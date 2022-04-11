Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Футболіст Роман Зозуля розповів, як виглядає любов під час війни

  • 48
Роман Зозуля - фото 1
Роман Зозуля

Колишній форвард збірної України разом із друзями відправив до України чергові два автомобілі швидкої допомоги та розповів, що таке "любов" в умовах війни.

Роман Зозуля – українець, який грає на позиції нападника в іспанській футбольній команді "Фуенлабрада". Ще з літа 2016 року він виступає в Іспанії, де встиг пограти за Бетіс, Альбасете та Фуенлабраду.

І ще: Відомо, скільки засіють земель України під час війни – Міністерство аграрної політики

Український нападник Роман Зозуля написав пост про війну у стилі знаменитих вкладок жувальної гумки "Love Is…". Також футболіст прозвітував про чергову партію допомоги, яку надіслав до України.

"Любов – це коли я заходжу ввечері в нашу з дружиною спальню, а вона вибирає і купує дрони для наших захисників. Любов – це коли мій 5-річний син готовий пожертвувати свої рації для наших воїнів. Щоправда, вони іграшкові, але він того не знає. Любов – це коли українці з Гонконгу, українська діаспора в Мадриді та благодійна організація "Ланцюжок добра" об'єднують свої зусилля і 2 машини швидких, по вінця запаковані усім життєво необхідним, відправляються в Україну. Любов – це наша незламна віра у вільну, незалежну Україну і неймовірно крутих її дітей", – написав Роман Зозуля на своїй сторінці в соцмережах.

До теми: У Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну, а у Мукачеві – радянський танк

пропозиції партнерів
Новини