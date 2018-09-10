На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гаррі Поттера застукали на прогулянці з коханою
-
- 43
Деніел Редкліфф і його кохана Ерін Дарк з'явилися разом на публіці.
Шанувальники актора були безмежно раді побачити нові знімки, зроблені нещодавно папараці.
І ще: Магічний тест: Хто ти з Гаррі Поттера?
Парочку застукали під час прогулянки з собакою в Нью-Йорку. Ні Деніел, ні Ерін не хотіли привертати до себе уваги: на акторові була кепка, а дівчина сховалася під капюшон. Але все одно вони виглядають шалено мило.
Нагадаємо, американська актриса Ерін Дарк і британець Деніел Редкліфф разом вже майже шість років. Пара познайомилася на зйомках драми "Убий своїх коханих", і ні роки, ні зріст (Ерін вища за Деніела) не стали перешкодою для роману: навіть ходили чутки, що Деніел зробив Ерін пропозицію.
Читайте також: Як виглядає Гоґвортс з LEGO: ви будете у захваті
-
18:12Лондонський Тиждень моди вперше пройде без хутра
-
18:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
17:53Будні звичайних американців в яскравих знімках
-
17:43OnePlus 6T: особливості та дата презентації
-
17:22Kia представила свій найбільший кросовер
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:13Mercedes-Benz натякнув на дизайн нового GLE
-
16:56Гаррі Поттера застукали на прогулянці з коханою
-
16:41Вікторія Бекхем залізла в пакет, і ось для чого
-
16:24Названі найкращі країни для туризму
-
16:14Науковці розповіли, чому пробіотики не варто вживати
-
15:55Серену Вільямс оштрафували на велику суму за скандал на US Open
-
15:46Цей дерев'яний будинок коштує майже 5 мільйонів
-
15:28Фотограф показав реальне життя на вулицях Парижа: вражаючі фото
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
15:13Чому не варто повністю відмовлятися від м'яса
-
14:53Xiaomi Redmi Note 5 Pro пройшов знамениті випробування на міцність
-
14:38Як швидше заснути: поради від Супрун
-
14:22Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
-
13:58iPhone з двома SIM-картами: з'явилося підтвердження
-
13:44Нічні фото Токіо, які змушують затримати погляд
-
13:21Медики назвали ефективну ягоду для чоловічого здоров'я
-
13:13Груди і невдалий макіяж: як Селена Гомес здивувала фанатів
-
12:54Новий кліп Каньє Веста став вірусним у мережі
-
12:42Чому постійно хочеться їсти: учені знайшли причину
-
18:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
14:22Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
-
11:40Коли в Україну повернеться тепло
-
09:57Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
-
08:29Рятувальники оголосили важливе попередження
-
00:14Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 09 вересня
-
21:22Медики розповіли, чому не варто стрімко худнути
-
17:53Україна – Словаччина: відео голів матчу Ліги націй
-
14:00Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня
-
12:00Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором
-
09:46Україна – Словаччина: коли і де дивитися матч Ліги націй
- 08 вересня
-
22:00X-фактор 9 сезон 2 випуск онлайн – чим вразили учасники київського кастингу
-
20:53Ці продукти викликають шалену залежність
-
17:50Як виглядає найпопулярніший Android-смартфон за версією AnTuTu
-
11:56Тест для справжніх українців: як добре ви знаєте рідну мову?
-
10:26Привітання з Днем ангела Наталії: побажання і картинки з іменинами
- 07 вересня
-
21:52Від цього способу заснути варто відмовитися
-
18:13Volvo 360c: футуристичний безпілотний автомобіль для поїздок з комфортом
-
15:22Як правильно варити гречку: прості поради
-
12:00Максимум драйву! Плейлист нових рок-пісень вересня
-
08:19Шевченко прокоментував феєричну гру збірної проти Чехії
- 06 вересня
-
21:45Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 12 серію
-
18:15Офіційним символом збірної України стане пісня Червона рута
-
15:20Як змінилися актори серіалу Беверлі-Гіллз за 28 років: фото тоді і зараз
-
13:455 нових книжок вересня, вартих вашої уваги