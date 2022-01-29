Фільми з Крістіаном Бейлом: 5 нових кінострічок з актором

30 січня Крістіан Бейл відзначає День народження! Цьогоріч акторові виповнюється 48 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали з відомим актором Крістіаном Бейлом.

Тор: Кохання та грім

Назва в оригіналі: Thor: Love and Thunder

Жанр: супергеройський фільм

Рік: 2022

Країна: США

Режисер: Тайка Вайтіті

Акторський склад: Крістіан Бейл, Кріс Хемсворт, Тесса Томпсон, Наталі Портман, Кріс Пратт, Джеймі Олександр, Пом Клементьєф, Дейв Батіста, Карен Гіллан, Шон Ганн, Джефф Голдблюм, Він Дизель

Тривалість: поки невідомо

Сюжет. Це 4 фільм серії про Тора. Глядачі побачать повернення багатьох знайомих облич, а Крістіан Бейл зіграє роль лиходія. До слова, Наталі Портман повернеться до ролі Джейн. Вона навіть підійматиме молот! Це точно, але як і чому?

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Аутсайдери

Назва в оригіналі: Ford v Ferrari

Жанр: біографія, драма

Рік: 2019

Країна: США

Режисер: Джеймс Менголд

Акторський склад: Крістіан Бейл, Метт Деймон, Джон Бернтал, Катріна Балф, Ноа Джюп, Джош Лукас, Трейсі Леттс, Ремо Джироне, Рей Маккіннон

Тривалість: 152 хв

Сюжет. FORD проти FERRARI – це історія, яка заснована на реальних подіях. У центрі сюжету американський автомобільний дизайнер Керролл Шелбі та водій британського походження Кен Майлз. Вони разом боролися з корпоративним втручанням, законами фізики та їхніми власними демони, щоб побудувати революційний автомобіль для перегонів для Ford Motor Company.

Влада

Назва в оригіналі: Vice

Жанр: драмедія

Рік: 2018

Країна: США

Режисер: Адам Мак-Кей

Акторський склад: Крістіан Бейл, Емі Адамс, Стів Керелл, Сем Роквелл

Тривалість: 132 хв

Сюжет. Це уїдливий погляд на прихід до влади віцепрезидента Діка Чейні. Тут і драма, і комедія, і політика. Історія про невибагливого бюрократа, який спокійно володів величезною владою, змінюючи країну і земну кулю.

Гра на пониження

Назва в оригіналі: The Big Short

Жанр: драма, комедія

Рік: 2015

Країна: США

Режисер: Адам Мак-Кей

Акторський склад: Крістіан Бейл, Стів Керелл, Раян Гослінг, Бред Пітт

Тривалість: 130 хв

Сюжет. Четвірка аутсайдерів побачили те, від чого відмовилися великі банки, ЗМІ та уряд – глобальний крах економіки. І у них виникла ідея: гра на пониження. Їхні сміливі інвестиції ведуть у темноту сучасної банківської справи.

Вороги

Назва в оригіналі: Hostiles

Жанр: історична драма

Рік: 2017

Країна: США

Режисер: Скотт Купер

Акторський склад: Крістіан Бейл, Розамунд Пайк, Уес Стаді, Джессі Племонс, Адам Біч, Рорі Кокрейн, Бен Фостер

Тривалість: 133 хв

Сюжет. У 1892 році легендарний капітан армії неохоче погоджується супроводжувати вождя шайєнів та його сім'ю через небезпечну територію.

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