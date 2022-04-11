Футболіст Роман Зозуля розповів, як виглядає любов під час війни

Колишній форвард збірної України разом із друзями відправив до України чергові два автомобілі швидкої допомоги та розповів, що таке "любов" в умовах війни.

Роман Зозуля – українець, який грає на позиції нападника в іспанській футбольній команді "Фуенлабрада". Ще з літа 2016 року він виступає в Іспанії, де встиг пограти за Бетіс, Альбасете та Фуенлабраду.

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Український нападник Роман Зозуля написав пост про війну у стилі знаменитих вкладок жувальної гумки "Love Is…". Також футболіст прозвітував про чергову партію допомоги, яку надіслав до України.

"Любов – це коли я заходжу ввечері в нашу з дружиною спальню, а вона вибирає і купує дрони для наших захисників. Любов – це коли мій 5-річний син готовий пожертвувати свої рації для наших воїнів. Щоправда, вони іграшкові, але він того не знає. Любов – це коли українці з Гонконгу, українська діаспора в Мадриді та благодійна організація "Ланцюжок добра" об'єднують свої зусилля і 2 машини швидких, по вінця запаковані усім життєво необхідним, відправляються в Україну. Любов – це наша незламна віра у вільну, незалежну Україну і неймовірно крутих її дітей", – написав Роман Зозуля на своїй сторінці в соцмережах.

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