ринку деталей для тюнінгу агрегату.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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