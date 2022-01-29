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Фільми з Крістіаном Бейлом: 5 нових кінострічок з актором

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фільмографія Крістіана Бейла - фото 1
фільмографія Крістіана Бейла

30 січня Крістіан Бейл відзначає День народження! Цьогоріч акторові виповнюється 48 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали з відомим актором Крістіаном Бейлом.

Тор: Кохання та грім

  • Назва в оригіналі: Thor: Love and Thunder
  • Жанр: супергеройський фільм
  • Рік: 2022
  • Країна: США
  • Режисер: Тайка Вайтіті
  • Акторський склад: Крістіан Бейл, Кріс Хемсворт, Тесса Томпсон, Наталі Портман, Кріс Пратт, Джеймі Олександр, Пом Клементьєф, Дейв Батіста, Карен Гіллан, Шон Ганн, Джефф Голдблюм, Він Дизель
  • Тривалість: поки невідомо

Сюжет. Це 4 фільм серії про Тора. Глядачі побачать повернення багатьох знайомих облич, а Крістіан Бейл зіграє роль лиходія. До слова, Наталі Портман повернеться до ролі Джейн. Вона навіть підійматиме молот! Це точно, але як і чому?

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Аутсайдери

  • Назва в оригіналі: Ford v Ferrari
  • Жанр: біографія, драма
  • Рік: 2019
  • Країна: США
  • Режисер: Джеймс Менголд
  • Акторський склад: Крістіан Бейл, Метт Деймон, Джон Бернтал, Катріна Балф, Ноа Джюп, Джош Лукас, Трейсі Леттс, Ремо Джироне, Рей Маккіннон
  • Тривалість: 152 хв

Сюжет. FORD проти FERRARI – це історія, яка заснована на реальних подіях. У центрі сюжету американський автомобільний дизайнер Керролл Шелбі та водій британського походження Кен Майлз. Вони разом боролися з корпоративним втручанням, законами фізики та їхніми власними демони, щоб побудувати революційний автомобіль для перегонів для Ford Motor Company.

Влада

  • Назва в оригіналі: Vice
  • Жанр: драмедія
  • Рік: 2018
  • Країна: США
  • Режисер: Адам Мак-Кей
  • Акторський склад: Крістіан Бейл, Емі Адамс, Стів Керелл, Сем Роквелл
  • Тривалість: 132 хв

Сюжет. Це уїдливий погляд на прихід до влади віцепрезидента Діка Чейні. Тут і драма, і комедія, і політика. Історія про невибагливого бюрократа, який спокійно володів величезною владою, змінюючи країну і земну кулю.

Гра на пониження

  • Назва в оригіналі: The Big Short
  • Жанр: драма, комедія
  • Рік: 2015
  • Країна: США
  • Режисер: Адам Мак-Кей
  • Акторський склад: Крістіан Бейл, Стів Керелл, Раян Гослінг, Бред Пітт
  • Тривалість: 130 хв

Сюжет. Четвірка аутсайдерів побачили те, від чого відмовилися великі банки, ЗМІ та уряд – глобальний крах економіки. І у них виникла ідея: гра на пониження. Їхні сміливі інвестиції ведуть у темноту сучасної банківської справи.

Вороги

  • Назва в оригіналі: Hostiles
  • Жанр: історична драма
  • Рік: 2017
  • Країна: США
  • Режисер: Скотт Купер
  • Акторський склад: Крістіан Бейл, Розамунд Пайк, Уес Стаді, Джессі Племонс, Адам Біч, Рорі Кокрейн, Бен Фостер
  • Тривалість: 133 хв

Сюжет. У 1892 році легендарний капітан армії неохоче погоджується супроводжувати вождя шайєнів та його сім'ю через небезпечну територію.

До теми: Крістіан Бейл зіграє лиходія в новому фільмі Marvel

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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