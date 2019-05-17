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Флагманський Redmi K20 показали на реальній фотографії

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Redmi K20 Pro засвітився у мережі - фото 1
Redmi K20 Pro засвітився у мережі

Дата презентації флагманського Redmi K20 досі не оголошена, але не проходить і дня без нових подробиць про смартфон. Індійський інсайдер поділився якісними фотографіями майбутньої новинки, показавши її безрамковий дисплей і висувну камеру.

Індійський інсайдер Мукул Шарма опублікував у Twitter кілька фотографій флагманського смартфона Redmi K20.

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Як і передбачалося раніше, апарат отримає безрамковий дисплей без вирізів. Його фронтальна камера буде виїжджати з корпусу на висувному механізмі. Згідно з попередніми витоками, новинка отримає 6,39-дюймовий AMOLED-дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців.

Redmi K20 покажуть зовсім скоро - фото 328296

На другій фотографії показана задня сторона пристрою з потрійною камерою по центру, яка не випирає з корпусу. Таке розташування підтверджується офіційним чохлом від виробника. Щоправда, незрозуміло, чому на задній панелі світиться логотип Xiaomi, адже з початку цього року смартфони Redmi випускаються під самостійним брендом і з власним логотипом.

Redmi K20 може отримати потрійну основну камеру - фото 328295

Раніше вже було офіційно підтверджено, що Redmi K20 отримає топовий процесор Snapdragon 855. У бенчмарку AnTuTu смартфон продемонстрував пристойний результат.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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