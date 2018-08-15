Фотосесія Beyonce для Vogue: що залишилось за кадром

Американський Vogue опублікував відео з бекстейджу зйомок вересневого випуску журналу, героїнею якого стала співачка Beyonce.

Номер вийшов відразу з двома обкладинками, які вперше за 126-річну історію Vogue знімав афроамериканський фотограф – 23-річний Тайлер Мітчелл.

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На відео крім процесу зйомок показані діти співачки – Блю, Сер і Румі. Поки мама зайнята, Блю грає на галявині і навіть сама знімає. Виконавиця хоче, щоб її діти були втягнутими в процес.

"Для мене, як для матері двох дівчаток, дуже важливо, щоб вони бачили себе – у книгах, фільмах, на подіумах. Мені важливо, щоб вони представляли себе керівниками і босами, щоб знали, що можуть написати власний сценарій свого життя, що вони можуть висловити свою думку, і у них немає обмежень, – розповіла Beyonce в інтерв'ю журналу. – І я сподіваюся навчити свого сина не бути жертвою обговорень в інтернеті, не слухати, ким він повинен бути і як він повинен любити. Я хочу зробити так, щоб він зміг повністю реалізувати свій потенціал".

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