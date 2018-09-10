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Гаррі Поттера застукали на прогулянці з коханою

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Парочку застукали під час прогулянки - фото 1
Парочку застукали під час прогулянки / justjaredjr

Деніел Редкліфф і його кохана Ерін Дарк з'явилися разом на публіці.

Шанувальники актора були безмежно раді побачити нові знімки, зроблені нещодавно папараці.

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Парочку застукали під час прогулянки з собакою в Нью-Йорку. Ні Деніел, ні Ерін не хотіли привертати до себе уваги: на акторові була кепка, а дівчина сховалася під капюшон. Але все одно вони виглядають шалено мило.

Гаррі Поттера застукали на прогулянці з коханою - фото 275243
Гаррі Поттера застукали на прогулянці з коханою

Нагадаємо, американська актриса Ерін Дарк і британець Деніел Редкліфф разом вже майже шість років. Пара познайомилася на зйомках драми "Убий своїх коханих", і ні роки, ні зріст (Ерін вища за Деніела) не стали перешкодою для роману: навіть ходили чутки, що Деніел зробив Ерін пропозицію.

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Джерело: justjaredjr
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