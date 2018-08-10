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Голландські феміністки назвали вулицю на честь Beyonce

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І не лише на честь Beyonce - фото 1
І не лише на честь Beyonce / The Guardian

Голландський ресурс De Correspondent опублікував дослідження, згідно з яким 88% вулиць в Нідерландах названі на честь чоловіків. За їх підрахунками лише 12% вулиць в Амстердамі, Утрехті та Гронінгені названі на честь жінок, при цьому часто це або вигадані персонажі, або дружини відомих діячів.

Місцеві активістки обурилися цим фактом і вирішили взяти ситуацію в свої руки. Феміністична організація De Bovengrondse вирішила самостійно розвісити таблички та "перейменувати" деякі вулиці на честь видатних жінок.

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Серед них є талановиті математики, письменниці та музиканти. На думку активісток, назви міських вулиць першими повідомляють про те, що цінує суспільство.

Голландські феміністки назвали вулицю на честь Beyonce - фото 269289
Голландські феміністки назвали вулицю на честь Beyonce / The Guardian

"Кажуть, що більшість вулиць названі на честь чоловіків, тому що історія написана чоловіками. Але були і важливі жінки", – пояснює свою позицію Санті ван де Турн, одна із засновниць руху.

Голландські феміністки назвали вулицю на честь Beyonce - фото 269286
Голландські феміністки назвали вулицю на честь Beyonce / The Guardian

Таблички з новими назвами встановлюють спеціально під старими, названими на честь чоловіків. Таким чином феміністки хочуть підкреслити, що вони не прагнуть позбутися чоловіків. Для них важливо звернути увагу на наявну проблему та змусити людей задуматися.

Голландські феміністки назвали вулицю на честь Beyonce - фото 269287
Голландські феміністки назвали вулицю на честь Beyonce / The Guardian

Поки що є таблички з іменами 12 жінок, серед яких британська математик Ада Лавлейс, голландська феміністка Марі Енн Телльген і навіть співачка Beyonce. Її активістки вшанували як ікону сучасного фемінізму та наголосили на важливості її позиції з приводу афроамериканців. Тепер вулиця Рокині, центральна в Амстердамі, названа бульваром Beyonce.

Ініціативу De Bovengrondse підтримали та в інших містах Нідерландів, тому незабаром вулиці "перейменують" в Роттердамі, Гронінгені і Утрехті.

Голландські феміністки назвали вулицю на честь Beyonce - фото 269288
Голландські феміністки назвали вулицю на честь Beyonce / The Guardian

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Джерело: The Guardian
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