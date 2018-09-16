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Гаряча модель Playboy показала фото з перчинкою

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Модель демонструє свою фігуру в різних ракурсах - фото 1
Модель демонструє свою фігуру в різних ракурсах / instagram

Зайчик Playboy Джорді Мур опублікувала спекотні фото у своєму Instagram.

Багато користувачів мережі вже звикли до того, що моделі Playboy дозволяють собі дуже відверті фото.

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Однак цього разу знімки моделі перевершили всі очікування. Нещодавно модель Джорді Мур виклала в Instagram фото, на яких вона демонструє свою фігуру в різних ракурсах.

До слова, популярна 26-річна британська модель, зайчик Playboy, учасниця шоу Х-фактор і Celebrity Big Brother, актриса Хлоя Кхан також дуже активно веде свою сторінку в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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