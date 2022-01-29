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Фільми з Крістіаном Бейлом: 5 нових кінострічок з актором
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30 січня Крістіан Бейл відзначає День народження! Цьогоріч акторові виповнюється 48 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали з відомим актором Крістіаном Бейлом.
Тор: Кохання та грім
- Назва в оригіналі: Thor: Love and Thunder
- Жанр: супергеройський фільм
- Рік: 2022
- Країна: США
- Режисер: Тайка Вайтіті
- Акторський склад: Крістіан Бейл, Кріс Хемсворт, Тесса Томпсон, Наталі Портман, Кріс Пратт, Джеймі Олександр, Пом Клементьєф, Дейв Батіста, Карен Гіллан, Шон Ганн, Джефф Голдблюм, Він Дизель
- Тривалість: поки невідомо
Сюжет. Це 4 фільм серії про Тора. Глядачі побачать повернення багатьох знайомих облич, а Крістіан Бейл зіграє роль лиходія. До слова, Наталі Портман повернеться до ролі Джейн. Вона навіть підійматиме молот! Це точно, але як і чому?
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Аутсайдери
- Назва в оригіналі: Ford v Ferrari
- Жанр: біографія, драма
- Рік: 2019
- Країна: США
- Режисер: Джеймс Менголд
- Акторський склад: Крістіан Бейл, Метт Деймон, Джон Бернтал, Катріна Балф, Ноа Джюп, Джош Лукас, Трейсі Леттс, Ремо Джироне, Рей Маккіннон
- Тривалість: 152 хв
Сюжет. FORD проти FERRARI – це історія, яка заснована на реальних подіях. У центрі сюжету американський автомобільний дизайнер Керролл Шелбі та водій британського походження Кен Майлз. Вони разом боролися з корпоративним втручанням, законами фізики та їхніми власними демони, щоб побудувати революційний автомобіль для перегонів для Ford Motor Company.
Влада
- Назва в оригіналі: Vice
- Жанр: драмедія
- Рік: 2018
- Країна: США
- Режисер: Адам Мак-Кей
- Акторський склад: Крістіан Бейл, Емі Адамс, Стів Керелл, Сем Роквелл
- Тривалість: 132 хв
Сюжет. Це уїдливий погляд на прихід до влади віцепрезидента Діка Чейні. Тут і драма, і комедія, і політика. Історія про невибагливого бюрократа, який спокійно володів величезною владою, змінюючи країну і земну кулю.
Гра на пониження
- Назва в оригіналі: The Big Short
- Жанр: драма, комедія
- Рік: 2015
- Країна: США
- Режисер: Адам Мак-Кей
- Акторський склад: Крістіан Бейл, Стів Керелл, Раян Гослінг, Бред Пітт
- Тривалість: 130 хв
Сюжет. Четвірка аутсайдерів побачили те, від чого відмовилися великі банки, ЗМІ та уряд – глобальний крах економіки. І у них виникла ідея: гра на пониження. Їхні сміливі інвестиції ведуть у темноту сучасної банківської справи.
Вороги
- Назва в оригіналі: Hostiles
- Жанр: історична драма
- Рік: 2017
- Країна: США
- Режисер: Скотт Купер
- Акторський склад: Крістіан Бейл, Розамунд Пайк, Уес Стаді, Джессі Племонс, Адам Біч, Рорі Кокрейн, Бен Фостер
- Тривалість: 133 хв
Сюжет. У 1892 році легендарний капітан армії неохоче погоджується супроводжувати вождя шайєнів та його сім'ю через небезпечну територію.
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