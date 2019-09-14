Фотограф розкрив секрети ідеальних фото в соцмережах

Талановитий фотограф показує залаштунки ефектних фото, показуючи, що креатив може допомогти зробити справді ефектний кадр. Це варто побачити!

Стрічки у соцмережах часто нагадують окремий ідеальний світ, де живуть такі ж ідеальні люди. Однак за більшістю довершених знімків стоїть робота фотографа та фотошоп. Тому професійний фотограф з Німеччини Кай Беттхер (Kai Böttcher) вирішив прочинити завісу нереальних світлин. Він з 14 років займається зйомкою та обробкою кадрів, адже його завжди цікавили цифрові маніпуляції. Останнім часом він зосереджує увагу на портретах, багато спілкується з людьми та намагається вловити їхні емоції у кадрах.

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Джерело фото: instagram.com/kai.boet

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