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Фінансовий гороскоп на цей тиждень 10 – 16 лютого: хто поповнить свій гаманець
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має сприятливі та несприятливі дні для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 10 – 16 лютого 2020!
Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Фінансовий гороскоп на тиждень 10 – 16 лютого
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Новий тиждень принесе Овнам більше корисних ідей та мотивації, як покращити свій фінансовий стан. Припиніть лінуватись та спробуйте зробити план дій, який передбачатиме і відпочинок і максимальне виконання ключових завдань. У вас все вийде!
Телець
Тельцям новий тиждень лютого також принесе збільшення шансів на покращення стану гаманця. Менше дратуйтесь через дрібниці та добре обдумайте, як можна розвивати свій потенціал. У вас є чимало умінь, які справді будуть корисними.
Близнюки
Близнюки зі своїми перепадами настрою часто опиняються на межі між продуктивністю та марнотратством. Заведіть щоденник витрат та визначте, що не варто купувати під дією емоцій. Ця корисна звичка допоможе у майбутньому акумулювати кругленьку суму для мандрів чи особливих бажань.
Рак
У Раків зараз доволі продуктивний період, тож потрібно спробувати отримати більше нових знань, які можуть принести прибуток. Інколи ви себе недооцінюєте, і це реально проблема не тільки для ваших фінансів, а й для морального стану. Пора це змінювати.
Лев
Левам зорі прогнозують доволі стабільний тиждень, але раптове бажання витратити гроші - точно буде не надто хорошим. Тому вмикайте холодний розум, а тоді діставайте гаманець. Незабаром стан вашого банківського рахунку добряче вас потішить.
Діва
Діви надто бояться витрачати гроші на себе самих, що часто завершується ще більшими витратами. Спробуйте тішити себе маленькими дрібницями, адже це дозволить вам почуватись та працювати краще.
Терези
Терези зі своїм бажанням отримати все й одразу можуть цього тижня спродукувати справді круті ідеї для саморозвитку. Не нехтуйте ними, а також не лінуйтесь. Ви знаєте, чого хочете, тому додатковий дохід не змусить на себе довго чекати.
Скорпіон
Скорпіонам пора трішки занизити планку своїх очікувань до реальних позначок. Ваш егоїзм часто заважає вашим фінансам, а необдумані витрати позначаються на настрої. Будьте оптимістичнішими та не панікуйте.
Стрілець
У Стрільців в новому тижні лютого точно поповниться гаманець, але лише від них залежить, як правильно розпорядитись коштами. Чимало маленьких дурних витрат призводять до того, що ви засмучуєтесь, а не отримуєте задоволення. Пора навчитись тримати картку при собі і думати про майбутнє.
Козеріг
Козероги зараз опинились на межі між депресією та бажанням підкорити світ. Не змушуйте себе працювати 24/7, якщо відчуваєте, що моральні сили вас покидають. Зробіть перерву та нормально відпочиньте. Це дозволить отримати порцію натхнення для крутих проєктів.
Водолій
У Водолії зараз фінансово все стабільно, однак це не означає, що можна розслабитись. Ви маєте нереально крутий потенціал, який вимагає роботи над собою. Не нехтуйте можливістю отримувати нові знання та розвиватись.
Риби
Рибам цього тижня варто відмовитись від придбання речей не першої необхідності. Часто цим ви намагаєтесь підняти собі настрій, але насправді це самообман. Спробуйте свої сили у чомусь новому або ж опануйте нову професію.
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