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Фінал Ліги чемпіонів для українців коментуватиме Олександр Поворознюк

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Фінал Ліги чемпіонів для українців коментуватиме Олександр Поворознюк - фото 1

Українські глядачі та футбольні фани зможуть переглянути фінал Ліги чемпіонів з коментуванням Поворознюка. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Олександр Поворознюк – президент футбольного клубу "Інгулець". Він вже став справжньою зіркою завдяки коментуванню подій в країні – його вислови розбирають на цитати й створюють пісні! Тепер він спробує себе ще й у якості футбольного коментатора.

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Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня о 22:00. Футбольний матч відбудеться між Ліверпулем та Реалом.

Олександр Поворознюк разом із Романом Бебехом коментуватимуть фінал ЛЧ на платформі MEGOGO. І це буде варіанті без цензури.

Тобто MEGOGO надає два варіанти аудіодоріжки. Перший "цензурований" – коментатори Вадим Скічко та Віталій Кравченко. Другий "без цензури" – Роман Бебех та Олександр Поворознюк.

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